SpaceX giảm giá thiết bị Starlink Mini xuống mức kỷ lục với chương trình trả góp SpaceX hạ giá bộ thiết bị Starlink Mini xuống mức thấp nhất lịch sử, cho phép trả góp 16 USD mỗi tháng nhằm thúc đẩy người dùng dịch vụ Roaming.

SpaceX vừa chính thức ra mắt chương trình trả góp cho bộ thiết bị thu sóng vệ tinh Starlink Mini, cho phép người dùng đăng ký gói dịch vụ Starlink Roaming sở hữu thiết bị với mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Theo đó, khách hàng chỉ cần trả 16 USD mỗi tháng trong vòng 12 tháng, đưa tổng chi phí thiết bị xuống còn 192 USD.

Starlink Mini dish

Chiến lược tối ưu chi phí tiếp cận internet vệ tinh

Ban đầu khi mới ra mắt, bộ thiết bị Starlink Mini có mức giá khá đắt đỏ là 599 USD. Sau đó, SpaceX đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán trực tiếp trên trang chủ cũng như thông qua các nền tảng bán lẻ như Amazon. Thậm chí, tập đoàn từng triển khai chương trình tặng miễn phí thiết bị Mini cho người dùng gói Residential Max nhằm khuyến khích họ sử dụng thêm dịch vụ di động Roaming khi di chuyển.

Dù chương trình tặng thiết bị miễn phí đã kết thúc, hình thức trả góp mới với mức 16 USD mỗi tháng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ này hơn mà không cần bỏ ra một khoản tiền lớn ban đầu. Tổng chi phí 192 USD sau 12 tháng cũng ghi nhận mức giá chính thức thấp nhất kể từ khi dòng sản phẩm này được trình làng.

Ưu thế di động và bước chuẩn bị cho Starlink Mini 2

Bên cạnh Starlink Mini, SpaceX cũng phát triển dòng ăng-ten Standard V5 với kích thước thu gọn khoảng một phần ba so với phiên bản tiền nhiệm. Dù vậy, chuẩn V5 vẫn chưa đạt được mức độ gọn nhẹ tối ưu và tính linh hoạt cao như dòng Mini đối với những người dùng thường xuyên di chuyển.

Đáng chú ý, động thái giảm giá sâu và hỗ trợ trả góp của SpaceX được cho là bước đi nhằm giải phóng hàng tồn kho trước khi ra mắt thế hệ Starlink Mini 2. Phiên bản tiếp theo được kỳ vọng sẽ mang đến bước đột phá lớn về tính độc lập khi tích hợp sẵn pin nội bộ và cổng sạc chuẩn USB-C, giúp người dùng không còn phải mang theo các bộ nguồn hoặc pin dự phòng cồng kềnh bên ngoài.