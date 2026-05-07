Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt phiên bản mới: Hé lộ màu sắc thứ 6 đầy kỳ vọng Sony chuẩn bị bổ sung tùy chọn màu sắc thứ 6 cho dòng tai nghe WH-1000XM6. Dữ liệu rò rỉ cho thấy đây có thể là màu xanh lá độc đáo, tiếp nối các bản cập nhật gần đây.

Sony đang chuẩn bị mang đến một diện mạo mới cho dòng tai nghe chống ồn cao cấp WH-1000XM6. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, hãng điện tử Nhật Bản sẽ sớm bổ sung tùy chọn màu sắc thứ sáu cho mẫu flagship này, nhằm làm mới dải sản phẩm và duy trì sức hút đối với người dùng công nghệ.

Hé lộ màu sắc thứ 6: "G" đại diện cho điều gì?

Dữ liệu từ các hồ sơ nhập khẩu được The Walkman Blog phát hiện cho thấy một phiên bản mới của WH-1000XM6 đang được phát triển với mã màu ký hiệu là "G". Mặc dù Sony chưa đưa ra xác nhận chính thức, giới chuyên gia tin rằng ký tự này có khả năng cao đại diện cho màu Xanh lá (Green) thay vì màu Vàng (Gold).

A concept of the WH-1000XM6 finished in green.

Cơ sở của dự đoán này đến từ việc Sony gần đây đã ra mắt các dòng sản phẩm âm thanh khác như LinkBuds Clip và LinkBuds Fit với tông màu xanh đặc trưng. Việc đồng bộ hóa màu sắc giữa các dòng sản phẩm là chiến lược quen thuộc của hãng để tạo nên một hệ sinh thái thiết bị có tính thẩm mỹ đồng nhất và dễ nhận diện.

Chiến lược làm mới sản phẩm của Sony

Hiện tại, WH-1000XM6 đang được phân phối với 5 lựa chọn màu sắc bao gồm: Đen (Black), Bạc (Platinum Silver), Xanh đêm (Midnight), Cát thạch anh (Sandstone) và Hồng cát (Sand Pink). Trong đó, phiên bản Sandstone và Sand Pink chỉ mới được bổ sung trong vài tháng trở lại đây để mở rộng tệp khách hàng.

via The Walkman Blog

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Sony cũng không ngừng nâng cấp tính năng phần mềm cho dòng tai nghe này. Đáng chú ý nhất là bản cập nhật chế độ chơi game chuyên dụng (Gaming Mode) được tung ra vào cuối tháng 6, giúp tối ưu hóa độ trễ âm thanh và cải thiện trải nghiệm cho người dùng trong các tác vụ giải trí cường độ cao.

The Walkman Blog

Duy trì vị thế nhờ khả năng cá nhân hóa

Việc liên tục tung ra các phiên bản màu sắc mới được xem là một bước đi chiến lược của Sony. Thay vì phải thay đổi hoàn toàn cấu trúc phần cứng khi sản phẩm vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, việc làm mới về mặt thị giác giúp sản phẩm duy trì được sức nóng trong chu kỳ vòng đời. Điều này cũng giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn để thể hiện cá tính riêng.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản màu xanh lá vẫn chưa được tiết lộ thêm, người dùng có thể kỳ vọng thiết bị vẫn sẽ sở hữu khả năng chống ồn chủ động (ANC) hàng đầu và chất lượng âm thanh Hi-Res đặc trưng đã làm nên thương hiệu của dòng WH-1000XM6.