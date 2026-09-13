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St. Louis City 4-2 Minnesota United FC: St. Louis City giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 02:46

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi 5 trận bất bại, sẵn sàng tiếp đón Minnesota United FC trên sân CITYPARK lúc 07:30 ngày 13/09/2026.

St. Louis City4 - 2Minnesota United FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Louis City tiếp đón Minnesota United FC.

  • 5'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-1)

    Phút 5': Tomás Chancalay (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Joaquín Pereyra). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 85% - 15% Minnesota United FC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 18'BÀN THẮNG! St. Louis City (1-1)

    Phút 18': Daniel Edelman (St. Louis City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 22'BÀN THẮNG! St. Louis City (2-1)

    Phút 22': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Conrad Wallem). Tỷ số: 2 - 1.

  • 24'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 76% - 24% Minnesota United FC, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 0 - 4.

  • 36'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 38'BÀN THẮNG! St. Louis City (3-1)

    Phút 38': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Carlo Holse). Tỷ số: 3 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Michael Boxall (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 69% - 31% Minnesota United FC, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 4.

  • 57'BÀN THẮNG! St. Louis City (4-1)

    Phút 57': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (St. Louis City): Tomas Totland vào sân thay Rafael Santos.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (St. Louis City): Christopher Durkin vào sân thay Daniel Edelman.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (St. Louis City): Alexandru Măţan vào sân thay Carlo Holse.

  • 61'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (4-2)

    Phút 61': Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 2.

  • 61'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 4.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Kyle Duncan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Minnesota United FC): Jefferson Abel Díaz Beleño vào sân thay Nicolás Romero.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Minnesota United FC): Maurice Malone vào sân thay Kelvin Yeboah.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Minnesota United FC): Nectarios Triantis vào sân thay Wil Trapp.

  • 75'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 4.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Simon Becher.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (St. Louis City): Lukas MacNaughton vào sân thay Fallou Fall.

  • 80'Thẻ đỏ

    Phút 80': Kyle Duncan (Minnesota United FC) nhận thẻ đỏ.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Minnesota United FC): Aziel Jackson vào sân thay Tomás Chancalay.

  • 87'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Minnesota United FC, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 1 - 4.

  • KTKết thúc: St. Louis City 4-2 Minnesota United FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 09:38 13/09/2026

Đội hình chính thức
St. Louis City
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Y. Damet
Minnesota United FC
Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Knowles
1
R. Bürki
99
J. Orozco
32
T. Baumgartl
21
D. Polvara
27
F. Fall
6
C. Wallem
24
D. Edelman
19
C. Holse
20
Rafael Santos
11
S. Becher
9
Rafael Navarro
12
D. Callender
67
C. Harvey
15
M. Boxall
5
N. Romero
3
K. Duncan
30
O. Gene
20
W. Trapp
13
A. Markanich
26
J. Pereyra
9
K. Yeboah
8
T. Chancalay
Dự bị
St. Louis City
14 T. Totland42 D. Downs8 C. Durkin4 M. Fall77 Jeong Sang-Bin39 B. Lundt5 MacNaughton23 A. Mățan7 T. Ostrák
Minnesota United FC
25 N. Triantis22 Marcus Caldeira33 K. Chandler28 J. Díaz18 M. Gonzalez16 A. Jackson11 M. Malone1 A. Smir27 D. Taylor
Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026
St. Louis CityThống kêMinnesota United FC
65%
Kiểm soát bóng
35%
14
Dứt điểm
10
8
Trúng đích
3
6
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Rafael Navarro
Rafael Navarro
St. Louis City
2 bàn
C. Holse
C. Holse
St. Louis City
1 bàn · 1 kiến tạo
D. Edelman
D. Edelman
St. Louis City
1 bàn
T. Chancalay
T. Chancalay
Minnesota United FC
1 bàn
K. Yeboah
K. Yeboah
Minnesota United FC
1 bàn
C. Wallem
C. Wallem
St. Louis City
1 kiến tạo · điểm 7.12

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Minnesota United FC vào lúc 07:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động CITYPARK. Trận đấu này mang ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội trong việc tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

St. Louis City đang đứng ở vị trí thứ 6 với 38 điểm. Thành tích này giúp đội chủ sân CITYPARK duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu, củng cố tham vọng cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để họ nối dài đà hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Minnesota United FC hiện xếp thứ 11 với 29 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với đối thủ đặt đội khách vào tình thế buộc phải thi đấu thận trọng và nỗ lực tối đa nếu muốn tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Về mặt phong độ, St. Louis City thể hiện sự ổn định cao với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại. Cụ thể, đội bóng này giành 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn chứng minh tính gắn kết và sự tập trung trong lối chơi của đội chủ nhà.

Trái ngược với đối thủ, Minnesota United FC lại cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số ở các vòng đấu vừa qua khiến đội khách chịu áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách lần này.

Thành tích đối đầu gần đây

Dù có phong độ và thứ hạng kém hơn ở thời điểm hiện tại, Minnesota United FC lại nắm giữ lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Minnesota United FC đã giành tới 4 chiến thắng, trong khi St. Louis City chưa có được trận thắng hay trận hòa nào.

Sự áp đảo trong những lần đối đầu trước đây sẽ là động lực tinh thần lớn cho Minnesota United FC. Tuy nhiên, St. Louis City với phong độ bất bại kéo dài cùng điểm tựa khán giả nhà đang hướng đến việc phá vỡ chuỗi thành tích đối đầu bất lợi.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật. St. Louis City được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhờ tinh thần thi đấu đang lên cao và quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sự kiên trì và kỷ luật sẽ là yếu tố quyết định để đội chủ nhà tìm kiếm lợi thế.

Về phần Minnesota United FC, họ cần tổ chức phòng ngự kín kẽ và tận dụng tối đa các tình huống phản công để tìm kiếm cơ hội. Dẫu vậy, phong độ phập phù thời gian gần đây khiến thử thách dành cho đội khách tại CITYPARK trở nên vô cùng khó khăn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
St. Louis City · 0 thắng0 hòaMinnesota United FC · 4 thắng
27/07/2025
St. Louis City
1 - 2
Minnesota United FC
MUF
22/05/2025
Vòng 1/8
Minnesota United FC
3 - 2
St. Louis City
MUF
18/05/2025
Minnesota United FC
3 - 0
St. Louis City
MUF
10/02/2025
Minnesota United FC
-
St. Louis City
Hòa
20/10/2024
Minnesota United FC
4 - 1
St. Louis City
MUF
St. Louis City
5 trận gần nhất
HTHTH
24
Trận
10-8-6
T-H-B
38
Ghi (TB 1.6)
33
Thủng lưới
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
BBHTB
24
Trận
7-8-9
T-H-B
35
Ghi (TB 1.5)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo241347+543THHBT
3Los Angeles FC251177+1640THHHB
5San Jose Earthquakes241158+738THHBB
6St. Louis City241086+538HTHTH
7Colorado Rapids2410212032HBTBT
10Real Salt Lake238510029BHBBB
11Minnesota United FC24789-429BBHTB
12Los Angeles Galaxy257810-929BTBHT
Tình hình lực lượng
St. Louis City
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
P. Ault (Ankle Injury)
A. Matan (Injury)
B. McSorley (Lacking Match Fitness)
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
P. Ault (Ankle Injury)
Minnesota United FC
B. Hlongwane (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)
B. Hlongwane (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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