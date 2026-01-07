Sony WH-1000XM6 cập nhật chế độ chơi game: Độ trễ cực thấp nhờ chuẩn Bluetooth mới Bản cập nhật firmware mới cho Sony WH-1000XM6 và WH-1000X The ColleXion tích hợp chuẩn GMAP, giúp giảm độ trễ âm thanh xuống dưới 40ms để tối ưu trải nghiệm chơi game.

Sony vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm quan trọng cho hai mẫu tai nghe cao cấp nhất của mình là WH-1000XM6 và WH-1000X The ColleXion. Điểm nhấn lớn nhất trong đợt nâng cấp này là sự xuất hiện của chế độ chơi game (Gaming Mode), một tính năng được thiết kế để giải quyết triệt để bài toán độ trễ âm thanh trên các thiết bị không dây.

Sony đang bổ sung chế độ chơi game cho dòng WH-1000X The ColleXion.

Tiêu chuẩn GMAP: Chìa khóa cho âm thanh không dây tốc độ cao

Cụ thể, bản cập nhật firmware phiên bản 3.1.5 dành cho Sony WH-1000XM6 và phiên bản 1.3.0 cho WH-1000X The ColleXion sẽ bổ sung hỗ trợ cho cấu hình âm thanh chơi game Bluetooth LE Audio (Gaming Audio Profile - GMAP). Đây là một tiêu chuẩn mới được công bố bởi Bluetooth SIG, tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ truyền tải dữ liệu âm thanh.

Theo đặc tả kỹ thuật từ Bluetooth SIG, GMAP cho phép giảm tổng độ trễ âm thanh xuống mức cực thấp, đảm bảo sự đồng bộ giữa hình ảnh và âm thanh trong các tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh. Dưới đây là các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mà GMAP đặt ra:

Thành phần Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn (GMAP) Tổng độ trễ hệ thống Dưới 40 mili giây (ms) Độ trễ truyền dẫn không dây 30 ms Độ trễ xử lý âm thanh tại tai nghe 10 ms Chênh lệch giữa kênh trái và phải Không quá 100 ms

GMAP được thiết kế để giảm độ trễ âm thanh xuống dưới 40 mili giây.

Cơ chế hoạt động linh hoạt giữa tốc độ và độ ổn định

Một điểm đáng chú ý của GMAP là việc cung cấp bốn cấu hình tín hiệu khác nhau, được phân loại từ A đến D. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng và môi trường kết nối, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để ưu tiên tốc độ hoặc sự ổn định:

Cấu hình A: Ưu tiên tối đa cho tốc độ, cho phép đạt độ trễ thấp hơn 30ms, phù hợp cho các môi trường ít nhiễu sóng.

Ưu tiên tối đa cho tốc độ, cho phép đạt độ trễ thấp hơn 30ms, phù hợp cho các môi trường ít nhiễu sóng. Cấu hình D: Được thiết kế cho các môi trường có nhiều nhiễu sóng vô tuyến, ưu tiên giữ kết nối ổn định và tránh tình trạng đứt quãng âm thanh.

So với các chế độ chơi game độc quyền mà nhiều hãng tai nghe đang áp dụng, GMAP có lợi thế lớn khi là một phần của đặc tả Bluetooth tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là tính năng này có thể hoạt động tương thích giữa các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, thay vì bị giới hạn trong hệ sinh thái của một hãng duy nhất.

Điều kiện để kích hoạt Gaming Mode

Để tận dụng được công nghệ GMAP, người dùng cần lưu ý rằng cả nguồn phát âm thanh (điện thoại, máy tính bảng, PC) và tai nghe đều phải hỗ trợ tiêu chuẩn này. Nếu một trong hai thiết bị không tương thích với Bluetooth LE Audio hoặc GMAP, tai nghe sẽ quay về sử dụng các codec Bluetooth truyền thống với độ trễ cao hơn.

Người dùng sở hữu Sony WH-1000XM6 và WH-1000X The ColleXion có thể tiến hành cập nhật ngay thông qua ứng dụng Sony Sound Connect. Quá trình cập nhật được thực hiện trong phần cài đặt thiết bị của ứng dụng sau khi đã kết nối tai nghe với điện thoại.