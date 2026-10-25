Sporting CP 1-2 Academico Viseu: Academico Viseu giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước giờ Sporting CP tiếp Academico Viseu lúc 03h30 ngày 26/10/2026, trong khi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ 4 điểm.

Sporting CP 1 - 2 Academico Viseu Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Academico Viseu.

9' Thẻ vàng Phút 9': Luis Silva (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

11' Thẻ vàng Phút 11': Cihan Kahraman (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 79% - 21% Academico Viseu, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

24' BÀN THẮNG! Academico Viseu (0-1) Phút 24': João Guilherme (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Robinho). Tỷ số: 0 - 1.

24' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 74% - 26% Academico Viseu, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

36' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 65% - 35% Academico Viseu, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': Issa Doumbia (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

45+2' VAR Phút 45+2': Phạt đền bị hủy — Maximiliano Araujo (Sporting CP).

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': Nils Mortimer (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 68% - 32% Academico Viseu, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Sporting CP): Geny Catamo vào sân thay Luís Guilherme.

58' Thay người Phút 58' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Flávio Gonçalves.

62' BÀN THẮNG! Sporting CP (1-1) Phút 62': Luis Suárez (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 1 - 1.

62' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 69% - 31% Academico Viseu, dứt điểm 18 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Academico Viseu): Lorougnon Gohi vào sân thay Nils Mortimer.

72' Thay người Phút 72' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

74' BÀN THẮNG! Academico Viseu (1-2) Phút 74': João Guilherme (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Soufiane Messeguem). Tỷ số: 1 - 2.

76' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 68% - 32% Academico Viseu, dứt điểm 22 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 11 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 5, cứu thua 0 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Sporting CP): Georgios Vagiannidis vào sân thay Iván Fresneda.

85' Thay người Phút 85' (Sporting CP): Silas Andersen vào sân thay Sergi Altimira.

85' Thay người Phút 85' (Sporting CP): Jesse Derry vào sân thay Nestory Irankunda.

87' Thay người Phút 87' (Academico Viseu): Mohamed Bouldini vào sân thay André Clóvis.

87' Thay người Phút 87' (Academico Viseu): Alvaro Zamora vào sân thay João Guilherme.

88' Thẻ vàng Phút 88': Maximiliano Araujo (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Argument).

88' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 70% - 30% Academico Viseu, dứt điểm 26 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 11 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 0 - 3.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Alejandro Mestanza (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Sporting CP 1-2 Academico Viseu Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 05:35 26/10/2026

Đội hình chính thức Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro 30 Kaique 22 Iván Fresneda 55 Ibrahima Ba 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 5 Sergi Altimira 77 I. Doumbia 31 Luis Guilherme 58 Flávio Gonçalves 19 N. Irankunda 97 L. Suárez 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 3 Miguel Brau 8 C. Kahraman 7 Luís Silva 31 João Guilherme 14 S. Messeguem 22 Nils Mortimer 33 André Clóvis Dự bị Sporting CP 73 Eduardo Felicíssimo 10 Geny Catamo 1 Rui Silva 28 J. Derry 9 Rafael Ferreira Nel 7 F. Ioannidis 21 Pedro Lima 72 Eduardo Quaresma 4 S. Andersen Academico Viseu 47 L. Gohi 5 Pedro Barcelos 57 G. Costa 9 M. Bouldini 6 André Ceitil 17 Valery 18 C. Ferreira 45 Alejandro Mestanza 44 Rúben Pereira Cập nhật đội hình lúc 03:02 26/10/2026

Sporting CP Thống kê Academico Viseu 71% Kiểm soát bóng 29% 27 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 3 11 Phạt góc 0 14 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật João Guilherme Academico Viseu 2 bàn L. Suárez Sporting CP 1 bàn S. Messeguem Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 7.29 Iván Fresneda Sporting CP 1 kiến tạo · điểm 6.98 Robinho Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 6.72 N. Irankunda Sporting CP Điểm 7.2

Sporting CP và Academico Viseu cùng bước vào trận đấu với phong độ tốt. Trận đấu diễn ra lúc 03h30 ngày 26/10/2026 trên sân Estádio José Alvalade. Chủ nhà đang đứng thứ 3 với 18 điểm, còn đội khách xếp thứ 6 với 14 điểm.

Sporting CP giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng, trước đó họ có hai trận hòa liên tiếp rồi thắng tiếp hai trận ở quãng cũ hơn.

Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy Sporting CP vận hành đều tay và khó bị đánh bại. Hai trận hòa xen kẽ là điểm để chủ nhà cải thiện nếu muốn bám sát cuộc đua ở nhóm đầu. Với 18 điểm, đội đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Academico Viseu mang theo mạch thắng đáng chú ý

Academico Viseu cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm đáng lưu ý là trận thua duy nhất ấy lại là trận mới nhất, nên họ đến sân Estádio José Alvalade với nhu cầu chứng tỏ mình ngay sau cú vấp.

Trước trận thua đó, Academico Viseu từng có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này giải thích vì sao đội đang đứng thứ 6 với 14 điểm và có vị trí khá tốt trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 4 điểm và bài toán chiến thuật

Sporting CP hơn Academico Viseu 4 điểm và hơn 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa quá lớn nên kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của cả hai.

Ở góc độ chiến thuật, Sporting CP có lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng chuỗi bất bại. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Academico Viseu có tinh thần khá cao nhờ phần lớn kết quả gần đây là thắng lợi. Đội khách có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ cơ hội để tận dụng các tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tích cực. Sporting CP nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, chuỗi trận không thua và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Academico Viseu với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một trận đấu giằng co.

Điểm then chốt có thể nằm ở sự tập trung trong những phút đầu và khả năng giữ vững kỷ luật ở cả hai khu vực phòng ngự. Đội nào xử lý tốt hơn các khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội giành lợi thế trong một trận đấu hứa hẹn cân bằng.

Sporting CP 8 Trận 5-3-0 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 9 Thủng lưới Academico Viseu 5 trận gần nhất B T T T T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 4 Santa Clara 8 5 3 0 +8 18 T H T T H 5 Arouca 9 5 2 2 +5 17 T T H B H 6 Academico Viseu 8 4 2 2 +1 14 T T T T B 7 GIL Vicente 9 4 2 3 +1 14 B T T H B …