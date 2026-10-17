Southend 1-2 Berkhamsted: Berkhamsted giành chiến thắng Berkhamsted đến sân Southend với thành tích đáng nể: thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Chủ nhà cũng thắng 3 trong 5 trận gần đây. Trận đấu bắt đầu lúc 21h00 ngày 17/10/2026.

Southend 1 - 2 Berkhamsted Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Southend tiếp đón Berkhamsted.

12' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 87% - 13% Berkhamsted, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 0.

24' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 82% - 18% Berkhamsted, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Southend (1-0) Phút 32': (Southend) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

36' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 78% - 22% Berkhamsted, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2.

42' BÀN THẮNG! Berkhamsted (1-1) Phút 42': (Berkhamsted) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 78% - 22% Berkhamsted, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2.

61' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 77% - 23% Berkhamsted, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2.

73' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 73% - 27% Berkhamsted, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 3.

85' Southend ép sân Cầm bóng: Southend 73% - 27% Berkhamsted, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 6 - 3.

88' BÀN THẮNG! Berkhamsted (1-2) Phút 88': (Berkhamsted) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Southend 1-2 Berkhamsted Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:57 17/10/2026

Southend Thống kê Berkhamsted 75% Kiểm soát bóng 25% 20 Dứt điểm 9 8 Trúng đích 5 9 Phạt góc 3

Berkhamsted sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh khi làm khách của Southend lúc 21h00 ngày 17/10/2026. Đội khách đang mang theo tinh thần rất tốt, với 3 trận thắng trong 4 lần ra sân gần nhất. Southend cũng không thua kém nhiều về mặt phong độ, nên đây là bài kiểm tra thực sự cho cả hai.

Berkhamsted: tự tin và biết cách giành chiến thắng

Trong 4 trận gần nhất, Berkhamsted thắng 3 trận và thua 1 trận. Đội bóng này đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các lượt đấu mới nhất. Trước đó họ để thua một trận, rồi lại thắng ở trận sớm hơn nữa.

Tỷ lệ thắng cao cho thấy Berkhamsted có khả năng nhanh chóng lấy lại nhịp sau thất bại. Đó là phẩm chất quan trọng với một đội phải xa sân nhà, nơi áp lực từ khán giả chủ nhà thường khiến đội khách khó chịu.

Southend: lợi thế sân nhà đi cùng phong độ ổn định

Southend thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống đối thủ, chủ nhà đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những vòng đấu mới nhất. Trước chuỗi này, họ có một trận hòa và một trận thua, trong khi trận sớm nhất trong chuỗi 5 trận là một chiến thắng.

Việc không phải chịu nhiều thất bại giúp Southend giữ được sự cân bằng. Đội bóng này cũng sẽ có lợi thế được thi đấu trước những cổ động viên quen thuộc, điều có thể tạo thêm động lực trong những thời điểm khó khăn của trận đấu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều bước vào trận với tâm lý hưng phấn sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp, nên cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ cân bằng ở những phút đầu. Southend có thể muốn chủ động kiểm soát thế trận để tận dụng sân nhà. Berkhamsted lại có thể dựa vào sự tự tin từ tỷ lệ thắng cao để chơi chắc chắn, chờ cơ hội trên hành trình sân khách.

Yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò lớn. Đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai lầm cá nhân sẽ có nhiều cơ hội làm chủ cuộc chơi. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể thay đổi hoàn toàn cách hai bên tiếp cận phần còn lại của trận đấu.

Nhận định

Về mặt phong độ, hai đội khá tương đồng: cùng thắng 3 trận trong chuỗi gần nhất và đều đang có hai chiến thắng liên tiếp. Southend nhỉnh hơn ở yếu tố sân nhà. Berkhamsted lại có tỷ lệ thắng cao hơn nếu tính trên số trận đã đấu.

Với bức tranh như vậy, đây là trận đấu có thể cân bằng và khó đoán. Berkhamsted sẽ phải thể hiện bản lĩnh sân khách trước một đối thủ không dễ bị đánh bại, còn Southend cần tận dụng lợi thế trên sân của mình để giữ mạch chiến thắng.

Southend 5 trận gần nhất T T H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Berkhamsted 5 trận gần nhất T T B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới