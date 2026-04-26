Sony Xperia 1 VIII lộ thông số kích thước: Thân máy dày hơn để nâng cấp hệ thống camera Rò rỉ mới nhất về Sony Xperia 1 VIII cho thấy máy có thiết kế dày hơn để tối ưu cho cảm biến camera tele thế hệ mới, hứa hẹn đột phá về khả năng nhiếp ảnh.

Mẫu flagship tiếp theo của Sony, Xperia 1 VIII, vừa lộ diện qua loạt ảnh render sắc nét, hé lộ những thay đổi đáng chú ý về kích thước vật lý. Dù vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế tối giản, Sony dường như sẵn sàng đánh đổi độ mỏng của thân máy để mang lại những cải tiến vượt trội về hệ thống ống kính.

Thông số kích thước chi tiết và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng

Theo các báo cáo mới nhất, Sony Xperia 1 VIII sẽ có kích thước tổng thể đạt 161.9 x 74.4 x 8.58 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu điện thoại này có xu hướng rộng và dày hơn đôi chút. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cụm camera được thiết kế lại, khiến tổng độ dày tại điểm nhô lên cao nhất đạt khoảng 11.37 mm.

Sony Xperia 1 VIII có thiết kế thuôn dài như thế hệ trước

Máy vẫn giữ nguyên màn hình tỷ lệ cao và hẹp đặc trưng của dòng Xperia. Camera selfie tiếp tục được đặt ở phần viền trên thay vì sử dụng thiết kế đục lỗ hay tai bèo. Lựa chọn này giúp đảm bảo trải nghiệm hiển thị liền mạch, không bị gián đoạn cho người dùng chuyên nghiệp và những người đam mê điện ảnh.

Đánh đổi độ mỏng lấy bước tiến về phần cứng máy ảnh

Việc tăng độ dày thêm hơn 2 mm so với Sony Xperia 1 VII tại vị trí camera cho thấy một sự thay đổi lớn về phần cứng bên trong. Các nguồn tin rò rỉ khẳng định Sony đang tập trung vào việc tích hợp cảm biến lớn hơn cho hệ thống camera, đặc biệt là ống kính tele.

Mẫu flagship tiếp theo của Sony sẽ có cụm camera lồi lên khá nhiều so với mặt lưng

Cụ thể, kích thước cảm biến camera tele dự kiến sẽ tăng lên mức 1/3 inch đến 1/2 inch. Bước nhảy vọt này hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng thu sáng và độ chi tiết khi chụp ảnh xa, vốn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt giữa các dòng điện thoại cao cấp hiện nay. Việc chấp nhận thân máy dày hơn để tối ưu chất lượng nhiếp ảnh được xem là hướng đi thực dụng và cần thiết của Sony.

Dự kiến ra mắt và lộ trình lên kệ

Bên cạnh những thay đổi về kích thước, Xperia 1 VIII vẫn được kỳ vọng sẽ giữ vững các giá trị cốt lõi của thương hiệu như chất lượng hoàn thiện cao cấp và các công nghệ hỗ trợ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Sản phẩm hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại dành cho người yêu nhiếp ảnh.

Sony Xperia 1 VIII có thể ra mắt vào tháng 5 tới

Theo kế hoạch dự kiến, Sony Xperia 1 VIII sẽ chính thức trình làng vào tháng 5 và bắt đầu lên kệ từ tháng 6. Lịch trình này tương đồng với các thế hệ tiền nhiệm, giúp người dùng dễ dàng định hình kế hoạch nâng cấp thiết bị trong mùa hè năm nay.