Sony ra mắt cảm biến LYTIA 720 50MP: Dải động 100dB và giảm 50% nhiễu cho camera di động Cảm biến Sony LYTIA 720 sở hữu định dạng 1/1.56 inch, hỗ trợ quay video 4K 60fps HDR cùng công nghệ Hybrid Frame-HDR giúp tối ưu chi tiết ở mọi vùng sáng tối.

Sony vừa chính thức mở rộng danh mục cảm biến hình ảnh di động với việc giới thiệu mẫu LYTIA 720 độ phân giải 50 megapixel. Linh kiện mới này hướng tới việc trang bị cho camera chính của điện thoại thông minh, tập trung xử lý các bối cảnh ánh sáng phức tạp và dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất thương mại hàng loạt từ tháng 11 năm 2026.

Sony ra mắt cảm biến LYTIA 720 50MP

Kiến trúc phần cứng và thông số kỹ thuật cảm biến

Cảm biến Sony LYTIA 720 được chế tạo dựa trên cấu trúc cảm biến xếp chồng CMOS Stacked tân tiến, đạt kích thước quang học 1/1.56 inch. Thiết kế này tích hợp kích thước điểm ảnh đơn vị 1.0μm cùng bộ lọc màu Quad Bayer đặc trưng, kế thừa nhiều tinh hoa từ các dòng LYTIA phân khúc cao cấp hơn của Sony.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Độ phân giải hiệu dụng Khoảng 50 megapixel Định dạng cảm biến 1/1.56 inch Kích thước điểm ảnh 1.0μm Bộ lọc màu Quad Bayer Dải động tối đa Lên đến 100dB Khả năng quay video 4K 60fps HDR / 4K 120fps Kế hoạch sản xuất hàng loạt Tháng 11 năm 2026

Đột phá khử nhiễu thiếu sáng và dải tương phản động

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên LYTIA 720 nằm ở mạch chuyển đổi độ lợi siêu cao UHCG (Ultra High Conversion Gain). Cấu trúc mạch này giúp tối ưu hóa tiến trình chuyển đổi điện tích sang điện áp, trực tiếp hạ thấp mức nhiễu nền khi chụp ảnh trong không gian tối.

Theo số liệu kỹ thuật, LYTIA 720 có khả năng triệt tiêu độ nhiễu ngẫu nhiên tới 50% so với thế hệ cảm biến tiền nhiệm LYTIA 700 có cùng kích thước. Sự nâng cấp này giúp thiết bị ghi nhận hình ảnh giàu độ sáng và rõ ràng hơn mà không vướng phải hiện tượng hạt kỹ thuật số thô ráp.

Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát độ tương phản của cảm biến được đẩy lên mức dải động 100dB nhờ giải pháp công nghệ Hybrid Frame-HDR. Bằng cách phối hợp dữ liệu từ Dual Conversion Gain-HDR cùng các khung hình phơi sáng ngắn, cảm biến duy trì trọn vẹn chi tiết giữa các vùng sáng gắt và vùng tối sâu trên cùng một khung hình.

Năng lực xử lý video 4K chất lượng cao và tối ưu năng lượng

Về khả năng ghi hình, Sony LYTIA 720 đáp ứng chuẩn quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây có kích hoạt chế độ HDR, đồng thời hỗ trợ lấy nét tự động trên toàn bộ điểm ảnh (All-pixel AF). Cải tiến trong mạch chuyển đổi cũng giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng cho vi xử lý máy ảnh.

Đối với các nhu cầu ghi hình tốc độ cao, cảm biến cung cấp tùy chọn quay video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây ở chế độ tiêu chuẩn hoặc chụp ảnh tĩnh nguyên độ phân giải 50 megapixel với tốc độ đạt mức 30 khung hình/giây.