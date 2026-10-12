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St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy: St. Louis City giành chiến thắng

Văn Thể12/10/2026 01:25

St. Louis City đứng trước thời cơ lớn để bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón Los Angeles Galaxy trên sân nhà Citypark vào lúc 06:00 ngày 12/10/2026 tới đây.

St. Louis City6 - 2Los Angeles GalaxyKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Louis City tiếp đón Los Angeles Galaxy.

  • 2'BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0)

    Phút 2': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 1 - 0.

  • 7'BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0)

    Phút 7': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 2 - 0.

  • 11'Thay người

    Phút 11' (Los Angeles Galaxy): Klauss vào sân thay Kyogo Furuhashi.

  • 12'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 71% - 29% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 21'BÀN THẮNG! St. Louis City (3-0)

    Phút 21': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 3 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: St. Louis City 57% - 43% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 31'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (3-1)

    Phút 31': Robert Taylor (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Erik Thommy). Tỷ số: 3 - 1.

  • 36'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 61% - 39% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Christopher Durkin (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'BÀN THẮNG! St. Louis City (4-1)

    Phút 45': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Sergi Roberto.

  • 45+7'BÀN THẮNG! St. Louis City (5-1)

    Phút 45+7': Lukas MacNaughton (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Alexandru Măţan). Tỷ số: 5 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 67% - 33% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 53'BÀN THẮNG! St. Louis City (6-1)

    Phút 53': Rafael Navarro Leal (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 6 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Los Angeles Galaxy): Joseph Paintsil vào sân thay Robert Taylor.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Los Angeles Galaxy): Marco Reus vào sân thay Pablo Ruiz.

  • 60'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 63% - 37% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Conrad Wallem (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Bernardi Julian Ezequiel Aude (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (6-2)

    Phút 71': Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 6 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (St. Louis City): Fallou Fall vào sân thay Christopher Durkin.

  • 72'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 63% - 37% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Harbor Miller (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Los Angeles Galaxy): Carlos Emiro Garces Torres vào sân thay Erik Thommy.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Rafael Navarro Leal.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (St. Louis City): Sang-bin Jung vào sân thay Carlo Holse.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (St. Louis City): Jaziel Alberto Orozco Landeros vào sân thay Conrad Wallem.

  • 84'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 62% - 38% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 3 - 0.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Alexandru Măţan.

  • KTKết thúc: St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy

    Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 2.

Cập nhật lúc 08:12 12/10/2026

Đội hình chính thức
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
1
R. Bürki
5
MacNaughton
32
T. Baumgartl
21
D. Polvara
6
C. Wallem
24
D. Edelman
8
C. Durkin
14
T. Totland
19
C. Holse
9
Rafael Navarro
23
A. Mățan
12
Marcinkowski
26
Harbor Miller
15
J. Haak
5
J. Glesnes
3
J. Aude
27
E. Thommy
6
Sergi Roberto
17
P. Ruiz
21
R. Taylor
7
K. Furuhashi
76
T. Elgersma
Dự bị
St. Louis City
28 M. Perez20 Rafael Santos11 S. Becher42 D. Downs27 F. Fall77 Jeong Sang-Bin39 B. Lundt99 J. Orozco7 T. Ostrák
Los Angeles Galaxy
25 C. Garcés1 N. Mićović14 J. Nelson28 J. Paintsil18 M. Reus8 L. Sanabria4 M. Yoshida2 Calegari99 Klauss
Cập nhật đội hình lúc 05:33 12/10/2026
St. Louis CityThống kêLos Angeles Galaxy
59%
Kiểm soát bóng
41%
11
Dứt điểm
19
6
Trúng đích
7
2
Phạt góc
3
17
Phạm lỗi
10
3
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
C. Holse
C. Holse
St. Louis City
3 bàn
Rafael Navarro
Rafael Navarro
St. Louis City
2 bàn · 2 kiến tạo
R. Taylor
R. Taylor
Los Angeles Galaxy
1 bàn
L. MacNaughton
MacNaughton
St. Louis City
1 bàn
K
Klauss
Los Angeles Galaxy
1 bàn
C. Durkin
C. Durkin
St. Louis City
2 kiến tạo · điểm 7.73

Cuộc tiếp đón Los Angeles Galaxy vào lúc 06:00 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Citypark mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với St. Louis City. Đội chủ nhà hiện đang duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 47 điểm và nắm trong tay cơ hội rõ ràng để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu. Trong bối cảnh cuộc đua tích lũy điểm số bước vào giai đoạn then chốt, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp St. Louis City củng cố vững chắc tham vọng của mình.

Phong độ thăng hoa của St. Louis City

Đội chủ sân Citypark bước vào màn so tài này với hành trang là chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, St. Louis City duy trì mạch trận bất bại khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số tối đa để bám sát ngôi đầu với 47 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Bên cạnh đó, điểm tựa Citypark tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của St. Louis City. Việc duy trì được sự hưng phấn cùng nhịp độ thi đấu ổn định tạo tiền đề để đội chủ nhà chủ động áp đặt thế trận trước đối thủ.

Los Angeles Galaxy và thách thức tại Citypark

Ở phía bên kia chiến tuyến, Los Angeles Galaxy hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 với 36 điểm, kém đội chủ nhà 11 điểm trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của đội khách trong 5 trận đấu gần đây có phần thăng trầm hơn khi họ giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Dù vẫn sở hữu những trận đấu giành trọn điểm số, Los Angeles Galaxy lại tỏ ra lép vế hoàn toàn nếu nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Los Angeles Galaxy chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận tới 3 thất bại trước St. Louis City. Lịch sử đối đầu nghiêng rõ rệt về phía St. Louis City mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội chủ nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Xét trên mọi phương diện từ phong độ hiện tại đến thành tích đối đầu, St. Louis City đang nắm giữ nhiều ưu thế vượt trội. Với chuỗi bất bại 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất và khoảng cách điểm số vượt trội trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Citypark có đủ cơ sở để hướng đến thế trận chủ động nhằm giữ trọn vẹn điểm số trên sân nhà, qua đó tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
St. Louis City · 3 thắng1 hòaLos Angeles Galaxy · 1 thắng
23/07/2026
Los Angeles Galaxy
1 - 3
St. Louis City
SLC
12/02/2026
Los Angeles Galaxy
3 - 0
St. Louis City
LAG
15/06/2025
St. Louis City
3 - 3
Los Angeles Galaxy
Hòa
10/03/2025
Los Angeles Galaxy
0 - 3
St. Louis City
SLC
02/09/2024
St. Louis City
2 - 1
Los Angeles Galaxy
SLC
St. Louis City
5 trận gần nhất
TTTTH
27
Trận
13-8-6
T-H-B
48
Ghi (TB 1.8)
36
Thủng lưới
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
TTHBT
28
Trận
9-9-10
T-H-B
37
Ghi (TB 1.3)
44
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas281387+747BTHTT
8Colorado Rapids2811413037HBHTH
9Los Angeles Galaxy289910-736TTHBT
10Portland Timbers289613-333HBBBH
Tình hình lực lượng
St. Louis City
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
Los Angeles Galaxy
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
Joao Klauss (Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
Joao Klauss (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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