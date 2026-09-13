St. Louis City 4-2 Minnesota United FC: St. Louis City giành chiến thắng St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi 5 trận bất bại, sẵn sàng tiếp đón Minnesota United FC trên sân CITYPARK lúc 07:30 ngày 13/09/2026.

St. Louis City 4 - 2 Minnesota United FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Minnesota United FC.

5' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-1) Phút 5': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 0 - 1.

12' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 85% - 15% Minnesota United FC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 3.

18' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-1) Phút 18': Daniel Edelman (St. Louis City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

22' BÀN THẮNG! St. Louis City (2-1) Phút 22': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Conrad Wallem). Tỷ số: 2 - 1.

24' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 76% - 24% Minnesota United FC, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 0 - 4.

36' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 4.

38' BÀN THẮNG! St. Louis City (3-1) Phút 38': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Carlo Holse). Tỷ số: 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': Michael Boxall (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

49' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 69% - 31% Minnesota United FC, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 4.

57' BÀN THẮNG! St. Louis City (4-1) Phút 57': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

59' Thay người Phút 59' (St. Louis City): Tomas Totland vào sân thay Rafael Santos.

59' Thay người Phút 59' (St. Louis City): Christopher Durkin vào sân thay Daniel Edelman.

59' Thay người Phút 59' (St. Louis City): Alexandru Măţan vào sân thay Carlo Holse.

61' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (4-2) Phút 61': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 2.

61' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 4.

64' Thẻ vàng Phút 64': Kyle Duncan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Minnesota United FC): Jefferson Abel Díaz Beleño vào sân thay Nicolás Romero.

75' Thay người Phút 75' (Minnesota United FC): Maurice Malone vào sân thay Kelvin Yeboah.

75' Thay người Phút 75' (Minnesota United FC): Nectarios Triantis vào sân thay Wil Trapp.

75' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 4.

76' Thay người Phút 76' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Simon Becher.

76' Thay người Phút 76' (St. Louis City): Lukas MacNaughton vào sân thay Fallou Fall.

80' Thẻ đỏ Phút 80': Kyle Duncan (Minnesota United FC) nhận thẻ đỏ.

83' Thay người Phút 83' (Minnesota United FC): Aziel Jackson vào sân thay Tomás Chancalay.

87' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 1 - 4.

KT Kết thúc: St. Louis City 4-2 Minnesota United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 09:38 13/09/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Y. Damet Minnesota United FC Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Knowles 1 R. Bürki 99 J. Orozco 32 T. Baumgartl 21 D. Polvara 27 F. Fall 6 C. Wallem 24 D. Edelman 19 C. Holse 20 Rafael Santos 11 S. Becher 9 Rafael Navarro 12 D. Callender 67 C. Harvey 15 M. Boxall 5 N. Romero 3 K. Duncan 30 O. Gene 20 W. Trapp 13 A. Markanich 26 J. Pereyra 9 K. Yeboah 8 T. Chancalay Dự bị St. Louis City 14 T. Totland 42 D. Downs 8 C. Durkin 4 M. Fall 77 Jeong Sang-Bin 39 B. Lundt 5 MacNaughton 23 A. Mățan 7 T. Ostrák Minnesota United FC 25 N. Triantis 22 Marcus Caldeira 33 K. Chandler 28 J. Díaz 18 M. Gonzalez 16 A. Jackson 11 M. Malone 1 A. Smir 27 D. Taylor Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026

St. Louis City Thống kê Minnesota United FC 65% Kiểm soát bóng 35% 14 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 3 6 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Rafael Navarro St. Louis City 2 bàn C. Holse St. Louis City 1 bàn · 1 kiến tạo D. Edelman St. Louis City 1 bàn T. Chancalay Minnesota United FC 1 bàn K. Yeboah Minnesota United FC 1 bàn C. Wallem St. Louis City 1 kiến tạo · điểm 7.12

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Minnesota United FC vào lúc 07:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động CITYPARK. Trận đấu này mang ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội trong việc tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

St. Louis City đang đứng ở vị trí thứ 6 với 38 điểm. Thành tích này giúp đội chủ sân CITYPARK duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu, củng cố tham vọng cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để họ nối dài đà hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Minnesota United FC hiện xếp thứ 11 với 29 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với đối thủ đặt đội khách vào tình thế buộc phải thi đấu thận trọng và nỗ lực tối đa nếu muốn tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Về mặt phong độ, St. Louis City thể hiện sự ổn định cao với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại. Cụ thể, đội bóng này giành 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn chứng minh tính gắn kết và sự tập trung trong lối chơi của đội chủ nhà.

Trái ngược với đối thủ, Minnesota United FC lại cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số ở các vòng đấu vừa qua khiến đội khách chịu áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách lần này.

Thành tích đối đầu gần đây

Dù có phong độ và thứ hạng kém hơn ở thời điểm hiện tại, Minnesota United FC lại nắm giữ lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Minnesota United FC đã giành tới 4 chiến thắng, trong khi St. Louis City chưa có được trận thắng hay trận hòa nào.

Sự áp đảo trong những lần đối đầu trước đây sẽ là động lực tinh thần lớn cho Minnesota United FC. Tuy nhiên, St. Louis City với phong độ bất bại kéo dài cùng điểm tựa khán giả nhà đang hướng đến việc phá vỡ chuỗi thành tích đối đầu bất lợi.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật. St. Louis City được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhờ tinh thần thi đấu đang lên cao và quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sự kiên trì và kỷ luật sẽ là yếu tố quyết định để đội chủ nhà tìm kiếm lợi thế.

Về phần Minnesota United FC, họ cần tổ chức phòng ngự kín kẽ và tận dụng tối đa các tình huống phản công để tìm kiếm cơ hội. Dẫu vậy, phong độ phập phù thời gian gần đây khiến thử thách dành cho đội khách tại CITYPARK trở nên vô cùng khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 0 thắng 0 hòa Minnesota United FC · 4 thắng St. Louis City 1 - 2 Minnesota United FC MUF Minnesota United FC 3 - 2 St. Louis City MUF Minnesota United FC 3 - 0 St. Louis City MUF Minnesota United FC - St. Louis City Hòa Minnesota United FC 4 - 1 St. Louis City MUF

St. Louis City 5 trận gần nhất H T H T H 24 Trận 10-8-6 T-H-B 38 Ghi (TB 1.6) 33 Thủng lưới Minnesota United FC 5 trận gần nhất B B H T B 24 Trận 7-8-9 T-H-B 35 Ghi (TB 1.5) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B … 5 San Jose Earthquakes 24 11 5 8 +7 38 T H H B B 6 St. Louis City 24 10 8 6 +5 38 H T H T H 7 Colorado Rapids 24 10 2 12 0 32 H B T B T … 10 Real Salt Lake 23 8 5 10 0 29 B H B B B 11 Minnesota United FC 24 7 8 9 -4 29 B B H T B 12 Los Angeles Galaxy 25 7 8 10 -9 29 B T B H T …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ P. Ault (Ankle Injury) ✚ A. Matan (Injury) ✚ B. McSorley (Lacking Match Fitness) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ P. Ault (Ankle Injury) Minnesota United FC ✚ B. Hlongwane (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ B. Hlongwane (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury)