Soxter SaiGon Opening Cup 2026: Bước ngoặt mới của phong trào Pickleball tại TP.HCM Sự kiện quy tụ 40 cặp vận động viên cùng dàn KOL nổi tiếng đã tạo nên một ngày hội thể thao bùng nổ, đánh dấu chiến lược mở rộng hệ sinh thái Pickleball của Soxter tại khu vực phía Nam.

Ngày 18/4/2026, bầu không khí thể thao tại khu vực Bàu Cát 7, TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện Soxter SaiGon Opening Cup 2026. Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu ra mắt văn phòng đại diện của Công ty TNHH Thể thao Soxter, mà còn là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của bộ môn Pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các vận động viên thi đấu tích cực ở nhiều nội dung (Nguồn: Soxter)

Sự giao thoa giữa chuyên môn và sức ảnh hưởng cộng đồng

Giải đấu được thiết kế với cấu trúc độc đáo, chia làm hai phân khúc chính: nội dung KOL/KOC/Nghệ sĩ và nội dung Lãnh đạo. Trong tổng số 40 cặp vận động viên tham gia, có đến 32 cặp thuộc nhóm những người có sức ảnh hưởng. Điều này cho thấy chiến lược thông minh của ban tổ chức trong việc mượn sức nóng của các gương mặt nổi tiếng để đưa Pickleball tiếp cận gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó, 8 cặp vận động viên ở nội dung Lãnh đạo đã mang đến một màu sắc khác biệt. Những màn so tài tại đây không chỉ đề cao tính giải trí mà còn thể hiện tinh thần thể thao bền bỉ, không giới hạn độ tuổi hay lĩnh vực công tác. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái thi đấu đa dạng, nơi mọi đối tượng đều có thể tìm thấy sự kết nối thông qua cây vợt và quả bóng nhựa.

Kịch tính trong từng pha bóng tốc độ

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, Soxter SaiGon Opening Cup 2026 đã chứng kiến những cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Đặc thù của Pickleball là tốc độ phản xạ và khả năng kiểm soát không gian hẹp, điều này đã được các vận động viên thể hiện rõ nét qua những pha cứu bóng sát mặt sân và những tình huống rượt đuổi điểm số nghẹt thở.

Nhiều giải được trao cho các vận động viên trong giải đấu (Nguồn: Soxter)

Tiếng cổ vũ từ khán đài tại TP.HCM đã đẩy kịch tính lên cao trào, đặc biệt là trong các trận chung kết. Sự phối hợp ăn ý giữa các cặp đôi, từ những pha bỏ nhỏ tinh tế đến những cú đập đầy uy lực, đã minh chứng cho trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao của cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Chiến lược đại sứ và tầm nhìn dài hạn

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện là lễ ký kết đại sứ thương hiệu giữa Soxter và vận động viên Từ Lê Khánh Duy. Việc lựa chọn một gương mặt trẻ, tài năng và có lối chơi hiện đại như Khánh Duy cho thấy tham vọng của Soxter trong việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đầy sức sống.

Vận động viên Từ Lê Khánh Duy trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng Soxter (Nguồn: Soxter)

Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở khía cạnh thương mại mà còn là cam kết của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào các tài năng trẻ, góp phần định hướng phát triển Pickleball theo con đường chuyên nghiệp hóa. Soxter đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ cung cấp trang thiết bị đến tổ chức các sân chơi quy mô lớn, tạo điều kiện tối đa cho người chơi phát triển kỹ năng.

Trong bối cảnh thể thao đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, sự xuất hiện của những giải đấu như Soxter SaiGon Opening Cup 2026 đóng vai trò như một cú hích quan trọng. Nó không chỉ thúc đẩy phong trào tập luyện tại TP.HCM mà còn tạo ra tiền đề để Pickleball trở thành một bộ môn thể thao phổ biến, góp phần nâng cao sức khỏe và sự kết nối trong xã hội hiện đại.