SpaceX ra mắt vệ tinh AI1: Đưa máy chủ AI lên quỹ đạo với sải cánh pin mặt trời 70m Vệ tinh AI1 sử dụng chip NVIDIA là bước đi đầu tiên trong tham vọng xây dựng mạng lưới máy chủ AI ngoài không gian nhằm giải quyết cơn khát năng lượng và mặt bằng.

Elon Musk vừa chính thức công bố thiết kế chi tiết của AI1, vệ tinh đầu tiên trong dự án xây dựng mạng lưới máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trên quỹ đạo của SpaceX. Đây là giải pháp đột phá nhằm giải quyết các rào cản về năng lượng và hạ tầng mà các trung tâm dữ liệu dưới mặt đất đang đối mặt, với thông số kỹ thuật đã được nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ.

Giải pháp cho cơn khát năng lượng của hạ tầng AI

Việc đưa các máy chủ AI lên không gian được lý giải bởi sự khan hiếm tài nguyên tại Trái Đất. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu lớn tiêu thụ lượng điện khổng lồ, tương đương nhu cầu của một quốc gia nhỏ. Trong khi quỹ đất, nguồn nước làm mát và lưới điện đủ lớn ngày càng trở nên khan hiếm, thì trên quỹ đạo, ánh sáng mặt trời liên tục cung cấp nguồn điện miễn phí và dồi dào.

Trên quỹ đạo, ánh sáng mặt trời liên tục cung cấp nguồn điện miễn phí (Nguồn: Internet)

Thông số kỹ thuật và hệ thống làm mát chuyên dụng

Vệ tinh AI1 sở hữu cấu trúc đồ sộ với sải cánh pin mặt trời dài 70 mét, tương đương kích thước một sân bóng đá. Hệ thống này cung cấp công suất tính toán trung bình 120 kilowatt và có thể đạt đỉnh lên đến 150 kilowatt cho các dòng chip NVIDIA tích hợp bên trong.

AI1 sở hữu sải cánh pin mặt trời dài 70 mét, tương đương kích thước một sân bóng đá (Nguồn: Internet)

Để duy trì hoạt động cho các chip AI trong môi trường chân không khắc nghiệt, AI1 được trang bị hệ thống tản nhiệt bức xạ lỏng rộng 110 mét vuông có khả năng triển khai ngoài không gian. Đi kèm với đó là các vòng bơm dự phòng và tấm chắn bảo vệ khỏi vi thiên thạch, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định ở độ cao khoảng 600 km so với bề mặt Trái đất.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Chiều dài sải cánh pin mặt trời 70 mét Công suất tính toán trung bình 120 kW Hệ thống tản nhiệt bức xạ 110 m2 Độ cao quỹ đạo ~600 km Vi xử lý chính Chip NVIDIA

Tham vọng mạng lưới 1 triệu vệ tinh và siêu nhà máy Terafab

Theo ông Musk, AI1 có thiết kế đơn giản hơn đáng kể so với các vệ tinh Starlink hiện hành khi không đòi hỏi hệ thống ăng-ten phức tạp. Tuy nhiên, AI1 chỉ là khởi đầu cho mạng lưới dự kiến lên đến 1 triệu vệ tinh trong tương lai.

Theo ông Musk, thiết kế của vệ tinh AI1 đơn giản hơn đáng kể so với các vệ tinh Starlink hiện hành (Nguồn: Internet)

Để hiện thực hóa quy mô này, SpaceX đang xây dựng cơ sở Gigasat tại Bastrop, Texas chuyên sản xuất pin mặt trời khổng lồ. Song song đó, liên doanh Terafab giữa Tesla và SpaceX tại Austin với mức đầu tư 119 tỷ USD hướng tới việc tự chủ toàn bộ chuỗi sản xuất chip. Chiến lược này giúp giải quyết nút thắt về năng lực tính toán cho các dự án AI như chatbot Grok, đồng thời mở ra cơ hội cho thuê năng lực tính toán cho các đối tác lớn như Google hay Anthropic.