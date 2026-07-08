Sony tung ưu đãi giảm giá 50% PlayStation Plus nhằm xoa dịu làn sóng phản đối đĩa game vật lý Trước làn sóng game thủ đòi hủy đăng ký để phản đối việc ngừng hỗ trợ đĩa game vật lý, Sony đã tung ra các gói giảm giá sâu tới 50% cho dịch vụ PlayStation Plus.

Sony đang đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng game thủ khi lộ trình loại bỏ đĩa game vật lý dần trở nên rõ ràng. Để ngăn chặn làn sóng hủy dịch vụ PlayStation Plus (PS Plus), tập đoàn công nghệ này đã âm thầm tung ra các chương trình giảm giá lên tới 50% dành cho những người dùng thực hiện thao tác hủy đăng ký.

Chiến lược giữ chân người dùng bằng ưu đãi giảm giá sâu

Theo ghi nhận từ cộng đồng Reddit và các báo cáo từ PlayStation Lifestyle, nhiều thành viên PS Plus Extra và Premium đã nhận được lời mời gia hạn với mức giá hấp dẫn ngay khi họ có ý định rời bỏ hệ sinh thái. Đây được xem là động thái phản ứng trực tiếp của Sony trước sự bất mãn của người dùng về tương lai của các phương tiện vật lý.

Cụ thể, các mức ưu đãi được ghi nhận bao gồm:

Gói dịch vụ Mức giảm giá Thời hạn áp dụng PlayStation Plus Extra 50% 3 tháng PlayStation Plus Premium 25% 12 tháng

Đáng chú ý, không phải tất cả người dùng đều nhận được đề xuất này ngay lập tức. Sony dường như đang áp dụng thuật toán lựa chọn dựa trên mức độ trung thành hoặc thời gian sử dụng dịch vụ của từng tài khoản.

Banner cho PlayStation Plus is shown

Nguyên nhân đằng sau làn sóng phản đối của game thủ

Căng thẳng bắt nguồn từ việc Sony đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình trò chơi kỹ thuật số (digital-only). Các báo cáo chỉ ra rằng, từ tháng 01/2028, khi số lượng đĩa PS5 giảm dần và thế hệ PS6 bắt đầu lộ diện, các dịch vụ đăng ký sẽ trở thành nguồn thu cốt lõi của hãng.

Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ ảnh hưởng đến sản lượng console, các gói thuê bao giúp Sony duy trì doanh thu ổn định và giữ chân khách hàng trong một hệ sinh thái khép kín. Tuy nhiên, việc người dùng không còn quyền sở hữu thực sự đối với các bản sao vật lý đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Rủi ro khi rời bỏ hệ sinh thái PlayStation Plus

Dù các ưu đãi giảm giá có thể xoa dịu một bộ phận người dùng, nhiều game thủ vẫn kiên quyết thực hiện hành động hủy bỏ để gửi thông điệp tới nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc ngắt kết nối với PS Plus mang lại không ít bất tiện về mặt kỹ thuật:

Mất quyền chơi mạng: Các tính năng multiplayer trực tuyến trên hầu hết các tựa game sẽ bị khóa.

Các tính năng multiplayer trực tuyến trên hầu hết các tựa game sẽ bị khóa. Lưu trữ đám mây: Người dùng không thể sao lưu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu lưu (save game) lên hệ thống đám mây.

Người dùng không thể sao lưu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu lưu (save game) lên hệ thống đám mây. Chi phí quay lại cao: Sau đợt tăng giá vào tháng 05/2026, những người hủy gói hiện tại sẽ phải trả mức phí cao hơn đáng kể nếu muốn tái đăng ký trong tương lai.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, Sony đang đứng trước một thử thách lớn về quan hệ công chúng (PR). Việc cân bằng giữa lợi nhuận từ kỷ nguyên kỹ thuật số và quyền lợi truyền thống của game thủ sẽ quyết định sự thành bại của hệ máy PlayStation thế hệ tiếp theo.