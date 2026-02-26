Spotify và Liquid Death ra mắt loa Bluetooth hình hũ tro cốt Eternal Playlist Urn giá 495 USD Spotify hợp tác cùng Liquid Death giới thiệu Eternal Playlist Urn, mẫu loa Bluetooth độc bản hình hũ tro cốt cho phép người dùng mang âm nhạc sang thế giới bên kia.

Spotify và Liquid Death vừa gây bất ngờ cho thị trường công nghệ khi ra mắt Eternal Playlist Urn, một thiết bị âm thanh có hình dạng hũ tro cốt. Đây không phải là vật dụng để chứa tro cốt thông thường mà là một món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn. Theo thông báo, chỉ có 150 chiếc được bán ra tại thị trường Mỹ với mức giá 495 USD mỗi sản phẩm.

Thiết bị có kích thước 7 × 11.4 inch, với toàn bộ hệ thống loa Bluetooth được tích hợp tinh tế vào phần nắp bình. Dù thiết kế nhỏ gọn dấy lên những nghi vấn về chất lượng âm thanh, nhưng sản phẩm vẫn thu hút sự chú ý lớn nhờ thông điệp độc đáo về sự vĩnh hằng của âm nhạc.

Sản phẩm gây chú ý với thông điệp: “Âm nhạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn, kể cả ở thế giới bên kia.” (Nguồn: Spotify)

Trải nghiệm âm nhạc cá nhân hóa cho thế giới bên kia

Spotify định nghĩa Eternal Playlist Urn là "hũ tro cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới". Ý tưởng cốt lõi của sản phẩm là giúp âm nhạc luôn đồng hành cùng con người ngay cả khi đã qua đời. Để hiện thực hóa điều này, Spotify cung cấp tính năng tạo danh sách phát vĩnh cửu (Eternal Playlist) dựa trên sở thích và lịch sử nghe nhạc của người dùng.

Người dùng có thể cá nhân hóa danh sách này bằng cách trả lời các câu hỏi về tâm trạng hoặc âm thanh yêu thích. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ danh sách phát với loa và cho phép chia sẻ với bạn bè, gia đình. Spotify chia sẻ rằng mục tiêu của họ là đưa âm nhạc đến những nơi chưa từng có, giúp cái chết trở nên bớt nhàm chán hơn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Tên sản phẩm Eternal Playlist Urn Thương hiệu Spotify x Liquid Death Giá niêm yết 495 USD Kích thước 7 × 11.4 inch Số lượng giới hạn 150 chiếc (tại Mỹ)

Chiến lược phần cứng và tiếp thị độc đáo

Đây là lần hợp tác phần cứng thứ hai của Spotify với một thương hiệu bên ngoài, sau dự án đèn loa Bluetooth cùng Ikea vào năm 2022. Trước đó, công ty cũng từng thử sức với thiết bị Car Thing dành cho ô tô nhưng đã sớm ngừng sản xuất. Việc kết hợp với Liquid Death cho thấy nỗ lực của Spotify trong việc tạo ra những điểm chạm thương hiệu mới mẻ.

Liquid Death vốn nổi tiếng với các chiến dịch tiếp thị gây sốc và hài hước đen tối. Thương hiệu này từng bán đấu giá thùng ướp lạnh hình quan tài Yeti với giá lên tới 68.200 USD. Dù Eternal Playlist Urn có thể được coi là một chiêu trò truyền thông, nó vẫn chứng minh khả năng sáng tạo không giới hạn của các thương hiệu trong việc thu hút sự chú ý của công chúng thông qua những sản phẩm kỳ lạ và độc bản.