Southampton quật ngã Arsenal 2-1: Cơn địa chấn tại St Mary tiễn Pháo thủ rời FA Cup Arsenal chính thức tan mộng ăn ba sau thất bại muối mặt trước Southampton tại tứ kết FA Cup. Bàn thắng phút 85 của Shea Charles đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Mikel Arteta.

Southampton vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại FA Cup mùa này khi đánh bại đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal, với tỷ số 2-1 ngay tại St Mary's. Thất bại này không chỉ chấm dứt hy vọng giành cú ăn ba của "Pháo thủ" mà còn khẳng định sức mạnh đáng gờm của đại diện đang thi đấu tại Championship.

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, huấn luyện viên Mikel Arteta đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự táo bạo. Thủ quân Martin Odegaard trở lại đội hình xuất phát bên cạnh tài năng trẻ Max Dowman. Tuy nhiên, Arsenal đã vấp phải một Southampton đang thăng hoa với chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Lối chơi trực diện và tốc độ của đội chủ nhà đã khiến hệ thống phòng ngự của đội khách lúng túng ngay từ những phút đầu.

Sai lầm từ hàng thủ và bước ngoặt của Ross Stewart

Ưu thế của Southampton được cụ thể hóa ở phút 35. Từ quả tạt khó chịu của James Bree bên hành lang cánh phải, hậu vệ Ben White đã mắc sai lầm nghiêm trọng với pha đánh đầu phá bóng hụt. Ross Stewart chớp thời cơ rất nhanh, ập vào dứt điểm cận thành tung lưới Kepa Arrizabalaga, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp đoàn quân của Tonda Eckert chơi đầy hưng phấn, trong khi Arsenal tỏ ra bế tắc dù kiểm soát bóng vượt trội.

Sang hiệp hai, Arsenal buộc phải tung các trụ cột như Viktor Gyokeres và Riccardo Calafiori vào sân để tìm kiếm sự đột biến. Áp lực khủng khiếp cuối cùng cũng mang lại thành quả ở phút 68. Gabriel có đường chọc khe tinh tế cho Kai Havertz thoát xuống, trước khi tiền vệ người Đức căng ngang thuận lợi để Viktor Gyokeres dứt điểm quyết đoán san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng của Viktor Gyokeres là không đủ để giúp Arsenal giành chiến thắng.

Nhát dao chí mạng của Shea Charles

Tưởng chừng Arsenal sẽ lội ngược dòng sau bàn gỡ, nhưng Southampton mới là đội cho thấy bản lĩnh kiên cường hơn. Sau khi Scienza đưa bóng trúng xà ngang, đội chủ nhà cuối cùng đã tìm được bàn thắng định đoạt trận đấu ở phút 85. Tom Fellows có pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi trả ngược thuận lợi cho Shea Charles. Cầu thủ trẻ này khống chế bóng tự tin và thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, khiến cả khán đài St Mary's nổ tung.

Những phút cuối trận, sự nôn nóng đã khiến các ngôi sao Arsenal mất bình tĩnh, điển hình là chiếc thẻ vàng của Gabriel Martinelli do lỗi phản ứng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên đồng nghĩa với việc Arsenal chính thức rời giải đấu trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Southampton Arsenal Tỷ số 2 1 Người ghi bàn Ross Stewart (35'), Shea Charles (85') Viktor Gyokeres (68') Kết quả Vào bán kết Bị loại

Với kết quả này, Southampton trở thành đại diện duy nhất không thuộc Ngoại hạng Anh góp mặt tại vòng bán kết FA Cup năm nay. Trong khi đó, Mikel Arteta và các học trò chỉ còn hai đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League để cứu vãn một mùa giải trắng tay.