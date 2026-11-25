SpaceX dùng nhóm ArmyX đào tạo nhân viên pha chế, bán lẻ xây trung tâm dữ liệu AI Colossus Elon Musk cho biết nhóm ArmyX chia nhỏ quy trình để lao động từng làm pha chế, bán lẻ học việc trong vài ngày và mở rộng Colossus 1, Colossus 2 tại Memphis.

SpaceX đang đưa những lao động chưa từng làm trong ngành công nghệ vào đội ngũ xây dựng trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Theo Elon Musk, một số nhân sự giỏi nhất của đội này trước đây làm ở quán cà phê hoặc siêu thị. Công ty chia nhỏ công việc để người mới có thể được đào tạo và bắt tay vào làm chỉ sau vài ngày.

Elon Musk. Ảnh: Reuters

Ông Musk chia sẻ cách tiếp cận này tại sự kiện TomorrowX Summit ở Austin, Mỹ, vào cuối tuần qua. Ông cho biết nhiều công nhân xuất sắc trong đội ngũ hiện tại chưa từng làm việc trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Kinh nghiệm của họ đến từ những ngành ít liên quan đến hạ tầng công nghệ.

ArmyX: cách SpaceX biến công việc phức tạp thành các bước đơn giản

Để đưa lao động chưa có chuyên môn vào dự án công nghệ, SpaceX thành lập một nhóm nội bộ mang tên ArmyX. Nhiệm vụ của nhóm là phân tích toàn bộ quy trình xây dựng trung tâm dữ liệu, rồi chia nhỏ thành những công việc đơn giản hơn. Người mới có thể được hướng dẫn và thực hiện các công việc này trong vài ngày.

Theo ông Musk, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuyển những người đã dành cả sự nghiệp làm việc với hệ thống cáp mạng. Thay vào đó, có thể thiết kế quy trình để những người từng làm tại chuỗi cà phê Starbucks hoặc sắp xếp hàng hóa tại siêu thị Target nhanh chóng tiếp cận công việc mới. Ông cũng đánh giá cao kỹ năng và tác phong của lao động trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ ăn uống.

Ông lấy ví dụ về nhân viên chuỗi thức ăn nhanh In-N-Out. Theo ông, những người quen chế biến bánh mì kẹp thịt liên tục trong ngày hoàn toàn có khả năng lắp đặt cáp mạng tốt sau khi được đào tạo. Cách tổ chức này giúp SpaceX mở rộng đội ngũ xây dựng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm chuyên sâu.

Colossus 1 và Colossus 2: bài toán nhân lực sau những con số GPU

Những nhân sự mới đang tham gia mở rộng hai cơ sở Colossus 1 và Colossus 2 tại Memphis, Mỹ. Trước đó, Business Insider đưa tin SpaceX từng đề nghị tăng lương 20% cho nhân viên tình nguyện làm việc sáu tuần tại Memphis hoặc Southaven, Mississippi, nơi cũng có một trung tâm dữ liệu lớn.

GPU là bộ xử lý đồ họa, cũng được dùng trong các hệ thống tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo nhờ khả năng xử lý song song lượng lớn dữ liệu. Dưới đây là thông tin về hai cơ sở theo nguồn tin:

Cơ sở Thời điểm Phần cứng GPU Colossus 1 Hoạt động từ năm 2024 Khoảng 200.000 GPU Nvidia H100 Colossus 2 Triển khai tiếp từ cuối năm 2025 Hàng trăm nghìn GPU Nvidia Blackwell GB200 và GB300; kế hoạch bổ sung 660.000 GPU GB300

Quy mô này đặt ra yêu cầu lớn về cả nguồn nhân lực lẫn tiến độ. Theo ông Musk, hoạt động tại Memphis đang ngày càng ổn định, với các nhóm công nhân duy trì công việc suốt ngày đêm. Ông cho biết có thể đến kiểm tra lúc 1-2 giờ sáng và thấy năng suất gần tương đương 10 giờ sáng hôm sau. Lịch làm việc được duy trì liên tục bảy ngày mỗi tuần.

Trong báo cáo tài chính tháng 10, ông Musk cũng đề cập kế hoạch mở rộng công suất điện toán. Ông cho biết sẽ không ngạc nhiên nếu công ty bổ sung dưới 13 gigawatt vào cuối năm 2027.

Terafab và trung tâm dữ liệu ngoài không gian: tham vọng vượt khỏi Memphis

Bên cạnh Memphis, ông Musk theo đuổi các dự án hạ tầng lớn hơn. Theo Reuters, ông đang xây dựng hai nhà máy tại Texas, gọi chung là Terafab. Một cơ sở hướng đến ôtô và robot hình người, cơ sở còn lại phục vụ tham vọng phát triển trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian.

Ông hình dung đây là những tổ hợp sản xuất chip AI tiên tiến, với mục tiêu công suất điện toán một terawatt mỗi năm. Con số này gấp đôi mức nửa terawatt, được nguồn tin nêu là công suất cao nhất của một nhà máy tại Mỹ hiện nay.

Đầu năm 2026, ông Musk sáp nhập xAI vào SpaceX để phục vụ kế hoạch trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Theo SpaceX, đặt hệ thống điện toán ngoài Trái Đất có thể tận dụng năng lượng Mặt Trời gần như liên tục, giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì so với cơ sở trên mặt đất. Công ty cũng cho rằng mô hình này có thể giảm tác động môi trường vì không cần nước làm mát hoặc điện từ lưới điện dân sinh.

Đáng lưu ý, đây là những lợi ích do doanh nghiệp đưa ra, chưa phải kết quả vận hành đã được kiểm chứng độc lập.

Một cách tổ chức nguồn lực cho các dự án AI quy mô lớn

Từ việc đào tạo người từng làm pha chế, bán lẻ để lắp đặt hạ tầng công nghệ đến kế hoạch xây trung tâm dữ liệu ngoài không gian, những chia sẻ của ông Musk cho thấy cách ông đang tổ chức nguồn lực cho các dự án AI. Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình để rút ngắn thời gian đào tạo và mở rộng nhân lực nhanh.