Sporting vs Arsenal: Thử thách tại Jose Alvalade và ngày về của Viktor Gyokeres Arsenal đối mặt bài toán nhân sự nơi hàng thủ khi hành quân đến 'pháo đài' của Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League, trong ngày tiền đạo Gyokeres tái ngộ đội bóng cũ.

Trận tứ kết lượt đi Champions League 2025/26 giữa Sporting Lisbon và Arsenal vào lúc 02h00 ngày 8/4/2026 hứa hẹn sẽ là màn so tài rực lửa. Trong khi Arsenal đang thống trị Ngoại hạng Anh, Sporting Lisbon lại biến sân nhà Jose Alvalade thành một pháo đài không thể xâm phạm với chuỗi thành tích đáng nể.

Arsenal hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Sporting.

Sự tương phản về phong độ của Pháo thủ

Arsenal đang trải qua một mùa giải đầy biến động về mặt tâm lý. Tại đấu trường quốc nội, đoàn quân của HLV Mikel Arteta thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, sự ổn định đó đã bị lung lay sau hai thất bại liên tiếp trước Manchester City tại EFL Cup và Southampton tại FA Cup.

Dù vẫn duy trì thành tích bất bại tại Champions League, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Arsenal là không hề nhỏ. Ngược lại, Sporting Lisbon dưới sự dẫn dắt của Rui Borges đang thăng hoa rực rỡ. Đội bóng Bồ Đào Nha sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp với hiệu suất ghi ít nhất 4 bàn mỗi trận. Đặc biệt, sân Jose Alvalade hiện là nỗi khiếp sợ của mọi đội khách với 17 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bài toán hàng thủ và nhân tố Viktor Gyokeres

Điểm tựa lớn nhất của Arsenal lúc này chính là Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ có lần đầu tiên trở lại đối đầu với đội bóng cũ kể từ khi chuyển sang London vào mùa hè 2025. Với 97 bàn thắng sau 102 trận từng ghi cho Sporting, Gyokeres am hiểu tường tận hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Viktor Gyokeres có dịp đối đầu với đội bóng cũ.

Tuy nhiên, Mikel Arteta đang đau đầu với cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự. Việc trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương để lại khoảng trống mênh mông. Dù Declan Rice, Bukayo Saka và Jurrien Timber đã sẵn sàng trở lại, nhưng việc thiếu vắng sự ăn ý nơi trung tâm hàng thủ có thể khiến Arsenal trả giá trước những pha phản công tốc độ của Pedro Goncalves và Trincao.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Thông số Sporting Lisbon Arsenal Vắng mặt Morten Hjulmand (treo giò), Ioannidis, Quenda, Nuno Santos Gabriel Magalhaes, Eberechi Eze, Piero Hincapie, Mikel Merino Sơ đồ 3-4-2-1 4-3-3 Ngôi sao chính Pedro Goncalves Viktor Gyokeres

Đội hình dự kiến:

Sporting Lisbon (3-4-2-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio; Mangas, Braganca, Morita, Catamo; Trincao, Goncalves; Suarez.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, White, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka.

Nhận định chiến thuật: Cạm bẫy từ biên

Chiến thuật của Rui Borges thường dựa trên sự linh hoạt của sơ đồ 3-4-2-1, sẵn sàng nhường thế trận để thực hiện các tình huống chuyển trạng thái chớp nhoáng. Đây chính là điểm yếu mà Arsenal cần dè chừng, đặc biệt là khi các hậu vệ biên như Timber hay Ben White có thể phải bó vào trong để hỗ trợ Saliba, để lộ khoảng trống ở hành lang cánh cho Catamo hay Mangas khai thác.

Dù lịch sử đối đầu đang ủng hộ Arsenal (bất bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất), nhưng với tâm lý hưng phấn và lợi thế sân nhà, Sporting Lisbon hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Một kết quả hòa có bàn thắng có lẽ là mục tiêu thực tế nhất để thầy trò Arteta tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về tại Emirates.

Dự đoán kết quả: Sporting Lisbon 2-2 Arsenal