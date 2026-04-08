Sony The ColleXion rò rỉ: Tai nghe phiên bản giới hạn giá hơn 19 triệu đồng sắp ra mắt Sony The ColleXion định vị phân khúc siêu cao cấp với giá 629 Euro, cao hơn 40% so với dòng WH-1000X. Sản phẩm dự kiến trình làng toàn cầu vào ngày 19/05 tới đây.

Sony đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trong thị trường âm thanh khi giới thiệu The ColleXion, dòng tai nghe không dây được định vị ở phân khúc cao cấp hơn cả dòng WH-1000X truyền thống. Thông tin từ leaker billbil-kun cho thấy sản phẩm sẽ là một phiên bản giới hạn với thiết kế và mức giá nhắm đến đối tượng khách hàng sưu tầm.

Giải mã thương hiệu The ColleXion của Sony

Thương hiệu The ColleXion không phải là một cái tên quá mới đối với những người theo dõi sát sao hãng công nghệ Nhật Bản. Sony đã thực hiện việc đăng ký bản quyền cho tên gọi này từ khoảng một năm trước tại thị trường Canada và Nhật Bản, gây ra nhiều đồn đoán về một bộ sưu tập âm thanh mới.

The ColleXion đã được hãng đăng ký bản quyền từ gần một năm trước tại thị trường Canada và Nhật Bản

Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất khẳng định The ColleXion là một mẫu tai nghe chụp tai (over-ear) không dây hoàn toàn độc lập thay vì chỉ là tên gọi chung cho một bộ sưu tập. Điều này đánh dấu một chiến lược khác biệt của Sony khi tách một sản phẩm xa xỉ ra khỏi hệ sinh thái 1000X vốn đã định hình thị trường tai nghe chống ồn trong nhiều năm qua.

Phân khúc âm thanh xa xỉ với mức giá kỷ lục

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ lần này chính là mức giá niêm yết dự kiến. The ColleXion được cho là sẽ có giá bán lẻ lên tới 629 Euro (quy đổi tương đương khoảng hơn 19 triệu đồng). Con số này cao hơn khoảng 40% so với mẫu WH-1000XM6, cho thấy tham vọng của Sony trong việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc tai nghe hi-end.

Về đặc điểm nhận dạng, sản phẩm được tiết lộ sẽ sở hữu lớp hoàn thiện màu đen bóng bẩy và sang trọng. Việc sản xuất dưới dạng phiên bản giới hạn cho thấy hãng không chỉ tập trung vào công nghệ âm thanh mà còn muốn tạo ra một món phụ kiện mang tính biểu tượng cho người sở hữu.

Bảng so sánh định vị giá bán dự kiến

Dòng sản phẩm Giá bán dự kiến (Euro) Đối tượng mục tiêu Sony The ColleXion 629 Euro Giới sưu tầm, người dùng hi-end Sony WH-1000XM6 Thấp hơn khoảng 40% Người dùng flagship phổ thông Sony Inzone H6 Air Chưa xác định Cộng đồng game thủ

Lịch trình ra mắt các thiết bị âm thanh mới

Bên cạnh The ColleXion, Sony cũng có kế hoạch ra mắt mẫu tai nghe chơi game Inzone H6 Air vào ngày 14/04. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất đối với giới mộ điệu âm thanh chính là ngày 19/05, thời điểm The ColleXion được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt trên toàn cầu.

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm mới này cho thấy Sony đang muốn đa dạng hóa danh mục thiết bị, từ các sản phẩm gaming chuyên dụng đến những thiết bị âm thanh mang tính nghệ thuật và sưu tầm, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp âm thanh thế giới.