Về Báo Hà Tĩnh

St. Louis City 2-3 Portland Timbers: Portland Timbers giành chiến thắng

Văn Thể29/10/2026 03:43

St. Louis City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 51 điểm, tiếp đón Portland Timbers (hạng 11, 37 điểm) lúc 07:30 ngày 29/10/2026 tại Citypark.

St. Louis City2 - 3Portland TimbersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Louis City tiếp đón Portland Timbers.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: St. Louis City 44% - 56% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: St. Louis City 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: St. Louis City 57% - 43% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-1)

    Phút 42': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Cole Bassett). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (St. Louis City): Sang-bin Jung vào sân thay Damion Downs.

  • 45+3'BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-2)

    Phút 45+3': David Da Costa (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Jímer Fory). Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-3)

    Phút 48': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: David Da Costa). Tỷ số: 0 - 3.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 58'BÀN THẮNG! St. Louis City (1-3)

    Phút 58': Daniel Edelman (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Carlo Holse). Tỷ số: 1 - 3.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Cole Bassett.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Eric Izoita (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 55% - 45% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Jímer Fory.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Kamal Miller (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 58% - 42% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Portland Timbers): Jose Caicedo vào sân thay Diego Chará.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Portland Timbers): Vincent Janssen vào sân thay Ariel Lassiter.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Tomas Totland.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Louis City): Fallou Fall vào sân thay Daniel Edelman.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Portland Timbers): Finn Surman vào sân thay Kristoffer Velde.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Vincent Janssen (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 60% - 40% Portland Timbers, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Ian Smith (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+1'BÀN THẮNG! St. Louis City (2-3)

    Phút 90+1': Sang-bin Jung (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 2 - 3.

  • 90+6'Thẻ đỏ

    Phút 90+6': Kamal Miller (Portland Timbers) nhận thẻ đỏ.

  • KTKết thúc: St. Louis City 2-3 Portland Timbers

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 09:41 29/10/2026

Đội hình chính thức
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
39
B. Lundt
32
T. Baumgartl
5
MacNaughton
21
D. Polvara
6
C. Wallem
8
C. Durkin
24
D. Edelman
14
T. Totland
19
C. Holse
9
Rafael Navarro
42
D. Downs
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
2
J. Waterman
4
K. Miller
27
J. Fory
80
J. Ortiz
21
D. Chará
17
C. Bassett
7
A. Lassiter
10
David Pereira da Costa
99
K. Velde
Dự bị
St. Louis City
28 M. Perez18 C. Brunet11 S. Becher4 M. Fall27 F. Fall77 Jeong Sang-Bin48 Riley Lynch31 C. Olivares99 J. Orozco
Portland Timbers
22 O. Fernandez73 Eric Izoita14 V. Janssen15 E. Miller23 Ian Smith26 H. Sulte20 F. Surman30 J. Caicedo28 A. Aravena
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026
St. Louis CityThống kêPortland Timbers
61%
Kiểm soát bóng
39%
13
Dứt điểm
12
5
Trúng đích
6
5
Phạt góc
4
16
Phạm lỗi
11
3
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
K. Velde
K. Velde
Portland Timbers
2 bàn
David Pereira da Costa
David Pereira da Costa
Portland Timbers
1 bàn · 1 kiến tạo
Jeong Sang-Bin
Jeong Sang-Bin
St. Louis City
1 bàn
D. Edelman
D. Edelman
St. Louis City
1 bàn
C. Holse
C. Holse
St. Louis City
1 kiến tạo · điểm 7.62
C. Durkin
C. Durkin
St. Louis City
1 kiến tạo · điểm 6.9

St. Louis City bước vào trận gặp Portland Timbers với một mục tiêu rõ ràng: giữ vững vị trí trong nhóm đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 51 điểm, trong khi đối thủ ở vị trí thứ 11 với 37 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Citypark.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Hai đội đang ở những vị trí khác biệt rõ rệt. St. Louis City có 51 điểm và nằm ở hạng 3, còn Portland Timbers đứng hạng 11 với 37 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm.

Với vị thế của một đội trong nhóm dẫn đầu, mỗi điểm số của St. Louis City đều có giá trị trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà tại Citypark là điều kiện thuận lợi để đội bóng này tìm kiếm kết quả tích cực.

Phong độ: cả hai đều chưa thực sự ổn định

Dù xếp trên, phong độ gần đây của St. Louis City chưa phản ánh đúng thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng gần nhất của họ nằm ở trận thứ năm tính ngược về trước, cho thấy đội bóng cần tìm lại sự ổn định ở thời điểm quan trọng.

Portland Timbers cũng có thành tích tương tự trong 5 trận gần nhất: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, đội khách vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, một tín hiệu đáng chú ý về mặt tinh thần trước chuyến làm khách này.

Như vậy, cả hai đội đều có chuỗi kết quả chưa ổn định. Điểm khác biệt nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nơi St. Louis City có lợi thế rõ ràng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong các lần đối đầu gần nhất, St. Louis City thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn Portland Timbers thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau không nghiêng hẳn về bên nào, nên lợi thế tâm lý của chủ nhà chủ yếu đến từ thứ hạng và yếu tố sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với St. Louis City, thách thức lớn nhất là biến lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể. Sau chuỗi trận có nhiều trận hòa và thua, đội bóng cần sự chắc chắn trong cách chơi để không bỏ lỡ cơ hội trước đối thủ đứng ở nửa dưới bảng.

Portland Timbers lại có lý do để thi đấu tự tin hơn nhờ chiến thắng mới nhất. Nếu duy trì được tinh thần đó, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, nhất là khi hai bên từng chia nhau những kết quả khác nhau trong các lần chạm trán gần đây.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, St. Louis City được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định và thế đối đầu cân bằng cho thấy đây chưa phải trận đấu dễ dàng. Kết quả tích cực sẽ giúp chủ nhà giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
St. Louis City · 1 thắng1 hòaPortland Timbers · 1 thắng
10/09/2026
Portland Timbers
2 - 2
St. Louis City
Hòa
05/02/2026
Portland Timbers
-
St. Louis City
Hòa
14/07/2025
St. Louis City
2 - 1
Portland Timbers
SLC
09/06/2025
Portland Timbers
2 - 1
St. Louis City
PT
06/02/2025
St. Louis City
-
Portland Timbers
Hòa
St. Louis City
5 trận gần nhất
BHBHT
31
Trận
14-9-8
T-H-B
56
Ghi (TB 1.8)
44
Thủng lưới
Portland Timbers
5 trận gần nhất
THBHB
31
Trận
10-7-14
T-H-B
54
Ghi (TB 1.7)
58
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
4San Jose Earthquakes311399+748BHHHT
10Real Salt Lake3111614039TTHBT
11Portland Timbers3110714-437THBHB
12San Diego3181112-335HHHBH
Tình hình lực lượng
St. Louis City
R. Burki (Concussion)
Celio Pompeu (Knee Injury)
A. Matan (Leg Injury)
T. Ostrak (Red Card)
R. Burki (Concussion)
Celio Pompeu (Knee Injury)
A. Matan (Leg Injury)
T. Ostrak (Red Card)
Portland Timbers
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Back Injury)
J. Mosquera (Foot Injury)
T. Muse (Concussion)
Antony (Knee Injury)
H. Sulte (Lower-Body Injury)
A. Bonetig (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        St. Louis City 2-3 Portland Timbers: Portland Timbers giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO