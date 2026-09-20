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Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union: Philadelphia Union giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 02:35

Philadelphia Union muốn nối dài mạch trận thăng hoa sau chuỗi thắng liên tiếp khi làm khách trên sân của Sporting Kansas City đang đứng thứ 15 với 18 điểm.

Sporting Kansas City3 - 4Philadelphia UnionKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting Kansas City tiếp đón Philadelphia Union.

  • 5'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0)

    Phút 5': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: L. Johnsen). Tỷ số: 1 - 0.

  • 10'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-0)

    Phút 10': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: C. Harris). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 16'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-0)

    Phút 16': W. Meyer (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: E. Karic). Tỷ số: 3 - 0.

  • 25'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 37'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 35% - 65% Philadelphia Union, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': K. Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Philadelphia Union): Q. Sullivan vào sân thay I. Vassilev.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Sporting Kansas City): J. Bartlett vào sân thay K. Agyabeng.

  • 50'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 35% - 65% Philadelphia Union, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 5 - 2.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': L. Johnsen (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.

  • 62'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 34% - 66% Philadelphia Union, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 5 - 2.

  • 64'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-1)

    Phút 64': B. Damiani (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: F. Westfield). Tỷ số: 3 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-2)

    Phút 66': C. Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: D. Jean Jacques). Tỷ số: 3 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sporting Kansas City): J. Reid vào sân thay T. Calheira.

  • 68'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-3)

    Phút 68': M. Iloski (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Q. Sullivan). Tỷ số: 3 - 3.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': C. Sullivan (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sporting Kansas City): O. Wolff vào sân thay S. Afrifa.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sporting Kansas City): Z. Bassong vào sân thay L. Johnsen.

  • 73'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-4)

    Phút 73': Z. Bassong (Sporting Kansas City) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 4.

  • 76'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 37% - 63% Philadelphia Union, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 3.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': K. Wagner (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Philadelphia Union): A. Bedoya vào sân thay C. Sullivan.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sporting Kansas City): R. Ramos vào sân thay C. Harris.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Philadelphia Union): J. Bueno vào sân thay J. Lukic.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Philadelphia Union): E. Alladoh vào sân thay M. Iloski.

  • 88'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 41% - 59% Philadelphia Union, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 5 - 3.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Philadelphia Union): A. Anello vào sân thay B. Damiani.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.

  • 90+8'Thẻ vàng

    Phút 90+8': (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 09:42 20/09/2026

Đội hình chính thức
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
30
Stefan Cleveland
13
Justin Reynolds
3
Moises Mosquera
28
Wyatt Meyer
18
Emir Karić
11
André Luiz
4
Lasse Berg Johnsen
20
Kwaku Agyabeng
14
Calvin Harris
19
Taylor Calheira
17
Stephen Afrifa
18
Andre Blake
39
Frankie Westfield
44
Neil Pierre
26
Nathan Harriel
27
Kai Wagner
6
Cavan Sullivan
21
Danley Jean Jacques
4
Jovan Lukić
19
Indiana Vassilev
10
Milan Iloski
9
Bruno Damiani
Dự bị
Sporting Kansas City
1 John Pulskamp15 Jansen Miller57 Diego Borges99 Jayden Reid33 Owen Wolff16 Jacob Bartlett22 Zorhan Bassong24 Ruben Ramos29 Seymour Garfield-Reid
Philadelphia Union
31 George Marks5 Japhet Sery Larsen11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello33 Quinn Sullivan8 Jesus Bueno16 Ben Bender51 Malik Jakupovic23 Ezekiel Alladoh
Cập nhật đội hình lúc 07:14 20/09/2026
Sporting Kansas CityThống kêPhiladelphia Union
45%
Kiểm soát bóng
55%
10
Dứt điểm
10
6
Trúng đích
8
3
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
André Luiz
André Luiz
Sporting Kansas City
2 bàn
Milan Iloski
Milan Iloski
Philadelphia Union
1 bàn
Bruno Damiani
Bruno Damiani
Philadelphia Union
1 bàn
Cavan Sullivan
Cavan Sullivan
Philadelphia Union
1 bàn
Wyatt Meyer
Wyatt Meyer
Sporting Kansas City
1 bàn
Calvin Harris
Calvin Harris
Sporting Kansas City
1 kiến tạo · điểm 7.3

Chuyến làm khách đến sân vận động Children's Mercy Park lúc 07:30 ngày 20/09/2026 chứng kiến hai thái cực hoàn toàn trái ngược về mặt phong độ giữa Sporting Kansas City và Philadelphia Union. Trong khi đội khách đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp với chuỗi trận thăng hoa, đội chủ nhà lại ngụp lặn trong áp lực đè nặng bởi thành tích nghèo nàn.

Philadelphia Union hướng tới việc kéo dài mạch trận ấn tượng

Philadelphia Union hành quân đến sân của đối thủ với sự tự tin cao độ. Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, đội bóng này đang thể hiện bản lĩnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Philadelphia Union duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở trận đấu gần đây.

Sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận này là minh chứng rõ nét cho lối chơi gắn kết và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu đáng nể. Việc tích lũy trọn vẹn điểm số qua hàng loạt trận thắng liên tiếp giúp đại diện bang Pennsylvania tạo ra đà tâm lý vô cùng thoải mái. Mục tiêu của họ trong chuyến đi lần này không gì khác ngoài việc nối dài mạch trận bất bại và tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ.

Sporting Kansas City chật vật tìm lối thoát ở nhóm cuối

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm. Đội chủ sân Children's Mercy Park hiện dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, một vị trí phản ánh đúng sự sa sút kéo dài suốt chặng đường đã qua.

Phong độ trong 5 trận gần nhất của Sporting Kansas City mang đến bức tranh đầy u ám. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, sau đó nhận liên tiếp 3 thất bại và vừa trải qua thêm 1 trận hòa. Việc không thể giành chiến thắng ở 4 trận đấu liên tiếp đang bào mòn đáng kể niềm tin của các cầu thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, áp lực phải giành điểm để cải thiện tình hình đang trở thành gánh nặng vô hình bủa vây đội bóng này.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cũng phản ánh rõ nét sự chênh lệch. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Philadelphia Union chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Sporting Kansas City.

Thế đối đầu này, cộng hưởng cùng chuỗi trận thăng hoa gần đây, mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Philadelphia Union. Về mặt thế trận, đội khách

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 1 thắng2 hòaPhiladelphia Union · 2 thắng
03/03/2024
Sporting Kansas City
1 - 1
Philadelphia Union
Hòa
02/04/2023
Philadelphia Union
0 - 0
Sporting Kansas City
Hòa
31/07/2020
Tứ kết
Philadelphia Union
3 - 1
Sporting Kansas City
PU
11/03/2019
Sporting Kansas City
2 - 0
Philadelphia Union
SKC
24/09/2018
Philadelphia Union
2 - 0
Sporting Kansas City
PU
Sporting Kansas City
24
Trận
5-3-16
T-H-B
26
Ghi (TB 1.1)
59
Thủng lưới
Philadelphia Union
25
Trận
9-6-10
T-H-B
46
Ghi (TB 1.8)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
14Seattle Sounders23779-528HHHHB
15Sporting Kansas City245316-3318TBBBH
Tình hình lực lượng
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
J. Davis (Injury)
I. James (Knee Injury)
Z. Bassong (Calf Injury)
O. Wolff (Ankle Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
Philadelphia Union
P. Ndinga (Hamstring Injury)
P. Ndinga (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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