St. Louis City 1-0 Colorado Rapids: St. Louis City giành chiến thắng St. Louis City có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nhưng Colorado Rapids đang chiếm ưu thế trong 5 lần đối đầu gần nhất tại MLS.

St. Louis City 1 - 0 Colorado Rapids Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Colorado Rapids.

12' Thẻ đỏ Phút 12': Rob Holding () nhận thẻ đỏ.

12' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68 - 32 Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

17' Thay người Phút 17' (): Miguel Navarro vào sân thay Dante Sealy.

24' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 60 - 40 Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Hamzat Ojediran () nhận thẻ vàng.

36' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 62 - 38 Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 1.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Chris Durkin () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Noah Cobb vào sân thay Reggie Cannon.

46' Thay người Phút 46' (): Georgi Minoungou vào sân thay Darren Yapi.

48' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 59 - 41 Colorado Rapids, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 13 - 3, cứu thua 0 - 1.

55' Thay người Phút 55' (): Kosi Thompson vào sân thay Hamzat Ojediran.

58' Thay người Phút 58' (): Eduard Löwen vào sân thay Sang-bin Jeong.

60' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 61 - 39 Colorado Rapids, dứt điểm 12 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 16 - 4, cứu thua 0 - 1.

68' Thẻ vàng Phút 68': Josh Atencio () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Wayne Frederick vào sân thay Josh Atencio.

72' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 65 - 35 Colorado Rapids, dứt điểm 16 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 0 - 2.

76' Thay người Phút 76' (): Palmer Ault vào sân thay Simon Becher.

76' Thay người Phút 76' (): Tomas Ostrák vào sân thay Chris Durkin.

83' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0) Phút 83': Tomas Ostrák () lập công (kiến tạo: Tomas Totland). Tỷ số: 1 - 0.

84' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 67 - 33 Colorado Rapids, dứt điểm 18 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 9 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 0 - 2.

87' Thay người Phút 87' (): Lukas MacNaughton vào sân thay Jaziel Orozco.

87' Thay người Phút 87' (): Miguel Perez vào sân thay Marcel Hartel.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Kosi Thompson () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: St. Louis City 1-0 Colorado Rapids Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:38 26/07/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 59 MyKhi Joyner 8 Chris Durkin 24 Daniel Ethan Edelman 14 Tomas Totland 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher 17 Marcel Hartel 41 Nicolas Hansen 4 Reggie Cannon 5 Loïc Williams 6 Rob Holding 33 Kosi Thompson 8 Hamzat Ojediran 10 Paxten Aaronson 12 Josh Atencio 7 Dante Sealy 9 Rafael Navarro 93 Georgi Minoungou Dự bị St. Louis City 7 Tomas Ostrák 20 Rafael Santos 22 Kyle Hiebert 27 Fallou Fall 28 Miguel Perez 29 Palmer Ault 39 Ben Lundt 77 Sang-bin Jeong 99 Jaziel Orozco Colorado Rapids 2 Keegan Rosenberry 15 Ali Fadal 16 Alex Harris 18 Bryce Jamison 22 Lucas Herrington 24 Noah Cobb 31 Adam Beaudry 32 Donavan Phillip 77 Darren Yapi Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026

St. Louis City Thống kê Colorado Rapids 65% Kiểm soát bóng 35% 19 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 0 10 Phạt góc 1 22 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Tomas Ostrák St. Louis City 1 bàn Tomas Totland St. Louis City 1 kiến tạo · điểm 7.58 Dante Polvara St. Louis City Điểm 7.59 Marcel Hartel St. Louis City Điểm 7.45 Timo Baumgartl St. Louis City Điểm 7.45

Thông tin trận đấu

St. Louis City sẽ đối đầu Colorado Rapids tại Energizer Park trong khuôn khổ MLS. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 26/07/2026, khi hai đội bước vào cuộc so tài với phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng có sự khác biệt rõ rệt.

St. Louis City hiện đứng hạng 8 với 22 điểm, còn Colorado Rapids xếp hạng 11 với 19 điểm. Khoảng cách không lớn khiến kết quả trận đấu có ý nghĩa đáng kể đối với cục diện hiện tại, dù dữ liệu chưa cho thấy mục tiêu cụ thể của mỗi đội trong phần còn lại của mùa giải.

St. Louis City có điểm tựa phong độ

Chuỗi kết quả gần nhất của St. Louis City là thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý nằm ở diễn biến tích cực trong những trận mới nhất: đội bóng này đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp theo thứ tự kết quả từ gần nhất đến cũ hơn.

Phong độ ấy mang đến cho St. Louis City sự tự tin cần thiết trước trận đấu trên sân nhà. Đội bóng có cơ sở để tiếp cận trận đấu với trạng thái chủ động hơn, đặc biệt khi kết quả gần đây cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, St. Louis City không thể chỉ dựa vào chuỗi thắng hiện tại. Hai trận thua xuất hiện trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn có những thời điểm thiếu ổn định. Trước một đối thủ từng chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân bãi.

Colorado Rapids và bài toán duy trì sự chắc chắn

Colorado Rapids có phong độ gồm 2 chiến thắng và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này kém tích cực hơn St. Louis City, đồng thời phản ánh sự thiếu ổn định của đội khách trước chuyến làm khách tại Energizer Park.

Dù vậy, Colorado Rapids vẫn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trước St. Louis City. Xu hướng này cho thấy đội khách thường biết cách tạo ra thế trận hiệu quả khi đối đầu đối thủ sắp tới.

Thách thức lớn nhất với Colorado Rapids là chuyển lợi thế đối đầu thành màn trình diễn đủ chắc chắn ở hiện tại. Ba thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy đội không được phép nhập cuộc thiếu chủ động hoặc để St. Louis City kiểm soát nhịp độ quá lâu. Colorado Rapids cần ưu tiên sự cân bằng, bởi việc mạo hiểm quá sớm có thể khiến đội khách phải trả giá trước một đối thủ đang có chuỗi thắng.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ

Với lợi thế sân nhà và phong độ gần đây tốt hơn, St. Louis City nhiều khả năng sẽ muốn tạo sức ép và duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách hai huấn luyện viên bố trí nhân sự.

Điểm then chốt của St. Louis City là duy trì sự liền mạch trong cách triển khai trận đấu. Đội chủ nhà cần tận dụng sự hưng phấn từ 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng đồng thời phải tránh những khoảng thời gian mất kiểm soát từng xuất hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids có thể hướng đến một cách tiếp cận thận trọng hơn, chờ thời điểm khai thác những sai sót của đối thủ. Thành tích đối đầu tốt là lợi thế về tâm lý, nhưng phong độ hiện tại buộc đội khách phải thi đấu kỷ luật và hạn chế những rủi ro không cần thiết.

Nhận định trước trận

St. Louis City bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và chuỗi phong độ mới nhất ấn tượng hơn. Colorado Rapids lại sở hữu ưu thế rõ rệt trong 5 lần đối đầu gần nhất, yếu tố có thể giúp đội khách duy trì niềm tin ngay cả khi không có sự ổn định cần thiết.

Đây là cuộc so tài mà St. Louis City được đánh giá cao hơn về đà phong độ, trong khi Colorado Rapids có thể trông cậy vào kinh nghiệm đối đầu. Nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và không để những sai sót làm gián đoạn thế trận, họ sẽ có cơ hội tạo ra màn trình diễn tích cực. Tuy nhiên, Colorado Rapids đủ khả năng khiến trận đấu trở nên giằng co nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những thời điểm St. Louis City mất tập trung.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 1 hòa Colorado Rapids · 3 thắng Colorado Rapids 0 - 1 St. Louis City SLC Colorado Rapids 1 - 0 St. Louis City CR St. Louis City 0 - 0 Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 4 - 1 St. Louis City CR St. Louis City 0 - 3 Colorado Rapids CR

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T H T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Colorado Rapids 5 trận gần nhất T B B T B 16 Trận 6-1-9 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 7 Houston Dynamo 15 7 2 6 -4 23 T B T H H 8 St. Louis City 16 6 4 6 -1 22 T H T T T 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T 12 Portland Timbers 16 5 3 8 -2 18 H B B T H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Sang-bin Jeong (Special Leave) ✚ Célio Pompeu (Cruciate Ligament Tear) Colorado Rapids ✚ Theodore Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Jackson Travis (Finger Injury) ✚ Wayne Frederick (Called Up To National Team) ✚ Zack Steffen (Unknown Injury)