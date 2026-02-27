Spotify và Liquid Death ra mắt loa Bluetooth hình hũ tro cốt Eternal Playlist Urn Mẫu loa Bluetooth Eternal Playlist Urn là sự kết hợp độc đáo giữa Spotify và Liquid Death, đi kèm tính năng tạo danh sách phát nhạc cá nhân hóa dựa trên lịch sử nghe nhạc.

Gã khổng lồ phát nhạc trực tuyến Spotify vừa bắt tay với thương hiệu đồ uống Liquid Death để ra mắt một sản phẩm công nghệ độc bản mang tên Eternal Playlist Urn. Đây là mẫu loa Bluetooth không dây có thiết kế mô phỏng một chiếc bình đựng tro cốt, được giới thiệu với thông điệp mang âm nhạc đến cả "thế giới bên kia".

Thiết kế độc bản và ý tưởng khác biệt

Eternal Playlist Urn sở hữu ngoại hình kỳ dị với kích thước khoảng 2.1 x 30 cm. Theo tuyên bố từ Spotify, đây là chiếc bình đựng tro cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới, nhằm mục đích giúp không gian tưởng niệm trở nên sinh động hơn thông qua những giai điệu yêu thích.

Spotify ra mắt loa bluetooth có thiết kế lấy cảm hứng từ bình đựng tro cốt

Sản phẩm được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, chỉ 150 chiếc tại thị trường Mỹ. Mức giá niêm yết cho thiết bị này là 495 USD (tương đương khoảng 12.9 triệu đồng), một con số không hề rẻ đối với một mẫu loa Bluetooth di động thông thường.

Cá nhân hóa trải nghiệm với Danh sách phát vĩnh cửu

Điểm đặc biệt của Eternal Playlist Urn không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở tính năng phần mềm đi kèm. Người dùng sở hữu thiết bị có thể khởi tạo một "Danh sách phát vĩnh cửu" (Eternal Playlist) thông qua một bài trắc nghiệm về phong cách cá nhân và lịch sử nghe nhạc trên ứng dụng Spotify.

Toàn bộ phần loa bluetooth được gói gọn trong chiếc nắp bình

Hệ thống sẽ tự động đồng bộ danh sách phát này trực tiếp với bộ thu phát Bluetooth được tích hợp khéo léo bên trong nắp bình. Điều này cho phép người dùng chia sẻ những bản nhạc đặc trưng nhất của mình với người thân và bạn bè một cách độc đáo.

Chiến lược phần cứng của Spotify

Mặc dù chưa chính thức ra mắt dòng loa thông minh mang thương hiệu riêng biệt, Spotify đã có nhiều bước đi thử nghiệm trong lĩnh vực phần cứng. Trước đó vào năm 2022, hãng từng hợp tác với Ikea để phát hành mẫu loa đèn Bluetooth tích hợp chức năng Spotify Tap.

Hãng cũng từng giới thiệu "Car Thing", một thiết bị hỗ trợ giải trí trên xe hơi, nhưng dự án này sau đó đã bị ngừng sản xuất. Việc ra mắt Eternal Playlist Urn lần này được xem là một chiến dịch marketing táo bạo hơn là một sản phẩm phần cứng phổ thông hướng đến số đông người dùng.