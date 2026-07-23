Sony ra mắt máy quay FX5: Cảm biến Full-frame 5K và dải tương phản động 15 stop Sony FX5 là bước tiến mới trong dòng Cinema Line với khả năng quay 5K60p, cảm biến Exmor RS 18,2 MP và dải động ấn tượng trên 15 stop. Mẫu máy quay chuyên nghiệp này hỗ trợ ghi âm 32-bit float và công nghệ khử nhiễu AI tiên tiến.

Sony vừa chính thức mở rộng dòng Cinema Line dành cho các nhà làm phim chuyên nghiệp bằng việc ra mắt mẫu máy quay FX5 (mã hiệu ILME-FX5). Đây được xem là bản nâng cấp mạnh mẽ từ mẫu FX3 ra mắt năm 2021, mang đến khả năng quay phim 5K60p độ phân giải cao và nhiều tính năng kỹ thuật vượt trội.

Sony FX5 (ILME-FX5) đi kèm với tay cầm XLR để gắn micrô bên ngoài và các phụ kiện.

Sức mạnh từ cảm biến Full-frame và chip xử lý AI

Trái tim của Sony FX5 là cảm biến Full-frame Exmor RS 18,2 MP, cho phép quay video 5K60p ở chế độ open-gate, đặc biệt tối ưu khi sử dụng với các ống kính anamorphic. Điểm nhấn ấn tượng nhất trên mẫu máy quay này là dải tương phản động (latitude) đạt mức hơn 15 stop khi quay ở chế độ S-Log3, giúp giữ lại chi tiết tối đa trong cả vùng sáng và vùng tối.

Sony cũng trang bị hệ thống Triple Base ISO với các mức cơ bản 800, 4000 và 12800. Khi kết hợp với chip xử lý hình ảnh BIONZ XR2 tích hợp công nghệ khử nhiễu bằng AI, FX5 có thể hoạt động hiệu quả trong dải ISO cực rộng từ 320 đến 409.600 mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh trong trẻo.

Hệ thống lấy nét và chống rung tiên tiến

Sony FX5 sở hữu hệ thống lấy nét lai (Hybrid AF) với 759 điểm lấy nét theo pha và tương phản. Nhờ sức mạnh của AI, máy có khả năng nhận diện và theo dõi chính xác các chủ thể như người, động vật và chim, ngay cả khi chủ thể di chuyển nhanh. Về khả năng ổn định, máy tích hợp hệ thống chống rung quang học 5 trục trong thân máy, kết hợp cùng chế độ Dynamic Active Mode để đảm bảo những thước phim mượt mà nhất khi quay cầm tay.

Kính ngắm OLED tùy chọn có thể xoay tới 90 độ.

Khả năng ghi hình và âm thanh chuyên nghiệp

Về lưu trữ, Sony FX5 hỗ trợ ghi tệp RAW nén Sony X-OCN 16-bit vào thẻ nhớ SDXC hoặc CFexpress Type A thông qua hai khe cắm thẻ kép. Người dùng có thể theo dõi khung hình qua màn hình LCD cảm ứng 3,5 inch (2,76 triệu điểm ảnh) hoặc kính ngắm OLED 0,58 inch tùy chọn có độ phân giải lên tới 7,07 triệu điểm ảnh.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Cảm biến Full-frame Exmor RS 18,2 MP Độ phân giải video 5K60p (Open-gate) Dải tương phản động 15+ stop (S-Log3) ISO cơ bản 800, 4000, 12800 Âm thanh 32-bit float, 4 kênh, 96 kHz Trọng lượng 1046 g (thân máy)

Một nâng cấp đáng giá khác là hệ thống âm thanh 32-bit float, hỗ trợ ghi âm 4 kênh ở tần số 96 kHz. Công nghệ này giúp loại bỏ hiện tượng méo tiếng hoặc vỡ âm thanh trong các môi trường có cường độ âm thanh thay đổi đột ngột. Máy cũng hỗ trợ đầy đủ các kết nối chuyên nghiệp như cổng LAN, HDMI, USB và Wi-Fi 802.11ax, cho phép livestream 4K qua giao thức RTSP.

Giá bán và các phiên bản

Sony FX5 dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào giữa tháng 8/2026 với hai tùy chọn phiên bản:

ILME-FX5: Bao gồm tay cầm XLR, giá đề xuất 5.499,99 USD.

Bao gồm tay cầm XLR, giá đề xuất 5.499,99 USD. ILME-FX5B: Chỉ thân máy (không kèm tay cầm XLR), giá đề xuất 4.899,99 USD.

Với những thông số kỹ thuật ấn tượng, Sony FX5 hứa hẹn sẽ là công cụ đắc lực cho các nhà làm phim độc lập và các đơn vị sản xuất nội dung chuyên nghiệp cần một thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.