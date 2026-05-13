Spotify ra mắt Your Party of the Year(s) nhìn lại 20 năm hành trình âm nhạc

Spotify vừa chính thức giới thiệu trải nghiệm "Your Party of the Year(s)" nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nền tảng. Đây được xem là một phiên bản "Wrapped" mở rộng, cho phép người dùng khám phá những dữ liệu lịch sử xuyên suốt từ ngày đầu tiên gia nhập thay vì chỉ tóm tắt trong một năm đơn lẻ.

Những cột mốc thống kê độc quyền trong Your Party of the Year(s)

Khác với bản tổng kết năm thông thường, tính năng mới tập trung vào tính hoài niệm và chiều sâu lịch sử của tài khoản cá nhân. Người dùng có thể dễ dàng truy cập các thông tin thống kê chưa từng được chia sẻ trước đây, bao gồm:

Ngày chính xác bạn bắt đầu sử dụng Spotify.

Tổng số lượng bài hát bạn đã khám phá trên nền tảng.

Bài hát đầu tiên bạn từng phát trực tuyến.

Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất mọi thời đại.

Spotify kỷ niệm 20 năm bằng tính năng mới cực thú vị

Mỗi cột mốc đều được trình bày dưới dạng những tấm thẻ trực quan, hỗ trợ người dùng lưu trữ hoặc chia sẻ nhanh chóng lên các mạng xã hội. Đây là công thức vốn đã tạo nên thành công lớn cho các chiến dịch Wrapped hàng năm của Spotify.

Danh sách phát 120 bài hát hay nhất mọi thời đại

Điểm đáng chú ý nhất của tính năng này là việc Spotify tự động khởi tạo cho mỗi người dùng một "Danh sách phát các bài hát hay nhất mọi thời đại". Playlist này tập hợp 120 ca khúc có lượt nghe cao nhất trên tài khoản, đi kèm với số lượt phát cụ thể cho từng bài hát.

Việc hiển thị số lượt phát giúp người dùng nhìn lại hành trình âm nhạc của mình một cách chân thực hơn. Playlist này có thể được lưu trực tiếp vào thư viện cá nhân để người dùng có thể nghe lại bất cứ lúc nào.

Cách trải nghiệm và phạm vi khả dụng

Tính năng Your Party of the Year(s) hiện đã được triển khai rộng rãi tại 144 thị trường với hỗ trợ 16 ngôn ngữ khác nhau. Do đây là trải nghiệm tối ưu hóa riêng cho thiết bị di động, người dùng cần truy cập vào địa chỉ spotify.com/20 trên điện thoại để bắt đầu hành trình nhìn lại quá khứ.

Bên cạnh các thống kê cá nhân, Spotify cũng kỷ niệm cột mốc 20 năm bằng việc ra mắt loạt danh sách phát toàn cầu được tuyển chọn kỹ lưỡng, cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển âm nhạc số trong hai thập kỷ qua.