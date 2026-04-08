Sony Xperia 1 VIII lộ diện với thiết kế camera mới và nâng cấp cảm biến 48MP Flagship Sony Xperia 1 VIII rò rỉ hình ảnh render với cụm camera sau lột xác hoàn toàn, đi kèm hệ thống ba cảm biến 48MP hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh.

Sony đang chuẩn bị cho thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo với những thay đổi mang tính bước ngoặt. Những hình ảnh render rò rỉ mới nhất về Sony Xperia 1 VIII cho thấy hãng công nghệ Nhật Bản có thể sẽ từ bỏ ngôn ngữ thiết kế tối giản quen thuộc để hướng tới một diện mạo mới mẻ và hiện đại hơn.

Thay đổi đột phá về ngôn ngữ thiết kế cụm camera

Trái ngược với phong cách thiết kế thon dài và cụm camera đặt dọc nhỏ gọn trên các thế hệ trước, Sony Xperia 1 VIII gây bất ngờ với cụm camera sau có kích thước lớn. Cách bố trí này được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với mẫu OnePlus 10 Pro, tạo nên một cái nhìn khác biệt so với triết lý thiết kế truyền thống của Sony.

Bên cạnh sự thay đổi về hình dáng, tổng thể máy vẫn giữ được những đường nét vuông vức đặc trưng. Tuy nhiên, việc áp dụng cụm camera lớn cho thấy Sony đang tập trung mạnh mẽ vào việc khẳng định sức mạnh phần cứng nhiếp ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Duy trì giá trị cốt lõi với màn hình không khiếm khuyết

Dù có sự lột xác ở mặt lưng, Sony vẫn trung thành với những giá trị đã làm nên thương hiệu Xperia ở mặt trước. Xperia 1 VIII dự kiến tiếp tục sử dụng màn hình phẳng với viền trên và dưới khá dày. Đây là lựa chọn giúp hãng tích hợp camera trước vào viền máy, thay vì sử dụng thiết kế đục lỗ hay tai thỏ đang phổ biến trên thị trường.

Hệ thống loa stereo cũng được bố trí hướng về phía người dùng ngay tại mặt trước, đảm bảo trải nghiệm âm thanh tối ưu cho các tác vụ giải trí. Điều này cho thấy Sony vẫn ưu tiên trải nghiệm nghe nhìn toàn diện hơn là việc chạy đua theo xu hướng viền màn hình siêu mỏng.

Nâng cấp mạnh mẽ hệ thống camera 48MP

Về thông số kỹ thuật, Xperia 1 VIII được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống ba camera đều sử dụng cảm biến 48 megapixel. Đáng chú ý, cảm biến chính dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn, giúp cải thiện đáng kể khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh trong các điều kiện môi trường phức tạp.

Dưới đây là bảng thông số dự kiến của hệ thống camera trên Sony Xperia 1 VIII:

Thành phần Thông số rò rỉ Camera chính 48MP, cảm biến kích thước lớn Camera Tele 48MP, kích thước cảm biến 1/3 - 1/2 inch Camera góc siêu rộng 48MP Thiết kế màn hình Phẳng, viền trên/dưới đối xứng Loa Stereo bố trí mặt trước

Sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và các cải tiến về kích thước cảm biến tele hứa hẹn sẽ đưa khả năng zoom và chụp ảnh chân dung trên dòng Xperia lên một tầm cao mới. Hiện tại, các thông tin này vẫn dừng lại ở mức rò rỉ và giới công nghệ đang chờ đợi những xác nhận chính thức từ phía Sony trong thời gian tới.