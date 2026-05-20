Sony WH-1000X The ColleXion: Phiên bản kỷ niệm 10 năm với mức giá xa xỉ Sony vừa ra mắt WH-1000X The ColleXion, mẫu tai nghe kỷ niệm 10 năm dòng 1000X với thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp và mức giá niêm yết lên đến 649 USD.

Sony vừa chính thức kỷ niệm cột mốc 10 năm của dòng tai nghe chống ồn danh tiếng 1000X bằng một sản phẩm đặc biệt mang tên WH-1000X The ColleXion. Đây không phải là một bản nâng cấp đại trà tập trung vào thông số kỹ thuật, mà là một phiên bản giới hạn hướng tới giá trị sưu tầm, sự sang trọng và trải nghiệm âm thanh được tinh chỉnh kỹ lưỡng cho những người dùng yêu thích triết lý của Sony.

Thiết kế mang hơi hướng hoài niệm và chất liệu cao cấp

Về ngoại hình, WH-1000X The ColleXion thừa hưởng nhiều đường nét từ MDR-1000X, chiếc tai nghe đặt nền móng cho dòng sản phẩm này vào năm 2016. Thay vì sử dụng các chất liệu thông thường, phiên bản mới được bao quanh bởi lớp da tổng hợp cao cấp, kết hợp cùng các chi tiết bằng thép không gỉ để gia tăng độ bền và vẻ ngoài sang trọng.

Đáng chú ý, Sony đã cải tiến đáng kể sự thoải mái bằng cách thiết kế đệm tai sâu và rộng hơn, kết hợp với phần headband có diện tích tiếp xúc lớn hơn. Mặc dù có khung máy chắc chắn, thiết kế bản lề của The ColleXion vẫn giữ kiểu gập vào trong tương tự dòng XM5, thay vì cơ chế gập gọn hoàn toàn như các thế hệ cũ trước đây.

Công nghệ âm thanh và khả năng chống ồn tối ưu

Về mặt kỹ thuật, thiết bị vẫn sử dụng củ loa (driver) kích thước 30mm nhưng được trang bị viền mềm mới, giúp cải thiện độ chi tiết của âm trầm và tăng chiều sâu cho không gian âm nhạc. Sản phẩm là kết quả của sự hợp tác tinh chỉnh giữa Sony và các kỹ sư âm thanh từ Battery Studios, Sterling Sound và Coast Mastering.

Kết hợp bộ xử lý chống ồn QN3 và chip tích hợp V3. Hệ thống microphone: 12 microphone hỗ trợ công nghệ ANC (chống ồn chủ động) thích ứng.

12 microphone hỗ trợ công nghệ ANC (chống ồn chủ động) thích ứng. Tính năng thông minh: Chế độ 360 Upmix tối ưu cho phim ảnh và trò chơi; công nghệ DSEE Ultimate AI giúp khôi phục chất lượng âm thanh nén.

Thời lượng pin và định vị phân khúc

WH-1000X The ColleXion cung cấp thời lượng pin tối đa 24 giờ khi bật ANC và lên đến 32 giờ khi tắt tính năng này. Con số này thấp hơn một chút so với phiên bản XM6 tiêu chuẩn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong thực tế.

Với mức giá niêm yết 649 USD (khoảng 17.09 triệu đồng), cao hơn 200 USD so với dòng XM6, The ColleXion được định vị là sản phẩm dành cho những người sưu tầm và người hâm mộ trung thành của Sony. Sản phẩm tập trung vào sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và chất lượng hoàn thiện thủ công hơn là việc cạnh tranh về hiệu năng trên giá thành.