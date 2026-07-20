Sporting CP 7-0 Strasbourg: Sporting CP giành chiến thắng Sporting CP chạm trán Strasbourg lúc 02h15 ngày 21/07/2026 trong trận giao hữu. Đội bóng Bồ Đào Nha bước vào trận đấu sau một chiến thắng gần nhất.

Sporting CP 7 - 0 Strasbourg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Strasbourg.

4' BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0) Phút 4': I. Doumbia (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

36' BÀN THẮNG! Sporting CP (2-0) Phút 36': S. Altimira (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): G. Slonina vào sân thay M. Piekutowski.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): Y. Becker vào sân thay L. Hogsberg.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): A. Omobamidele vào sân thay I. Doukoure.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): M. Del Blanco vào sân thay M. Oyedele.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): P. Diong vào sân thay B. Chilwell.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): P. Demba vào sân thay M. Amougou.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): D. Sousa vào sân thay S. Nanasi.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): M. Godo vào sân thay B. Brantlind.

46' Thay người Phút 46' (Strasbourg): R. Messi vào sân thay S. Amo-Ameyaw.

51' BÀN THẮNG! Sporting CP (3-0) Phút 51': S. Andersen (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Sporting CP): R. Zalazar vào sân thay S. Andersen.

60' Thay người Phút 60' (Sporting CP): M. Araujo vào sân thay R. Mangas.

60' Thay người Phút 60' (Sporting CP): J. Derry vào sân thay F. Goncalves.

63' Thay người Phút 63' (Strasbourg): G. Kodia vào sân thay M. Lukovic.

63' Thay người Phút 63' (Strasbourg): Y. Gomis vào sân thay R. Nzingoula.

65' BÀN THẮNG! Sporting CP (4-0) Phút 65': R. Zalazar (Sporting CP) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Sporting CP): F. Ioannidis vào sân thay R. Nel.

69' BÀN THẮNG! Sporting CP (5-0) Phút 69': M. Araujo (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

80' BÀN THẮNG! Sporting CP (6-0) Phút 80': G. Catamo (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 6 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Sporting CP): S. Faye vào sân thay G. Catamo.

82' Thay người Phút 82' (Sporting CP): C. Grombahi vào sân thay G. Vagiannidis.

84' BÀN THẮNG! Sporting CP (7-0) Phút 84': F. Ioannidis (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 7 - 0.

KT Kết thúc: Sporting CP 7-0 Strasbourg Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 0.

Cập nhật lúc 04:11 21/07/2026

Sporting CP sẽ đối đầu Strasbourg lúc 02h15 ngày 21/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu mà Sporting CP có điểm tựa từ kết quả gần nhất, trong khi dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin phong độ tương ứng của Strasbourg.

Sporting CP có khởi đầu tích cực

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Sporting CP giành chiến thắng. Dù chỉ có một kết quả trong dữ liệu, diễn biến này vẫn tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần trước cuộc đối đầu với Strasbourg.

Trong một trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định cách đánh giá màn trình diễn. Việc duy trì sự chủ động, tổ chức đội hình hợp lý và tạo được nhịp thi đấu ổn định sẽ là những điểm đáng chú ý với Sporting CP. Tuy nhiên, do chưa có thêm số liệu về lối chơi hoặc phong độ chi tiết, không thể đưa ra kết luận cụ thể hơn về mức độ vượt trội của đội bóng này.