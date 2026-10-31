Sporting Kansas City 1-1 FC Dallas: Hai đội chia điểm FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 54 điểm, còn Sporting Kansas City thua 4 trận liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 01/11/2026.

Sporting Kansas City 1 - 1 FC Dallas Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón FC Dallas.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% FC Dallas; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

19' BÀN THẮNG! FC Dallas (0-1) Phút 19': Herman Johansson (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Ran Binyamin). Tỷ số: 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Lalas Abubakar (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Dissent).

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% FC Dallas, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

39' Thẻ vàng Phút 39': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 55% - 45% FC Dallas, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (FC Dallas): Petar Musa vào sân thay Santiago Moreno.

45+2' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-1) Phút 45+2': Jansen Miller (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Owen Wolff). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thẻ vàng Phút 52': Sebastien Ibeagha (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 55% - 45% FC Dallas, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Owen Wolff (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Sporting Kansas City): Stephen Afrifa vào sân thay Ruben Ramos Jr.

61' Thay người Phút 61' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

61' Thay người Phút 61' (Sporting Kansas City): Lasse Berg Johnsen vào sân thay Owen Wolff.

64' Thẻ vàng Phút 64': Jacob Davis (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Sporting Kansas City ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% FC Dallas, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 0 - 2.

69' Thay người Phút 69' (FC Dallas): Bernard Kamungo vào sân thay Herman Johansson.

69' Thay người Phút 69' (FC Dallas): Christian Cappis vào sân thay Ramiro.

79' Thay người Phút 79' (FC Dallas): Samuel Sarver vào sân thay Daniel Job.

79' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 57% - 43% FC Dallas, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 0 - 3.

83' Thẻ vàng Phút 83': Osaze Urhoghide (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Emir Karic.

89' Thẻ vàng Phút 89': Samuel Sarver (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Jacob Bartlett.

90+3' Thay người Phút 90+3' (FC Dallas): Anderson Julio vào sân thay Joaquín Valiente Cioli.

90+5' VAR Phút 90+5': Phạt đền được công nhận — Anderson Julio (FC Dallas).

90+7' Hỏng phạt đền Phút 90+7': Petar Musa (FC Dallas) sút hỏng phạt đền.

KT Kết thúc: Sporting Kansas City 1-1 FC Dallas Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:07 01/11/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky FC Dallas Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill 30 S. Cleveland 8 J. Davis 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 16 J. Bartlett 33 O. Wolff 7 Capita 19 T. Calheira 24 R. Ramos 40 J. Sirois 14 H. Johansson 3 O. Urhoghide 25 S. Ibeagha 5 L. Abubakar 21 J. Valiente 55 Kaick 17 Ramiro 6 R. Binyamin 7 D. Job 10 S. Moreno Dự bị Sporting Kansas City 17 S. Afrifa 23 E. Bartlow 14 C. Harris 2 I. James 4 L. Johnsen 1 J. Pulskamp 99 J. Reid 93 M. Suleymanov 42 Alexander Cunningham FC Dallas 11 A. Julio 77 B. Kamungo 9 P. Musa 28 Samuel Sarver 27 Caleb Swann 8 P. Delgado 42 Daniel 12 C. Cappis 22 Alvaro Augusto Cập nhật đội hình lúc 01:32 01/11/2026

Sporting Kansas City Thống kê FC Dallas 54% Kiểm soát bóng 46% 8 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 6 16 Phạm lỗi 17 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật H. Johansson FC Dallas 1 bàn Jansen Miller Sporting Kansas City 1 bàn R. Binyamin FC Dallas 1 kiến tạo · điểm 7.26 O. Wolff Sporting Kansas City 1 kiến tạo · điểm 7.25

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Sporting Kansas City tại Children's Mercy Park lúc 02:00 ngày 01/11/2026. Đội khách đang đứng thứ 2 với 54 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 15 với 22 điểm. Khoảng cách 32 điểm giữa hai đội phản ánh rõ vị thế trái ngược trước giờ bóng lăn.

FC Dallas mang lợi thế lớn về thứ hạng

Với 54 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, FC Dallas đang là một trong những đội thi đấu ổn định nhất. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội giữ vững vị thế của nhóm dẫn đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Ngược lại, Sporting Kansas City chỉ có 22 điểm và đứng thứ 15. Đội chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và cách đối thủ một khoảng cách rất xa về điểm số.

Phong độ: Dallas chập chờn, Kansas City sa sút

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thua ở trận đấu gần nhất, nhưng trước đó từng có chuỗi thắng, hòa, thắng xen kẽ. Phong độ này chưa thật ổn định, dù vị trí trên bảng xếp hạng vẫn rất tích cực.

Tình hình của Sporting Kansas City đáng lo ngại hơn nhiều. Đội chủ nhà thua 4 trận liên tiếp gần đây, và trận hòa duy nhất trong 5 trận gần nhất là kết quả cũ nhất của chuỗi này. Họ chưa giành chiến thắng nào trong giai đoạn đó.

Thế đối đầu nghiêng về FC Dallas

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 4 trận, còn Sporting Kansas City thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng khá rõ ràng, cho thấy đội khách thường xuyên chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để Sporting Kansas City tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà từng thắng đối thủ này một lần trong 5 lần gặp gần nhất, nên không phải là không có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với FC Dallas, yếu tố quan trọng là giữ sự tập trung để không để phong độ chập chờn kéo lùi tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đã thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, nên có thể tiếp cận trận đấu với tâm lý khá thoải mái.

Về phía Sporting Kansas City, bài toán lớn nhất là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cần thi đấu chắc chắn, hạn chế sai lầm và tận dụng sân nhà để cản bước một đối thủ đang xếp trên mình 13 bậc.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ và thành tích đối đầu, FC Dallas là bên được đánh giá cao hơn. Đội khách có vị trí thứ 2, 54 điểm và lịch sử đối đầu thuận lợi, trong khi Sporting Kansas City đang trải qua chuỗi kết quả kém.

Dù vậy, phong độ gần đây của FC Dallas chưa thật vững vàng, và trận đấu tại Children's Mercy Park vẫn có thể mang đến những bất ngờ. Nếu giữ được sự ổn định, FC Dallas hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 1 thắng 0 hòa FC Dallas · 4 thắng FC Dallas 4 - 3 Sporting Kansas City FD Sporting Kansas City 2 - 4 FC Dallas FD FC Dallas 2 - 1 Sporting Kansas City FD FC Dallas 2 - 1 Sporting Kansas City FD Sporting Kansas City 2 - 1 FC Dallas SKC

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B B B H 32 Trận 6-4-22 T-H-B 38 Ghi (TB 1.2) 80 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất B T H T B 32 Trận 15-9-8 T-H-B 58 Ghi (TB 1.8) 49 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T … 14 Austin 32 8 10 14 -18 34 B T B B B 15 Sporting Kansas City 32 6 4 22 -42 22 B B B B H

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ S. Reid (Hamstring Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ Z. Bassong (Hamstring Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) FC Dallas ✚ S. Moore (Yellow Cards) ✚ N. Norris (Yellow Cards) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ S. Moore (Yellow Cards) ✚ N. Norris (Yellow Cards) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury)