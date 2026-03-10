Spennymoor Town 4-1 Chester: Spennymoor Town giành chiến thắng Chester mang đến thử thách lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội, trong khi Spennymoor Town quyết tâm tận dụng lợi thế sân bãi ở trận cầu lúc 21h00 ngày 03/10.

Spennymoor Town 4 - 1 Chester Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Spennymoor Town tiếp đón Chester.

25' BÀN THẮNG! Spennymoor Town (1-0) Phút 25': D. Johnson (Spennymoor Town) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

28' BÀN THẮNG! Spennymoor Town (2-0) Phút 28': G. Taylor (Spennymoor Town) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

35' BÀN THẮNG! Spennymoor Town (3-0) Phút 35': D. Johnson (Spennymoor Town) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' BÀN THẮNG! Spennymoor Town (4-0) Phút 56': D. Johnson (Spennymoor Town) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

58' BÀN THẮNG! Chester (4-1) Phút 58': B. Waters (Chester) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: Spennymoor Town 4-1 Chester Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 22:54 03/10/2026

Cuộc so tài giữa Spennymoor Town và Chester diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi bản lĩnh thi đấu xa nhà của đội khách tiếp tục được đặt vào tâm điểm chú ý. Với điểm tựa tâm lý vững vàng từ thành tích đối đầu ấn tượng trong quá khứ, Chester hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến một kết quả thuận lợi dù phải thi đấu trên sân của đối phương.

Sự tự tin từ phong độ khởi sắc

Cả hai câu lạc bộ đều bước vào màn đối đầu này với trạng thái tâm lý hứng khởi. Đội chủ nhà Spennymoor Town vừa trải qua trận đấu gần nhất với một chiến thắng trọn vẹn, qua đó tạo đà hưng phấn cần thiết trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Việc giành trọn vẹn niềm vui ở lần ra sân gần nhất giúp họ củng cố sự tự tin trong cách triển khai thế trận.

Ở bên kia chiến tuyến, Chester cũng duy trì được niềm vui chiến thắng ở trận đấu vừa qua. Sự mạch lạc trong lối chơi cùng khả năng chắt chiu cơ hội giúp đội khách giữ vững tinh thần tích cực. Việc cả hai đội đều có được cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần nhất hứa hẹn tạo nên màn đôi công sòng phẳng và không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Dù phải thi đấu trên sân khách, Chester lại nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn từ thành tích chạm trán trực tiếp gần đây. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Chester chiếm ưu thế vượt trội khi giành được tới 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Spennymoor Town.

Thống kê này phản ánh sự khắc chế nhất định mà Chester tạo ra mỗi khi đụng độ đối thủ. Khả năng tận dụng triệt để các khoảng trống cùng sự chắc chắn trong khâu tổ chức phòng ngự phản công thường giúp đội khách nắm thế chủ động trong những tình huống bước ngoặt. Ngược lại, Spennymoor Town sẽ phải nỗ lực rất nhiều để phá vỡ cái dớp không tốt trước đối thủ khó chịu này.

Nhận định thế trận và điểm nhấn chiến thuật

Với ưu thế sân nhà cùng thắng lợi gần nhất, Spennymoor Town nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Sự cơ động của hàng tiền vệ cùng việc gia tăng áp lực ở khu vực một phần ba cuối sân sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà gây khó dễ cho hệ thống phòng ngự của đối phương.

Tuy nhiên, Chester cho thấy họ luôn thi đấu cực kỳ bản lĩnh mỗi khi rời xa tổ ấm của mình. Đội khách sở hữu khả năng chịu áp lực ấn tượng và luôn sẵn sàng tung ra những đòn đáp trả sắc bén khi đối thủ đẩy cao đội hình. Nếu duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và phát huy tốt cái duyên trước Spennymoor Town, Chester hoàn toàn đủ khả năng rời sân với một kết quả tích cực trong chuyến làm khách đầy thử thách này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Spennymoor Town · 1 thắng 1 hòa Chester · 3 thắng Chester 2 - 1 Spennymoor Town CHE Spennymoor Town 1 - 2 Chester CHE Chester 1 - 0 Spennymoor Town CHE Spennymoor Town 3 - 0 Chester ST Chester 1 - 1 Spennymoor Town Hòa

Spennymoor Town 5 trận gần nhất H T H B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Chester 5 trận gần nhất T T B B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới