St. Louis City 3-2 Los Angeles FC: St. Louis City giành chiến thắng Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. St. Louis City và Los Angeles FC gặp nhau lúc 08:00 ngày 24/11/2026 tại Citypark, ở Vòng 1/8.

St. Louis City 3 - 2 Los Angeles FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Los Angeles FC.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 53% - 47% Los Angeles FC, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 51% - 49% Los Angeles FC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

34' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0) Phút 34': Daniel Edelman (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 1 - 0.

37' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 58% - 42% Los Angeles FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 57% - 43% Los Angeles FC, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 3.

51' BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0) Phút 51': Sang-bin Jung (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Los Angeles FC): Igor Jesus vào sân thay Marky Delgado.

61' Thay người Phút 61' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Leo Walta.

61' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 58% - 42% Los Angeles FC, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 3.

62' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-1) Phút 62': Sergi Palencia (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Ryan Porteous). Tỷ số: 2 - 1.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: St. Louis City 56% - 44% Los Angeles FC, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 3.

76' Thay người Phút 76' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Sang-bin Jung.

76' Thay người Phút 76' (St. Louis City): Tomas Ostrak vào sân thay Alexandru Măţan.

78' BÀN THẮNG! St. Louis City (3-1) Phút 78': Simon Becher (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 3 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Los Angeles FC): Tommy Mihalic vào sân thay Mathieu Choinière.

79' Thay người Phút 79' (Los Angeles FC): Ryan Hollingshead vào sân thay Evgen Cheberko.

80' Thẻ vàng Phút 80': Eddie Segura (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thẻ vàng Phút 84': Yoann Damet (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (3-2) Phút 85': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

85' Thẻ vàng Phút 85': Tomas Ostrak (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: St. Louis City 56% - 44% Los Angeles FC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 3.

90+1' Thay người Phút 90+1' (St. Louis City): Jaziel Alberto Orozco Landeros vào sân thay Conrad Wallem.

KT Kết thúc: St. Louis City 3-2 Los Angeles FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 10:25 24/11/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit 1 R. Bürki 5 MacNaughton 32 T. Baumgartl 21 D. Polvara 6 C. Wallem 8 C. Durkin 24 D. Edelman 14 T. Totland 77 Jeong Sang-Bin 9 Rafael Navarro 23 A. Mățan 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 4 E. Segura 23 Y. Cheberko 66 M. Choinière 8 M. Delgado 81 L. Walta 7 Son Heung-Min 99 D. Bouanga 9 A. Sieb Dự bị St. Louis City 91 Z. Zengue 18 C. Brunet 11 S. Becher 42 D. Downs 27 F. Fall 4 M. Fall 39 B. Lundt 99 J. Orozco 7 T. Ostrák Los Angeles FC 17 J. Ebobisse 24 Hollingshead 6 Igor Jesus 33 A. Long 90 Tommy Mihalic 21 R. Raposo 91 N. Tafari 31 Cabral Carter 20 S. Vasquez Cập nhật đội hình lúc 07:34 24/11/2026

St. Louis City Thống kê Los Angeles FC 55% Kiểm soát bóng 45% 10 Dứt điểm 17 6 Trúng đích 4 7 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật D. Edelman St. Louis City 1 bàn S. Becher St. Louis City 1 bàn Jeong Sang-Bin St. Louis City 1 bàn Sergi Palencia Los Angeles FC 1 bàn D. Bouanga Los Angeles FC 1 bàn C. Durkin St. Louis City 2 kiến tạo · điểm 7.3

Trận đấu giữa St. Louis City và Los Angeles FC mang một thông điệp duy nhất: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 08:00 ngày 24/11/2026 trên sân Citypark ở Vòng 1/8. Đây là loại trực tiếp, nên không còn cơ hội sửa sai ở những trận sau.

Áp lực của một trận đấu loại trực tiếp

Ở vòng đấu này, mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng việc rời cuộc chơi. Cả hai đội đều hiểu rằng kết quả của trận này quan trọng hơn mọi thành tích trước đó. Vì vậy, bản lĩnh và khả năng giữ bình tĩnh trong những thời điểm then chốt có thể quan trọng không kém chuyên môn.

Phong độ: St. Louis City vừa thắng sau chuỗi trận khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, St. Louis City thắng 1, hòa 1 và thua 3. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Trận cũ nhất trong loạt 5 trận này là một kết quả hòa.

Chiến thắng gần nhất chưa đủ để xóa đi những dao động ở các trận trước. Tuy vậy, nó có thể mang lại sự tự tin đúng lúc khi đội bóng bước vào một cuộc đấu không có đường lùi.

Los Angeles FC mang theo phong độ thiếu ổn định

Trong khi đó, Los Angeles FC cũng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, cùng với 2 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách thua 2 trận mới nhất, trước đó hòa 2 trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong loạt trận này.

Đà đi xuống ở các trận gần đây là điều Los Angeles FC cần sớm khắc phục. Ở một trận loại trực tiếp, đội bóng buộc phải tìm lại sự chắc chắn ngay từ những phút đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Los Angeles FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 3, St. Louis City thắng 1 và hai đội hòa 1 lần. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng về đội khách. Đây có thể là lợi thế tâm lý cho Los Angeles FC, nhưng chưa đảm bảo điều gì ở một trận đấu mà phong độ hai bên đều có nhiều biến động.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với hai đội cùng có phong độ chưa ổn định, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng hạn chế sai sót. Đội nào vào trận với sự tập trung cao hơn sẽ có cơ hội nắm quyền kiểm soát nhịp độ. St. Louis City có lợi thế thi đấu trên sân Citypark và vừa tìm lại chiến thắng. Ngược lại, Los Angeles FC có thành tích đối đầu gần đây tốt hơn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với những gì lịch sử đối đầu gợi ý. Los Angeles FC giữ lợi thế về tâm lý, còn St. Louis City có yếu tố sân nhà và đà phục hồi từ chiến thắng gần nhất. Khi thắng đi tiếp còn thua dừng bước, đội kiên định hơn trong từng tình huống sẽ có cơ hội lớn hơn để giành vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 1 hòa Los Angeles FC · 3 thắng St. Louis City 2 - 1 Los Angeles FC SLC Los Angeles FC 2 - 0 St. Louis City LAF St. Louis City 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 2 - 2 St. Louis City Hòa Los Angeles FC 1 - 0 St. Louis City LAF

St. Louis City 5 trận gần nhất T B B B H 34 Trận 15-9-10 T-H-B 59 Ghi (TB 1.7) 48 Thủng lưới Los Angeles FC 5 trận gần nhất B B H H T 34 Trận 12-11-11 T-H-B 52 Ghi (TB 1.5) 40 Thủng lưới

Vòng bảng — St. Louis City # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B 4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 +6 52 B T H B H 5 Houston Dynamo 34 14 9 11 0 51 B B T H H 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ C. Pompeu (Knee Injury) ✚ C. Holse (Knee Injury) ✚ R. Burki (Concussion) Los Angeles FC ✚ H. Lloris (Back Injury) ✚ A. Long (Head Injury) ✚ J. Shaffelburg (Ribs Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury)