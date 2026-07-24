St. Gallen 2-1 Benfica: St. Gallen giành chiến thắng St. Gallen chạm trán Benfica tại Kybunpark lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trong trận đấu thuộc UEFA Europa League.

St. Gallen 2 - 1 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Gallen tiếp đón Benfica.

30' Thẻ vàng Phút 30': Lukas Görtler () nhận thẻ vàng.

37' BÀN THẮNG! St. Gallen (1-0) Phút 37': Aliou Baldé () lập công (kiến tạo: Lukas Görtler ). Tỷ số: 1 - 0.

44' BÀN THẮNG! Benfica (1-1) Phút 44': Rafa Silva () lập công (kiến tạo: Vangelis Pavlidis). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

62' Thẻ vàng Phút 62': Jozo Stanic () nhận thẻ vàng.

65' Thẻ vàng Phút 65': Vangelis Pavlidis () nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (): Enzo Barrenechea vào sân thay Miguel Figueiredo.

66' Thay người Phút 66' (): Tiago Gouveia vào sân thay Jakub Kamiński.

72' Thay người Phút 72' (): Diego Besio vào sân thay Aliou Baldé.

72' Thay người Phút 72' (): Leon Frokaj vào sân thay Carlo Boukhalfa.

72' Thay người Phút 72' (): Andrin Hunziker vào sân thay Christian Witzig.

76' Thay người Phút 76' (): Franjo Ivanović vào sân thay Vangelis Pavlidis.

80' BÀN THẮNG! St. Gallen (2-1) Phút 80': Tom Gaal () lập công (kiến tạo: Lukas Daschner). Tỷ số: 2 - 1.

84' Thay người Phút 84' (): João Rego vào sân thay Manu Silva.

90+3' Thay người Phút 90+3' (): Joel Ruiz vào sân thay Jozo Stanic.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Tom Gaal () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: St. Gallen 2-1 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 17:05 24/07/2026

St. Gallen Thống kê Benfica 39% Kiểm soát bóng 61% 17 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 4 6 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Rafa Silva Benfica 1 bàn Aliou Baldé St. Gallen 1 bàn Tom Gaal St. Gallen 1 bàn Lukas Daschner St. Gallen 1 kiến tạo · điểm 7.68 Vangelis Pavlidis Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.4 Lukas Görtler St. Gallen 1 kiến tạo · điểm 6.87

St. Gallen sẽ đối đầu Benfica tại Kybunpark lúc 01:00 ngày 24/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu được chú ý bởi sự góp mặt của hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa St. Gallen và Benfica diễn ra trên sân Kybunpark. Với thông tin hiện có, trọng tâm trước trận nằm ở sự chuẩn bị của hai đội cho màn so tài tại UEFA Europa League, thay vì những số liệu phong độ hoặc thành tích đối đầu cụ thể.

Điểm đáng chú ý về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách mỗi đội tổ chức thế trận và khai thác không gian trong quá trình lên bóng. St. Gallen có lợi thế thi đấu tại Kybunpark, trong khi Benfica sẽ cần duy trì sự tập trung để kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái.

Bên cạnh đó, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội kiểm soát bóng tốt hơn chưa chắc tạo được ưu thế nếu không chuyển hóa được quyền kiểm soát thành những tình huống gây sức ép rõ ràng lên hàng phòng ngự đối phương.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài chưa có đủ dữ liệu công khai về phong độ gần đây, lực lượng hoặc lịch sử đối đầu để đưa ra đánh giá định lượng. Vì vậy, cục diện trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào cách St. Gallen tận dụng sân nhà và cách Benfica thích ứng với điều kiện thi đấu tại Kybunpark.

Nhìn chung, người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu đề cao tính tổ chức và sự chính xác trong từng pha xử lý. Kết quả sẽ được quyết định bởi đội tạo ra khác biệt tốt hơn trong các tình huống then chốt.

St. Gallen 5 trận gần nhất B B T T Benfica 5 trận gần nhất T B H B B

Tình hình lực lượng St. Gallen ✚ Colin Kleine-Bekel (Fitness) ✚ Bela Dumrath (Unknown Injury) ✚ Cyrill May (Knee Problems) ✚ Malamine Efekele (Thigh Problems) ✚ Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nino Weibel (Knee Injury) Benfica ✚ Richard Ríos (Unknown Injury) ✚ Bruma (Red Card Suspension)