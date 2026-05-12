Sony Xperia 1 VIII lộ diện: Nâng cấp cảm biến tele và thay đổi thiết kế cụm camera Xperia 1 VIII dự kiến ra mắt vào ngày 13/5 với cụm camera hình vuông mới và cảm biến tele được nâng cấp kích thước lên 1/2 inch nhằm tối ưu khả năng chụp ảnh.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 13/5, những hình ảnh báo chí của flagship Sony Xperia 1 VIII đã được chuyên gia rò rỉ Roland Quandt chia sẻ rộng rãi. Các dữ liệu mới nhất cho thấy Sony tiếp tục duy trì triết lý thiết kế đặc trưng nhưng có những thay đổi mang tính chiến lược về phần cứng camera để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thiết kế mặt trước trung thành với tỷ lệ 19.5:9

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, Xperia 1 VIII không chạy theo xu hướng màn hình đục lỗ hay tai thỏ phổ biến trên các dòng flagship hiện nay. Sony vẫn giữ nguyên màn hình phẳng với tỷ lệ 19.5:9 cùng viền trên và dưới khá dày để chứa camera selfie và các cảm biến. Cấu trúc này giúp máy duy trì được sự liền mạch về hiển thị, một yếu tố quan trọng đối với tệp khách hàng chuyên về giải trí và làm phim.

Các chi tiết đặc thù như nút chụp ảnh vật lý chuyên dụng và cảm biến vân tay tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên vẫn được duy trì. Cách tiếp cận này cho thấy Sony ưu tiên tính thực dụng và bản sắc riêng thay vì thay đổi để theo đuổi các xu hướng thiết kế tối giản hoàn toàn.

Thay đổi cấu trúc camera sau và nâng cấp phần cứng

Điểm khác biệt rõ rệt nhất trên Xperia 1 VIII nằm ở mặt lưng với cụm camera được chuyển sang dạng hình vuông, đặt tại góc trên cùng bên trái. Sony tiếp tục hợp tác với Zeiss để trang bị lớp phủ ống kính T* (T-Star), giúp giảm hiện tượng lóa và bóng ma khi chụp trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc phức tạp.

Về mặt kỹ thuật, các nâng cấp đáng chú ý tập trung vào hệ thống ống kính:

Cấu trúc ống kính: Sony có thể chuyển từ giải pháp zoom quang học liên tục sang giải pháp tele truyền thống. Sự thay đổi này được đánh giá là một quyết định thực dụng nhằm ưu tiên chất lượng hình ảnh cuối cùng thay vì phô diễn kỹ thuật.

Ống kính góc rộng: Sử dụng tiêu cự 16mm và ống kính chính 24mm.

Thông số kỹ thuật và pin

Bên cạnh những cải tiến về quang học, Xperia 1 VIII được kỳ vọng sẽ có thời lượng pin ấn tượng với khả năng hoạt động liên tục lên tới 2 ngày. Đây là một bước tiến quan trọng đối với dòng máy vốn phải gánh vác màn hình có độ phân giải cao và các tính năng quay phim chuyên nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng.

Nhìn chung, Sony Xperia 1 VIII không phải là một cuộc cách mạng về ngoại hình nhưng lại chứa đựng những tinh chỉnh sâu sắc về phần cứng camera và thời lượng pin. Việc tập trung hoàn thiện công thức hiện tại cho thấy Sony vẫn kiên định với định hướng phục vụ nhóm người dùng chuyên nghiệp và yêu thích nhiếp ảnh di động.