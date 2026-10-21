Sporting CP 2-3 Lask Linz: Lask Linz giành chiến thắng Sporting CP đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm, trong khi Lask Linz đứng thứ 32 và chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10/2026.

Sporting CP 2 - 3 Lask Linz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Lask Linz.

5' BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0) Phút 5': Luis Suárez (Sporting CP) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

14' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Sporting CP 38% - 62% Lask Linz, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

15' BÀN THẮNG! Lask Linz (1-1) Phút 15': Christoph Lang (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Kasper Jorgensen). Tỷ số: 1 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting CP 56% - 44% Lask Linz, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 5.

33' Thẻ vàng Phút 33': Christoph Lang (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting CP 57% - 43% Lask Linz, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 8.

45' Thẻ vàng Phút 45': Sascha Horvath (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thay người Phút 52' (Lask Linz): Tobias Schützenauer vào sân thay Lukas Jungwirth.

55' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 60% - 40% Lask Linz, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 11, cứu thua 3 - 0.

63' BÀN THẮNG! Lask Linz (1-2) Phút 63': Sasa Kalajdzic (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Robert Ljubicic). Tỷ số: 1 - 2.

64' Thẻ vàng Phút 64': Issa Doumbia (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Dissent).

65' Thẻ vàng Phút 65': João Simões (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Dissent).

65' Thay người Phút 65' (Lask Linz): Alessandro Schöpf vào sân thay Sascha Horvath.

65' Thay người Phút 65' (Lask Linz): Samuel Adeniran vào sân thay Christoph Lang.

67' Thay người Phút 67' (Sporting CP): Flávio Gonçalves vào sân thay João Simões.

68' BÀN THẮNG! Lask Linz (1-3) Phút 68': Krystof Danek (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Samuel Adeniran). Tỷ số: 1 - 3.

68' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 61% - 39% Lask Linz, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 4 - 0.

72' Thẻ vàng Phút 72': Sasa Kalajdzic (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Sporting CP): Luís Guilherme vào sân thay Geny Catamo.

79' Thay người Phút 79' (Sporting CP): Jesse Derry vào sân thay Nestory Irankunda.

80' Thay người Phút 80' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Issa Doumbia.

81' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 59% - 41% Lask Linz, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 4 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Lask Linz): Moses Usor vào sân thay Sasa Kalajdzic.

83' Thay người Phút 83' (Lask Linz): Florian Flecker vào sân thay Kasper Jorgensen.

89' BÀN THẮNG! Sporting CP (2-3) Phút 89': Luis Suárez (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

89' Thẻ vàng Phút 89': Tobias Schützenauer (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Krystof Danek (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Sporting CP 2-3 Lask Linz Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:59 22/10/2026

Đội hình chính thức Sporting CP Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rui Borges Lask Linz Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Kühbauer 30 Kaique 22 Iván Fresneda 72 Eduardo Quaresma 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 77 I. Doumbia 5 Sergi Altimira 8 João Simões 10 Geny Catamo 97 L. Suárez 19 N. Irankunda 1 L. Jungwirth 20 K. Jørgensen 4 X. Mbuyamba 43 Alemão 16 A. Andrade 25 Y. Dibango 9 K. Daněk 10 R. Ljubičić 30 S. Horvath 27 C. Lang 11 S. Kalajdzic Dự bị Sporting CP 1 Rui Silva 55 Ibrahima Ba 28 J. Derry 58 Flávio Gonçalves 9 Rafael Ferreira Nel 7 F. Ioannidis 21 Pedro Lima 31 Luis Guilherme 4 S. Andersen Lask Linz 21 M. Verhaeghe 7 S. Adeniran 6 M. Bogarde 23 Daniel Elfadli 29 F. Flecker 3 M. Freckleton 45 N. Kane 39 Christof Katzmayr 18 A. Schöpf Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Sporting CP Thống kê Lask Linz 62% Kiểm soát bóng 38% 15 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 7 7 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 22 3 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Suárez Sporting CP 2 bàn S. Kalajdzic Lask Linz 1 bàn K. Daněk Lask Linz 1 bàn C. Lang Lask Linz 1 bàn R. Ljubičić Lask Linz 1 kiến tạo · điểm 7.28 S. Adeniran Lask Linz 1 kiến tạo · điểm 6.63

Sporting CP đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 6 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Bồ Đào Nha đón Lask Linz trên sân Estádio José Alvalade lúc 02h00 ngày 22/10/2026, trong một trận đấu mà từng điểm số đều có thể làm thay đổi vị thế của họ ở nhóm đầu.

Sporting CP giữ vị thế bám đuổi nhóm đầu

Hạng 7 với 6 điểm cho thấy Sporting CP đang ở khu vực rất gần nhóm dẫn đầu. Họ không còn phải nhìn lên từ khoảng cách xa mà đang hiện diện ngay trong cuộc cạnh tranh trực tiếp. Lợi thế sân nhà tại Estádio José Alvalade càng củng cố thêm vai trò ứng viên nặng ký của đội chủ nhà trong trận này.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ cho vị trí ấy. Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định, biết giành điểm cả khi trận đấu không diễn ra thuận lợi.

Lask Linz mang theo gánh nặng của vị trí cuối bảng

Ở chiều ngược lại, Lask Linz đang đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Khoảng cách 25 bậc xếp hạng và 6 điểm so với chủ nhà khiến họ bước vào trận đấu với vai trò kẻ chịu áp lực nhiều hơn.

Tuy nhiên, phong độ của đội khách không hoàn toàn u ám. Trong 5 trận gần nhất, Lask Linz thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đó là bức tranh thất thường, nhưng cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực khi vào đúng nhịp thi đấu.

Thế đối đầu không hoàn toàn nghiêng về chủ nhà

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây lại tạo nên một chi tiết thú vị. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Sporting CP thắng 1 lần, còn Lask Linz thắng 2 lần. Dù vậy, hai đội đang ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau trên bảng xếp hạng, nên thế đối đầu này khó có thể phản ánh đúng cán cân hiện tại.

Với Lask Linz, đây có thể là điểm tựa tinh thần để tin rằng họ không phải đối thủ xa lạ với Sporting CP. Với đội chủ nhà, đó là lời nhắc rằng việc xếp trên không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhiều khả năng Sporting CP sẽ là bên chủ động kiểm soát nhịp độ, tận dụng sân nhà và chuỗi 5 trận bất bại để gây áp lực sớm. Với một đội đang bám sát nhóm đầu, việc giành trọn điểm trước đối thủ cuối bảng là yêu cầu tự nhiên.

Lask Linz, trong khi đó, cần sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự để không sớm bị bỏ lại phía sau. Một kết quả tích cực từ chuyến làm khách sẽ là bước ngoặt về mặt tinh thần cho đội bóng chưa có điểm nào này.

Nhận định

Nhìn chung, Sporting CP có lợi thế rõ rệt về vị trí xếp hạng, phong độ và yếu tố sân nhà. Lask Linz có thành tích đối đầu gần đây khá tốt và một chuỗi kết quả không quá tệ, nhưng khoảng cách về thứ hạng cho thấy thử thách trước mắt là rất lớn.

Đối với Sporting CP, trận đấu này là cơ hội để củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đối với Lask Linz, đó là dịp để chứng minh họ xứng đáng có mặt ở cuộc chơi này và sớm mở tài khoản điểm số.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Sporting CP · 1 thắng 0 hòa Lask Linz · 2 thắng Sporting CP 1 - 4 Lask Linz LL Lask Linz 3 - 0 Sporting CP LL Sporting CP 2 - 1 Lask Linz SC

Sporting CP 5 trận gần nhất T T H H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới Lask Linz 5 trận gần nhất T B B T H 4 Trận 1-0-3 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 6 Manchester City 3 2 0 1 +4 6 T B T 7 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 31 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 32 Lask Linz 2 0 0 2 -4 0 B B 33 FC Porto 3 0 0 3 -4 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sporting CP ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Knee Injury) ✚ R. Zalazar (Thigh Injury) ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Knee Injury) ✚ R. Zalazar (Thigh Injury) Lask Linz ✚ K. Cheikne (Off the roster) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Off the roster) ✚ G. Bello (Muscle Injury) ✚ M. Usor (Shoulder Injury) ✚ K. Cheikne (Off the roster) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Off the roster)