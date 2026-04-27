SpaceX lấn sân mảng bán dẫn: Tham vọng tự sản xuất GPU để làm chủ hệ sinh thái AI Hồ sơ tài chính mới nhất của SpaceX tiết lộ kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào việc tự chế tạo bộ xử lý đồ họa (GPU). Chiến lược này không chỉ giúp hãng giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài mà còn tối ưu hóa hiệu suất cho dự án TeraFab và các siêu máy tính AI.

Thông tin rò rỉ từ hồ sơ S-1 trị giá 1,75 nghìn tỷ USD của SpaceX đã hé lộ một bước đi táo bạo: doanh nghiệp hàng không vũ trụ này đang hướng tới việc tự chế tạo bộ xử lý đồ họa (GPU) riêng. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái phần cứng khép kín, giúp SpaceX chủ động hoàn toàn về công nghệ lõi phục vụ các siêu dự án trong tương lai.

Lý do SpaceX chọn con đường tự chủ chip bán dẫn

Quyết định đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực bán dẫn nảy sinh từ một thực tế khách quan: SpaceX hiện thiếu hụt các thỏa thuận cung ứng dài hạn với những đơn vị sản xuất chip trực tiếp. Trong bối cảnh cơn sốt AI khiến nhu cầu về GPU của Nvidia hay AMD tăng vọt, việc xếp hàng chờ đợi nguồn cung không còn là phương án khả thi cho một doanh nghiệp có tốc độ phát triển thần tốc như SpaceX.

Việc tự chủ card đồ họa sẽ mang lại ba lợi ích cốt lõi cho doanh nghiệp của Elon Musk: giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động của thị trường bên ngoài, tối ưu hóa chi phí sản xuất linh kiện và quan trọng nhất là tùy chỉnh phần cứng để đạt hiệu năng cao nhất cho các tác vụ chuyên biệt. Thay vì sử dụng các dòng chip thương mại có nhiều thành phần dư thừa, SpaceX có thể loại bỏ những chi tiết không cần thiết để tập trung hoàn toàn vào sức mạnh xử lý AI và tính toán khoa học.

SpaceX lên kế hoạch tự sản xuất GPU trong tương lai (Nguồn: Internet)

Mối liên kết giữa TeraFab và tiến trình 14A của Intel

Kế hoạch tự sản xuất GPU diễn ra ngay sau khi Elon Musk công bố dự án TeraFab – một hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất khổng lồ. Đáng chú ý, dự án này dự kiến sẽ sử dụng tiến trình 14A tiên tiến của Intel để chế tạo các dòng chip AI mới nhất. Trong mô hình hợp tác này, SpaceX không chỉ dừng lại ở vai trò khách hàng mà còn đóng vai trò quản lý các cơ sở sản xuất số lượng lớn.

Sự kết hợp giữa năng lực thiết kế của SpaceX và công nghệ đúc chip (foundry) của Intel cho thấy tham vọng lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực phần cứng của vị tỷ phú Mỹ. Việc sử dụng tiến trình 14A – tương đương với công nghệ 1.4nm – cho thấy SpaceX đang nhắm tới những tiêu chuẩn kỹ thuật cao cấp nhất thế giới hiện nay, đủ sức cạnh tranh với các tiến trình hiện đại của TSMC hay Samsung.

Tên gọi GPU và triết lý thiết kế khác biệt

Một điểm gây tranh luận trong giới công nghệ là cách SpaceX đặt tên cho sản phẩm của mình. Trong khi các hãng công nghệ lớn như Google gọi chip AI là TPU (Tensor Processing Unit), Microsoft dùng thuật ngữ accelerator (bộ tăng tốc) thì SpaceX vẫn lựa chọn tên gọi GPU (Graphics Processing Unit).

Thực tế, nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường coi các bộ tăng tốc AI là mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC). Tuy nhiên, việc SpaceX nhấn mạnh vào thuật ngữ GPU cho thấy mục tiêu thiết kế có thể mang những đặc thù riêng biệt. Trước đó, Elon Musk từng mô tả bộ xử lý AI5 của Tesla hoạt động tương tự một GPU dù đã loại bỏ các thành phần đồ họa truyền thống và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP). Triết lý của Musk là tập trung tối đa vào hiệu suất xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo, khiến các thành phần di sản trở nên không còn cần thiết.

Thách thức đối đầu với các gã khổng lồ Nvidia và AMD

Mặc dù có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là liệu SpaceX hay bộ phận xAI đã đủ năng lực thiết kế các loại silicon tùy chỉnh để cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi gạo cội như Nvidia hay AMD hay chưa? Thiết kế chip là một quá trình cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự tích lũy về bằng sáng chế và đội ngũ kỹ sư tinh hoa hàng đầu thế giới.

Tiêu chí GPU truyền thống (Nvidia/AMD) Định hướng GPU của SpaceX Mục đích sử dụng Đa dụng (Đồ họa, Gaming, AI) Chuyên dụng cho hệ sinh thái AI/Vũ trụ Kiến trúc Kiến trúc mở rộng, nhiều linh kiện di sản Tối giản, tập trung vào nhân xử lý AI Mô hình cung ứng Bán thương mại cho toàn cầu Phục vụ nội bộ và hệ sinh thái Elon Musk Tiến trình dự kiến 4nm - 3nm Tiến trình 14A (Intel)

Hiện tại, do hồ sơ S-1 vẫn đang trong chế độ bảo mật, các thông số kỹ thuật chi tiết về loại GPU mà SpaceX dự định sản xuất vẫn cần thêm thời gian để xác thực. Dù vậy, định hướng tự chủ công nghệ bán dẫn đang cho thấy chiến lược dài hạn của SpaceX trong việc xây dựng một đế chế công nghệ không kẽ hở, nơi phần cứng và phần mềm được thiết kế đồng nhất để đạt đến giới hạn mới của hiệu suất.