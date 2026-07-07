Sony RX10 V lộ diện: Ống kính zoom 26x mới và những nâng cấp kỹ thuật đáng giá Sony chính thức xác nhận ra mắt RX10 V vào ngày 09/07. Mẫu máy ảnh compact siêu zoom này sở hữu ống kính 25-640mm mới cùng thiết kế thân máy và hệ thống pin cải tiến.

Sau nhiều năm chờ đợi, Sony đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của RX10 V – phiên bản kế nhiệm cho mẫu máy ảnh compact siêu zoom RX10 IV vốn đã ra mắt từ năm 2017. Thông qua một đoạn video giới thiệu, Sony cho thấy thế hệ mới không chỉ là một bản cập nhật nhẹ về cấu hình mà còn sở hữu những thay đổi mang tính hệ thống từ ống kính đến cấu trúc thân máy.

Sony sắp ra mắt máy ảnh compact mới với ống kính siêu zoom.

Ống kính mới: Mở rộng dải tiêu cự lên mức 640mm

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Sony RX10 V nằm ở hệ thống quang học. Dựa trên các thông số ghi trên ống kính trong video teaser, máy sẽ sử dụng ống kính có tiêu cự thực tế 9.1–235 mm với khẩu độ f/2.4–f/4. Nếu Sony tiếp tục duy trì cảm biến kích thước 1 inch như các thế hệ trước, dải tiêu cự này sẽ tương đương 25–640 mm trên định dạng full-frame.

Thông số trên ống kính xác nhận dải zoom rộng hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

So với tiêu cự 24-600mm (tương đương 8.8–220 mm) của RX10 IV, phiên bản mới mang lại khả năng tiếp cận đối tượng ở xa tốt hơn với độ phóng đại quang học đạt mức gần 26x. Việc thay đổi tiêu cự cho thấy Sony đã thiết kế lại hoàn toàn hoặc cải tiến sâu sắc cấu trúc thấu kính bên trong để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh ở dải zoom xa hơn.

Thay đổi công thái học và thiết kế thân máy

Video teaser cũng tiết lộ những thay đổi quan trọng về ngoại hình của RX10 V. Hình dáng của máy trở nên sắc sảo hơn với các cạnh trên được làm phẳng. Đáng chú ý, vòng xoay chế độ (mode dial) đã được chuyển sang phía đối diện của kính ngắm so với thiết kế cũ. Ngoài ra, vòng xoay kích hoạt chế độ chụp liên tục ở mặt trước dường như đã bị loại bỏ, cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận điều khiển của Sony.

Việc tái thiết kế thân máy thường là dấu hiệu cho những nâng cấp phần cứng quy mô lớn bên trong. Một trong số đó là việc chuyển sang sử dụng pin NP-FZ100. Đây là loại pin có dung lượng lớn gấp đôi so với dòng pin cũ, hứa hẹn cải thiện đáng kể thời gian sử dụng – một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những người dùng chuyên chụp động vật hoang dã hoặc thể thao bằng dòng RX10.

So sánh thông số dự kiến: Sony RX10 V và RX10 IV

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính dựa trên dữ liệu đã công bố và các nguồn tin rò rỉ:

Đặc điểm Sony RX10 IV (2017) Sony RX10 V (Dự kiến 2026) Ống kính (tương đương 35mm) 24–600 mm f/2.4–f/4 25–640 mm f/2.4–f/4 Zoom quang học 25x Gần 26x Loại pin NP-FW50 NP-FZ100 (Dung lượng cao) Cổng kết nối Micro-USB USB-C (Kỳ vọng)

Mặc dù các chi tiết về cảm biến và khả năng quay video vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng với sự xuất hiện của bộ xử lý hình ảnh thế hệ mới, giới chuyên môn kỳ vọng RX10 V sẽ hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ khung hình cao hơn và hệ thống lấy nét tự động nhận diện chủ thể bằng AI tương tự các dòng Alpha mới nhất. Sony sẽ chính thức công bố chi tiết sản phẩm vào thứ Năm, ngày 09/07.