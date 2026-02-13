Sony WF-1000XM6 ra mắt: Chip QN3e mới, tăng cường 25% khả năng chống ồn Mẫu tai nghe true wireless đầu bảng mới nhất của Sony sở hữu chip V2 hỗ trợ âm thanh 32-bit, hệ thống 8 micro và công nghệ khử tiếng ồn thích ứng từ dòng WH-1000XM6.

Sony đã chính thức trình làng mẫu tai nghe true wireless cao cấp nhất của mình mang tên WF-1000XM6. Đây là phiên bản kế nhiệm của WF-1000XM5, đánh dấu sự quay trở lại của dòng tai nghe đầu bảng sau hai năm vắng bóng. Với hàng loạt cải tiến về phần cứng và thuật toán xử lý, Sony tự tin khẳng định đây là mẫu tai nghe tốt nhất mà hãng từng sản xuất, tập trung vào hai trụ cột chính: chất lượng âm thanh độ phân giải cao và khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) vượt trội.

Sony WF-1000XM6 ra mắt với nhiều nâng cấp ấn tượng

Sức mạnh từ bộ xử lý V2 và tiêu chuẩn âm thanh 32-bit

Nâng cấp đáng giá nhất trên WF-1000XM6 nằm ở việc tích hợp bộ xử lý V2 thế hệ mới. Khác với chip V1 trên thế hệ tiền nhiệm chỉ dừng lại ở mức 24-bit, bộ xử lý V2 có khả năng xử lý âm thanh lên đến 32-bit. Sự thay đổi này giúp mở rộng dải động, cải thiện độ rõ nét và tái tạo chi tiết âm thanh chân thực hơn. Khi phần cứng được nâng cấp, tiềm năng khai thác chất âm từ các bản thu chất lượng cao trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Về cấu tạo vật lý, tai nghe trang bị dynamic driver 8.4mm được tinh chỉnh bởi các kỹ sư âm thanh hàng đầu từ Sony Music. Sản phẩm hỗ trợ đầy đủ các codec phổ biến như AAC, SBC, LC3 và đặc biệt là LDAC cho âm thanh Hi-Res. Công nghệ DSEE Extreme tiếp tục được duy trì, sử dụng thuật toán AI để phục hồi các dải tần bị mất trong quá trình nén tệp âm thanh.

Tai nghe mới của Sony đã được nâng cấp khả năng chống ồn

Công nghệ khử tiếng ồn QN3e: Di sản từ dòng tai nghe chụp tai

Khả năng chống ồn trên WF-1000XM6 được nâng tầm nhờ chip QN3e, một linh kiện vốn được thừa hưởng từ dòng tai nghe chụp tai (over-ear) WH-1000XM6 cao cấp. Theo thông báo từ nhà sản xuất, hệ thống này mang lại hiệu quả giảm nhiễu tốt hơn 25% so với phiên bản XM5, đặc biệt là ở dải tần số trung và cao – những dải âm khó xử lý nhất trong môi trường đô thị.

Hệ thống thu âm cũng được nâng cấp đáng kể với tổng cộng 8 micro (4 micro mỗi bên tai), tăng cường khả năng thu nhận và triệt tiêu tiếng ồn môi trường. Bộ tối ưu hóa thích ứng tích hợp sẽ tự động phân tích không gian xung quanh và điều chỉnh mức độ chống ồn theo thời gian thực dựa trên trạng thái đeo của người dùng, đảm bảo trải nghiệm yên tĩnh nhất dù ở văn phòng hay quán cà phê đông đúc.

Sony WF-1000XM6 sẽ mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời

Tính năng thông minh và khả năng kết nối linh hoạt

Sony WF-1000XM6 hỗ trợ Bluetooth 5.3 với các chuẩn kết nối hiện đại như LE Audio, Auracast, Fast Pair và Swift Pair. Đáng chú ý, tính năng ghép nối đa điểm cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa hai thiết bị cùng lúc. Người dùng thích cá nhân hóa có thể sử dụng bộ cân bằng âm thanh (EQ) 10 dải tần được cập nhật trong ứng dụng Sony Sound Connect.

Tai nghe cũng tối ưu hóa cho trải nghiệm giải trí với âm thanh 360 Reality Audio, tích hợp cảm biến theo dõi chuyển động đầu để tạo ra không gian âm thanh vòm sống động. Hệ thống ăng-ten bên trong được thiết kế lớn hơn 1.5 lần so với thế hệ trước, giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong môi trường có nhiều nhiễu sóng.

Thời lượng pin và thông số kỹ thuật chi tiết

Dù nâng cấp mạnh mẽ về hiệu suất xử lý, Sony vẫn duy trì được thời lượng pin ổn định. Tai nghe cung cấp 8 giờ sử dụng liên tục và thêm 16 giờ từ hộp sạc, nâng tổng thời gian sử dụng lên 24 giờ. Sản phẩm hỗ trợ sạc không dây và đạt chuẩn chống nước IPX4, phù hợp cho các hoạt động thể thao nhẹ nhàng.

Sony WF-1000XM6 có thời lượng pin tương tự thế hệ trước

Dưới đây là bảng so sánh thông số giữa hai thế hệ tai nghe gần nhất của Sony:

Thông số Sony WF-1000XM6 Sony WF-1000XM5 Bộ xử lý âm thanh V2 (32-bit) V1 (24-bit) Chip khử tiếng ồn QN3e QN2e Hiệu suất ANC Tăng 25% Tiêu chuẩn Hệ thống Micro 8 Micro (4 mỗi bên) 6 Micro (3 mỗi bên) Bluetooth 5.3 (Auracast, LE) 5.3 Giá khởi điểm 330 USD (~8.56 triệu VNĐ) 299 USD (~6.99 triệu VNĐ)

Sony WF-1000XM6 ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Đen và Bạc. Với mức giá niêm yết 330 USD (tương đương khoảng 8.56 triệu đồng), đây là mẫu tai nghe hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp, ưu tiên chất lượng âm thanh và công nghệ chống ồn hàng đầu thị trường hiện nay.