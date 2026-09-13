Về Báo Hà Tĩnh

Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC: Sporting Kansas City giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 02:45

Sporting Kansas City quyết tâm tìm lại chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Los Angeles FC trên sân Children's Mercy Park vào lúc 07:30 ngày 13/09/2026.

Sporting Kansas City3 - 1Los Angeles FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting Kansas City tiếp đón Los Angeles FC.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 56% - 44% Los Angeles FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0)

    Phút 18': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Justin Reynolds). Tỷ số: 1 - 0.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Sergi Palencia (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 31'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-0)

    Phút 31': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% Los Angeles FC, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Kwaku Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Los Angeles FC): Marky Delgado vào sân thay Igor Jesus.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Los Angeles FC): Jacob Shaffelburg vào sân thay Jude Terry.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-1)

    Phút 47': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Jacob Shaffelburg). Tỷ số: 2 - 1.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 4 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Kwaku Agyabeng.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Los Angeles FC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Los Angeles FC): Ryan Hollingshead vào sân thay Sergi Palencia.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Armindo Sieb.

  • 71'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-1)

    Phút 71': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 18 - 13 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 5 - 8; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 5 - 4.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Evgen Cheberko (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Los Angeles FC): Jeremy Ebobisse vào sân thay Evgen Cheberko.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Calvin Harris (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Stephen Afrifa.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Sporting Kansas City): Shapi Suleymanov vào sân thay André Luiz.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Calvin Harris.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 44% - 56% Los Angeles FC, dứt điểm 19 - 15 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 6 - 12; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 6 - 4.

  • KTKết thúc: Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:36 13/09/2026

Đội hình chính thức
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Dos Santos
30
S. Cleveland
13
J. Reynolds
3
M. Mosquera
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
4
L. Johnsen
20
K. Agyabeng
14
C. Harris
17
S. Afrifa
19
T. Calheira
1
H. Lloris
14
Sergi Palencia
4
E. Segura
91
N. Tafari
23
Y. Cheberko
66
M. Choinière
6
Igor Jesus
22
Jude Terry
9
A. Sieb
7
Son Heung-Min
99
D. Bouanga
Dự bị
Sporting Kansas City
16 J. Bartlett57 Diego Borges15 Jansen Miller1 J. Pulskamp24 R. Ramos99 J. Reid29 S. Reid93 M. Suleymanov42 Alexander Cunningham
Los Angeles FC
24 Hollingshead33 A. Long45 Kenny Nielsen21 R. Raposo18 Shaffelburg17 J. Ebobisse8 M. Delgado31 Cabral Carter19 T. Boyd
Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026
Sporting Kansas CityThống kêLos Angeles FC
43%
Kiểm soát bóng
57%
20
Dứt điểm
20
8
Trúng đích
8
6
Phạt góc
12
6
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
3
8
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
D. Bouanga
D. Bouanga
Los Angeles FC
1 bàn
T. Calheira
T. Calheira
Sporting Kansas City
1 bàn
André Luiz
André Luiz
Sporting Kansas City
1 bàn
J. Bartlett
J. Bartlett
Sporting Kansas City
1 bàn
J. Reynolds
J. Reynolds
Sporting Kansas City
1 kiến tạo · điểm 7.6
J. Shaffelburg
Shaffelburg
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 6.61

Sporting Kansas City chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Los Angeles FC diễn ra lúc 07:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Children's Mercy Park. Bước vào màn so tài này, nhiệm vụ trọng tâm của đội chủ nhà không gì khác ngoài việc giải tỏa áp lực tâm lý và chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài thời gian qua.

Khát khao tìm lại niềm vui chiến thắng tại Children's Mercy Park

Đoàn quân của Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thử thách khi những kết quả tích cực liên tục lẩn tránh họ. Việc chưa thể giành được thắng lợi trọn vẹn khiến áp lực đè nặng lên từng đôi chân cầu thủ trước giờ bóng lăn.

Được trở về thánh địa Children's Mercy Park là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho đội bóng áo xanh. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin, giúp đội bóng thi đấu chủ động và thanh thoát hơn để sớm đạt được bước ngoặt mang tính giải tỏa.

Áp lực tâm lý từ cán cân đối đầu trước Los Angeles FC

Dù có ưu thế sân nhà, thách thức dành cho Sporting Kansas City là vô cùng lớn khi đối thủ bên kia chiến tuyến là Los Angeles FC. Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, Los Angeles FC thể hiện sự áp đảo rõ rệt. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Los Angeles FC đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Sporting Kansas City không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

Chuỗi 5 trận toàn thua trước đại diện đến từ California phản ánh sự khắc kỵ rất lớn về mặt lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu. Để thay đổi thực tế này, Sporting Kansas City buộc phải thi đấu với sự tập trung tối đa, hạn chế triệt để các sai sót nơi hàng thủ và chắt chiu từng cơ hội tạo ra.

Điểm nhấn chiến thuật và kịch bản trên sân

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Sporting Kansas City nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định nhằm thăm dò ý đồ chiến thuật của Los Angeles FC. Việc kiểm soát khu vực trung tuyến và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ nhà giảm tải sức ép.

Bên cạnh đó, Los Angeles FC luôn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống tổ chức chuyển trạng thái nhanh. Do đó, Sporting Kansas City cần duy trì sự tỉnh táo trong các pha phòng ngự từ xa, đồng thời tận dụng triệt để những tình huống bóng cố định để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co. Với quyết tâm cao độ cùng điểm tựa sân nhà Children's Mercy Park, Sporting Kansas City đang hướng tới một màn trình diễn quả cảm nhằm phá vỡ thế bất lợi trước đối thủ và đưa niềm vui chiến thắng trở lại.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 0 thắng0 hòaLos Angeles FC · 5 thắng
26/07/2026
Los Angeles FC
4 - 0
Sporting Kansas City
LAF
09/06/2025
Los Angeles FC
3 - 1
Sporting Kansas City
LAF
23/03/2025
Sporting Kansas City
0 - 2
Los Angeles FC
LAF
06/10/2024
Sporting Kansas City
0 - 3
Los Angeles FC
LAF
26/09/2024
Chung kết
Los Angeles FC
3 - 1
Sporting Kansas City
LAF
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BBBHB
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
THHHB
Tình hình lực lượng
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
J. Davis (Injury)
O. Wolff (Ankle Injury)
Z. Bassong (Calf Injury)
C. Harris (Knee Injury)
I. James (Knee Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
J. Davis (Injury)
Los Angeles FC
T. Hasal (Arm Injury)
R. Porteous (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)
E. Segura (Leg Injury)
T. Hasal (Arm Injury)
R. Porteous (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)
E. Segura (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC: Sporting Kansas City giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO