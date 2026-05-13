Sony Xperia 1 VIII ra mắt: Đột phá với camera tele 48MP và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Sony chính thức trình làng Xperia 1 VIII với cảm biến tele lớn gấp 4 lần thế hệ cũ, tích hợp vi xử lý Snapdragon mạnh nhất và vẫn duy trì jack cắm 3.5mm đặc trưng.

Sony vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng là Xperia 1 VIII. Thế hệ flagship mới không chỉ thay đổi triết lý thiết kế cụm camera mà còn mang đến những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ, tập trung tối ưu cho trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp và giải trí đa phương tiện.

Sony Xperia 1 VIII ra mắt với cụm camera hình vuông mới

Bước tiến mới trong công nghệ camera tele

Điểm thay đổi lớn nhất trên Xperia 1 VIII nằm ở hệ thống camera tele. Thay vì sử dụng cơ chế zoom quang học liên tục như các thế hệ trước, Sony đã chuyển sang giải pháp tiêu cự cố định 70mm (tương đương zoom quang 2.9x). Hãng trang bị cảm biến tele 1/1.56 inch hoàn toàn mới, có kích thước lớn gấp bốn lần và độ phân giải cao gấp bốn lần so với Xperia 1 VII.

Việc sử dụng cảm biến 48MP cho phép máy thực hiện các thao tác cắt (crop) để đạt được các mức zoom lớn hơn mà vẫn giữ được độ chi tiết cao. Camera này có khẩu độ f/2.8, được tối ưu để cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, các camera còn lại vẫn duy trì thông số ấn tượng với cảm biến chính 48MP f/1.9 hỗ trợ OIS và camera siêu rộng 48MP.

Sony mang đến những nâng cấp ấn tượng cho camera tele của Xperia 1 VIII

Đáng chú ý, Sony đã áp dụng công nghệ xử lý đa khung hình RAW trên toàn bộ hệ thống camera. Cải tiến này giúp mở rộng dải tương phản động và giảm nhiễu hạt, giải quyết điểm yếu về khả năng xử lý ảnh tự động vốn bị người dùng phàn nàn trên các dòng Xperia cũ.

Flagship tiếp theo của Sony sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xperia 1 VIII được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm. Theo công bố, chipset này mang lại hiệu suất CPU tăng 20%, GPU mạnh hơn 23% và khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội hơn thế hệ tiền nhiệm. Máy đi kèm cấu hình tiêu chuẩn 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, hỗ trợ mở rộng tối đa lên 16GB RAM và 1TB lưu trữ.

Xperia 1 VIII dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ

Một điểm khác biệt lớn của Sony so với các đối thủ trên thị trường flagship là việc giữ lại khe cắm thẻ nhớ microSD và jack tai nghe 3.5mm. Đây là những tính năng gần như đã biến mất trên các dòng điện thoại cao cấp hiện nay, giúp Xperia 1 VIII duy trì vị thế riêng biệt cho nhóm người dùng chuyên nghiệp và yêu thích âm thanh chất lượng cao.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.5 inch LTPO OLED, Full-HD+, 1-120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ 12GB/16GB RAM, 256GB/1TB ROM (hỗ trợ microSD) Pin 5,000 mAh, sạc nhanh 30W, sạc không dây 15W Camera sau Chính 48MP, Siêu rộng 48MP, Tele 48MP

Trải nghiệm giải trí và trí tuệ nhân tạo AI

Sony cũng tích hợp tính năng Trợ lý Camera AI (Xperia Intelligence) để hỗ trợ người dùng. Hệ thống sẽ phân tích bối cảnh, chủ thể và điều kiện thời tiết để đề xuất các thiết lập tối ưu về tông màu hoặc hiệu ứng ống kính. Về mặt âm thanh, hệ thống loa stereo đối xứng đã được tinh chỉnh để tạo ra âm trường rộng hơn và âm trầm sâu hơn.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại Xperia 1 Series thế hệ mới

Máy sở hữu viên pin 5,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 30W và sạc không dây 15W. Tại thị trường châu Âu, Sony Xperia 1 VIII có giá khởi điểm từ 1,500 EUR (khoảng 46.32 triệu đồng) với 4 tùy chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Đen than chì, Bạc Iolite, Đỏ Garnet và Vàng tự nhiên.