Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers: Hai đội chia điểm Portland Timbers nắm giữ ưu thế áp đảo trước Sporting Kansas City ở thành tích đối đầu và quyết tâm giành điểm số tối đa trong chuyến hành quân đến sân khách.

Sporting Kansas City 3 - 3 Portland Timbers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón Portland Timbers.

10' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-1) Phút 10': David Da Costa (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Ariel Lassiter). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': Vincent Janssen (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 33% - 67% Portland Timbers, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 53% - 47% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 49% - 51% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

45+1' VAR Phút 45+1': Phạt đền được công nhận — Kristoffer Velde (Portland Timbers).

45+4' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-2) Phút 45+4': Vincent Janssen (Portland Timbers) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

45+7' Hỏng phạt đền Phút 45+7': André Luiz (Sporting Kansas City) sút hỏng phạt đền.

45+7' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-2) Phút 45+7': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 44% - 56% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

61' Sporting Kansas City ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Portland Timbers, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Portland Timbers): Antony vào sân thay Vincent Janssen.

63' Thay người Phút 63' (Portland Timbers): Jose Caicedo vào sân thay Diego Chará.

64' BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-3) Phút 64': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Jímer Fory). Tỷ số: 1 - 3.

70' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-3) Phút 70': Justin Reynolds (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Taylor Calheira). Tỷ số: 2 - 3.

71' Thay người Phút 71' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Justin Reynolds.

71' Thay người Phút 71' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Stephen Afrifa.

71' Thay người Phút 71' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Taylor Calheira.

72' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-3) Phút 72': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Seymour Garfield-Reid). Tỷ số: 3 - 3.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 46% - 54% Portland Timbers, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 0 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.

79' Thay người Phút 79' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Zorhan Bassong.

82' Thay người Phút 82' (Sporting Kansas City): Shapi Suleymanov vào sân thay André Luiz.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Portland Timbers, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 15 - 8, cứu thua 1 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Ariel Lassiter.

87' Thay người Phút 87' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Kristoffer Velde.

KT Kết thúc: Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 09:44 11/10/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes 30 S. Cleveland 13 J. Reynolds 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 22 Z. Bassong 20 K. Agyabeng 14 C. Harris 19 T. Calheira 17 S. Afrifa 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 2 J. Waterman 4 K. Miller 27 J. Fory 80 J. Ortiz 21 D. Chará 10 David Pereira da Costa 99 K. Velde 14 V. Janssen 7 A. Lassiter Dự bị Sporting Kansas City 16 J. Bartlett 23 E. Bartlow 2 I. James 12 J. Kortkamp 1 J. Pulskamp 24 R. Ramos 99 J. Reid 29 S. Reid 93 M. Suleymanov Portland Timbers 23 Ian Smith 25 T. Muse 15 E. Miller 73 Eric Izoita 22 O. Fernandez 30 J. Caicedo 17 C. Bassett 28 A. Aravena 11 Antony Cập nhật đội hình lúc 07:03 11/10/2026

Sporting Kansas City Thống kê Portland Timbers 46% Kiểm soát bóng 54% 12 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 5 6 Phạt góc 1 17 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật André Luiz Sporting Kansas City 2 bàn A. Lassiter Portland Timbers 1 bàn · 1 kiến tạo David Pereira da Costa Portland Timbers 1 bàn J. Reynolds Sporting Kansas City 1 bàn V. Janssen Portland Timbers 1 bàn T. Calheira Sporting Kansas City 1 kiến tạo · điểm 7.31

Cuộc đối đầu giữa Sporting Kansas City và Portland Timbers diễn ra vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Children's Mercy Park chứng kiến màn so tài đầy duyên nợ. Đội khách Portland Timbers từ lâu đã trở thành bài toán khó giải đối với đội chủ nhà trong những lần chạm trán trực tiếp.

Ưu thế đối đầu áp đảo của Portland Timbers

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện bang Oregon. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Portland Timbers áp đảo tuyệt đối khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận. Ngược lại, Sporting Kansas City chưa có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Sự kỵ dơ về mặt lối chơi lẫn tâm lý thi đấu khiến Sporting Kansas City luôn gặp vô vàn trở ngại mỗi khi đối đầu Portland Timbers. Ngay cả khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Children's Mercy Park, thử thách dành cho đội chủ nhà vẫn vô cùng lớn trước một đối thủ đã quá quen với việc giành kết quả thuận lợi trước họ.

Cách biệt trên bảng xếp hạng và phong độ hai đội

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng phản ánh đúng thực tế chênh lệch giữa hai đội bóng. Portland Timbers đang xếp ở vị trí thứ 10 với 32 điểm tích lũy được. Trong khi đó, Sporting Kansas City chật vật đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 21 điểm, kém đối thủ tới 11 điểm.

Xét về phong độ thi đấu, Sporting Kansas City đang thể hiện sự bất ổn định rõ rệt. Đội bóng này có 2 trận thắng xen kẽ 3 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và tính liền mạch trong lối chơi vẫn là điểm yếu lớn.

Về phía đội khách, Portland Timbers trải qua 5 trận gần đây với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Dù từng trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó, đại diện này đã kịp thời chặn đứng đà sa sút bằng 1 trận hòa và 1 chiến thắng ở 2 vòng đấu gần nhất để củng cố lại sự tự tin.

Điểm tựa tâm lý định đoạt cục diện

Sporting Kansas City buộc phải nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm kết quả tích cực trên sân nhà nhằm thu hẹp cách biệt điểm số. Tuy nhiên, lối chơi chưa đạt độ ổn định cao khiến họ dễ rơi vào bẫy phản công quen thuộc mà Portland Timbers từng nhiều lần giăng ra thành công.

Với sự hưng phấn trở lại sau 2 trận bất bại gần nhất cùng điểm tựa vững chắc từ chuỗi 5 trận đối đầu không thua, Portland Timbers hoàn toàn đủ cơ sở để áp đặt sự khó chịu và hướng tới việc duy trì chuỗi thành tích áp đảo trước Sporting Kansas City.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 0 thắng 1 hòa Portland Timbers · 4 thắng Portland Timbers 6 - 0 Sporting Kansas City PT Portland Timbers 1 - 0 Sporting Kansas City PT Sporting Kansas City 2 - 4 Portland Timbers PT Portland Timbers 2 - 1 Sporting Kansas City PT Sporting Kansas City 3 - 3 Portland Timbers Hòa

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B T B T B 27 Trận 6-3-18 T-H-B 32 Ghi (TB 1.2) 65 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất B B B H T 27 Trận 9-5-13 T-H-B 48 Ghi (TB 1.8) 51 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 9 Los Angeles Galaxy 28 9 9 10 -7 36 T T H B T 10 Portland Timbers 27 9 5 13 -3 32 B B B H T 11 Real Salt Lake 27 9 5 13 -4 32 T B B B B … 14 Minnesota United FC 27 7 8 12 -9 29 B B B B B 15 Sporting Kansas City 27 6 3 18 -33 21 B T B T B

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ H. Sulte (Lower-Body Injury) ✚ F. Surman (Knee Injury) ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury)