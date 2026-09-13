Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC: Sporting Kansas City giành chiến thắng Sporting Kansas City quyết tâm tìm lại chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Los Angeles FC trên sân Children's Mercy Park vào lúc 07:30 ngày 13/09/2026.

Sporting Kansas City 3 - 1 Los Angeles FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón Los Angeles FC.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 56% - 44% Los Angeles FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0) Phút 18': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Justin Reynolds). Tỷ số: 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Sergi Palencia (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-0) Phút 31': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

38' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% Los Angeles FC, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Kwaku Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Los Angeles FC): Marky Delgado vào sân thay Igor Jesus.

45' Thay người Phút 45' (Los Angeles FC): Jacob Shaffelburg vào sân thay Jude Terry.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-1) Phút 47': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Jacob Shaffelburg). Tỷ số: 2 - 1.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 4 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Kwaku Agyabeng.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Los Angeles FC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 4 - 3.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles FC): Ryan Hollingshead vào sân thay Sergi Palencia.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Armindo Sieb.

71' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-1) Phút 71': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 48% - 52% Los Angeles FC, dứt điểm 18 - 13 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 5 - 8; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 5 - 4.

80' Thẻ vàng Phút 80': Evgen Cheberko (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Los Angeles FC): Jeremy Ebobisse vào sân thay Evgen Cheberko.

82' Thẻ vàng Phút 82': Calvin Harris (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Stephen Afrifa.

85' Thay người Phút 85' (Sporting Kansas City): Shapi Suleymanov vào sân thay André Luiz.

87' Thay người Phút 87' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Calvin Harris.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 44% - 56% Los Angeles FC, dứt điểm 19 - 15 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 6 - 12; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 6 - 4.

KT Kết thúc: Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:36 13/09/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Dos Santos 30 S. Cleveland 13 J. Reynolds 3 M. Mosquera 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 4 L. Johnsen 20 K. Agyabeng 14 C. Harris 17 S. Afrifa 19 T. Calheira 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 4 E. Segura 91 N. Tafari 23 Y. Cheberko 66 M. Choinière 6 Igor Jesus 22 Jude Terry 9 A. Sieb 7 Son Heung-Min 99 D. Bouanga Dự bị Sporting Kansas City 16 J. Bartlett 57 Diego Borges 15 Jansen Miller 1 J. Pulskamp 24 R. Ramos 99 J. Reid 29 S. Reid 93 M. Suleymanov 42 Alexander Cunningham Los Angeles FC 24 Hollingshead 33 A. Long 45 Kenny Nielsen 21 R. Raposo 18 Shaffelburg 17 J. Ebobisse 8 M. Delgado 31 Cabral Carter 19 T. Boyd Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026

Sporting Kansas City Thống kê Los Angeles FC 43% Kiểm soát bóng 57% 20 Dứt điểm 20 8 Trúng đích 8 6 Phạt góc 12 6 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 3 8 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật D. Bouanga Los Angeles FC 1 bàn T. Calheira Sporting Kansas City 1 bàn André Luiz Sporting Kansas City 1 bàn J. Bartlett Sporting Kansas City 1 bàn J. Reynolds Sporting Kansas City 1 kiến tạo · điểm 7.6 Shaffelburg Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 6.61

Sporting Kansas City chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Los Angeles FC diễn ra lúc 07:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Children's Mercy Park. Bước vào màn so tài này, nhiệm vụ trọng tâm của đội chủ nhà không gì khác ngoài việc giải tỏa áp lực tâm lý và chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài thời gian qua.

Khát khao tìm lại niềm vui chiến thắng tại Children's Mercy Park

Đoàn quân của Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thử thách khi những kết quả tích cực liên tục lẩn tránh họ. Việc chưa thể giành được thắng lợi trọn vẹn khiến áp lực đè nặng lên từng đôi chân cầu thủ trước giờ bóng lăn.

Được trở về thánh địa Children's Mercy Park là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho đội bóng áo xanh. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin, giúp đội bóng thi đấu chủ động và thanh thoát hơn để sớm đạt được bước ngoặt mang tính giải tỏa.

Áp lực tâm lý từ cán cân đối đầu trước Los Angeles FC

Dù có ưu thế sân nhà, thách thức dành cho Sporting Kansas City là vô cùng lớn khi đối thủ bên kia chiến tuyến là Los Angeles FC. Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, Los Angeles FC thể hiện sự áp đảo rõ rệt. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Los Angeles FC đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Sporting Kansas City không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

Chuỗi 5 trận toàn thua trước đại diện đến từ California phản ánh sự khắc kỵ rất lớn về mặt lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu. Để thay đổi thực tế này, Sporting Kansas City buộc phải thi đấu với sự tập trung tối đa, hạn chế triệt để các sai sót nơi hàng thủ và chắt chiu từng cơ hội tạo ra.

Điểm nhấn chiến thuật và kịch bản trên sân

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Sporting Kansas City nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định nhằm thăm dò ý đồ chiến thuật của Los Angeles FC. Việc kiểm soát khu vực trung tuyến và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ nhà giảm tải sức ép.

Bên cạnh đó, Los Angeles FC luôn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống tổ chức chuyển trạng thái nhanh. Do đó, Sporting Kansas City cần duy trì sự tỉnh táo trong các pha phòng ngự từ xa, đồng thời tận dụng triệt để những tình huống bóng cố định để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co. Với quyết tâm cao độ cùng điểm tựa sân nhà Children's Mercy Park, Sporting Kansas City đang hướng tới một màn trình diễn quả cảm nhằm phá vỡ thế bất lợi trước đối thủ và đưa niềm vui chiến thắng trở lại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 0 thắng 0 hòa Los Angeles FC · 5 thắng Los Angeles FC 4 - 0 Sporting Kansas City LAF Los Angeles FC 3 - 1 Sporting Kansas City LAF Sporting Kansas City 0 - 2 Los Angeles FC LAF Sporting Kansas City 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 3 - 1 Sporting Kansas City LAF

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B B H B Los Angeles FC 5 trận gần nhất T H H H B

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ O. Wolff (Ankle Injury) ✚ Z. Bassong (Calf Injury) ✚ C. Harris (Knee Injury) ✚ I. James (Knee Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ J. Davis (Injury) Los Angeles FC ✚ T. Hasal (Arm Injury) ✚ R. Porteous (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury) ✚ E. Segura (Leg Injury) ✚ T. Hasal (Arm Injury) ✚ R. Porteous (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury) ✚ E. Segura (Leg Injury)