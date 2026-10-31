St. Louis City 0-1 San Diego: San Diego giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi St. Louis City tiếp San Diego tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
St. Louis City tiếp đón San Diego.
- 13'San Diego ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 39% - 61% San Diego, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.
- 25'San Diego ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 38% - 62% San Diego, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: St. Louis City 46% - 54% San Diego, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 8.
- 39'BÀN THẮNG! San Diego (0-1)
Phút 39': Anders Dreyer (San Diego) lập công (kiến tạo: Alejandro Alvarado Jr). Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (San Diego): David Vazquez vào sân thay Bryan Zamblé.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: St. Louis City 51% - 49% San Diego, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Alejandro Alvarado Jr (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: St. Louis City 51% - 49% San Diego, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (St. Louis City): Tomas Ostrak vào sân thay Sang-bin Jung.
- 63'Thay người
Phút 63' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Rafael Navarro Leal.
- 63'Thay người
Phút 63' (St. Louis City): Fallou Fall vào sân thay Daniel Edelman.
- 65'Thay người
Phút 65' (San Diego): Gabriel Pirani vào sân thay Pedro soma.
- 73'Thay người
Phút 73' (San Diego): Manu Duah vào sân thay Ian Murphy.
- 73'Thay người
Phút 73' (San Diego): Oscar Verhoeven vào sân thay kieran sargeant.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: St. Louis City 49% - 51% San Diego, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 0 - 3.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Lukas MacNaughton (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 79'Thay người
Phút 79' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Lukas MacNaughton.
- 79'Thay người
Phút 79' (St. Louis City): Riley Lynch vào sân thay Conrad Wallem.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: St. Louis City 48% - 52% San Diego, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 16 - 14, cứu thua 0 - 4.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Carlo Holse (St. Louis City) nhận thẻ vàng.
- 88'Thay người
Phút 88' (San Diego): Jeppe Tverskov vào sân thay Anders Dreyer.
- KTKết thúc: St. Louis City 0-1 San Diego
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 04:05 01/11/2026
St. Louis City và San Diego bước vào trận đấu tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên một kết quả tích cực lúc này có giá trị lớn về tinh thần.
St. Louis City: hạng 3 nhưng chưa thắng trong 5 trận
Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 51 điểm, vị trí cho thấy một mùa giải nhìn chung thành công. Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại là một câu chuyện khác.
Trong 5 trận gần nhất, St. Louis City hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này tạo ra sự tương phản rõ rệt với vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng cần chặn đà đi xuống trước khi nó ảnh hưởng đến những gì đã tích lũy.
San Diego: chuỗi trận bế tắc ở nửa dưới bảng
San Diego đang xếp hạng 13 với 35 điểm, kém chủ nhà 16 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích cả mùa giải giữa hai đội.
Phong độ gần đây của đội khách cũng không khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, San Diego hòa 3 trận và thua 2 trận, tương tự đối thủ là chưa biết thắng. Dù vậy, việc hòa tới 3 trận cho thấy họ không dễ bị đánh bại, và điều họ thiếu là khả năng chuyển những trận cân bằng thành 3 điểm.
Thế đối đầu nghiêng về San Diego
Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, St. Louis City không thắng trận nào, hòa 1 trận và để San Diego thắng 2 trận. Xu hướng này khiến đội khách có thêm lý do để tự tin, dù họ đang kém xa về thứ hạng.
Ngược lại, chủ nhà có thêm một động lực để thay đổi cục diện đối đầu. Đây là cơ hội để họ chấm dứt chuỗi không thắng trước một đối thủ từng khiến họ gặp khó.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng nhưng gặp chung một vấn đề về phong độ. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn cả chênh lệch điểm số.
St. Louis City có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng áp lực phải chặn đà sa sút lại đè nặng lên họ. San Diego có thể chơi thoải mái hơn, đồng thời được tiếp thêm niềm tin từ thành tích đối đầu gần đây. Chỉ một bàn thắng mở tỷ số cũng có thể thay đổi hoàn toàn diễn biến của cuộc đối đầu giữa hai đội đang khát chiến thắng.
Nhận định
Đây là trận đấu mà cả hai bên đều muốn kết thúc chuỗi trận không thắng. Chủ nhà hơn về thứ hạng và điểm số, còn đội khách hơn về thế đối đầu. Với phong độ tương đồng, một cuộc đối đầu giằng co, nhiều toan tính và ít sai lầm là kịch bản đáng chú ý nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)