Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint Germain: Paris Saint Germain giành chiến thắng Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Paris Saint Germain, hứa hẹn tạo nên màn so tài kịch tính trên sân Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 29 0 - 1 Paris Saint Germain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Paris Saint Germain.

5' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-1) Phút 5': Ferrán Torres (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Ousmane Dembélé). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Stade Brestois 29 52% - 48% Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; cứu thua 2 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Paris Saint Germain, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Kamory Doumbia (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 42% - 58% Paris Saint Germain, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 3.

39' Thay người Phút 39' (Paris Saint Germain): Fabián Ruiz vào sân thay Achraf Hakimi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 42% - 58% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 4.

61' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 40% - 60% Paris Saint Germain, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 3 - 5.

66' Thay người Phút 66' (Paris Saint Germain): Maghnes Akliouche vào sân thay Ousmane Dembélé.

66' Thay người Phút 66' (Paris Saint Germain): Désiré Doue vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

66' Thay người Phút 66' (Stade Brestois 29): Joseph Nonge vào sân thay Giovani Versini.

73' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 39% - 61% Paris Saint Germain, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 6 - 5.

77' Thay người Phút 77' (Paris Saint Germain): Dro Fernández vào sân thay Warren Zaire-Emery.

77' Thay người Phút 77' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay Ferrán Torres.

78' Thay người Phút 78' (Stade Brestois 29): Lucas Tousart vào sân thay Joris Chotard.

78' Thay người Phút 78' (Stade Brestois 29): Djylian N´Guessan vào sân thay Kamory Doumbia.

84' Thẻ vàng Phút 84': Vitinha (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

85' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 40% - 60% Paris Saint Germain, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 6 - 5.

87' Thẻ vàng Phút 87': Dro Fernández (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Stade Brestois 29): Justin Bourgault vào sân thay Bradley Locko.

KT Kết thúc: Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint Germain Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:42 14/09/2026

Đội hình chính thức Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 1 E. Selvik 70 K. Lala 71 R. Le Guen 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 10 G. Versini 23 K. Doumbia 9 P. Mboup 19 L. Ajorque 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 5 Marquinhos 51 W. Pacho 25 Nuno Mendes 33 Zaïre-Emery 17 Vitinha 87 João Neves 10 O. Dembélé 9 Ferran Torres 7 Kvaratskhelia Dự bị Stade Brestois 29 20 L. Zogbe 29 L. Tousart 30 M. Patouillet 7 Nonge Boende 39 D. N´Guessan 33 Enzo Monchatre 32 C. Laine M. 21 Ibrahim Yayiya Kante 18 J. Bourgault Paris Saint Germain 12 L. Digne 30 L. Chevalier 11 M. Akliouche 14 D. Doué 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 21 L. Hernández 4 Beraldo 8 Fabián Ruiz Cập nhật đội hình lúc 01:20 14/09/2026

Stade Brestois 29 Thống kê Paris Saint Germain 41% Kiểm soát bóng 59% 16 Dứt điểm 15 5 Trúng đích 7 3 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Ferran Torres Paris Saint Germain 1 bàn O. Dembélé Paris Saint Germain 1 kiến tạo · điểm 7.61 M. Safonov Paris Saint Germain Điểm 8.5 A. Hakimi Paris Saint Germain Điểm 7.74 W. Pacho Paris Saint Germain Điểm 7.73 E. Selvik Stade Brestois 29 Điểm 7.65

Cuộc đối đầu giữa Stade Brestois 29 và Paris Saint Germain diễn ra vào lúc 01:45 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Stade Francis-Le-Blé đang thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với tâm thế tự tin khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến cuộc tiếp đón đối thủ đến từ thủ đô trở thành một trong những điểm nóng đáng xem nhất giai đoạn hiện tại.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Trải qua chặng khởi đầu, Stade Brestois 29 đang có được vị trí thứ 7 với 5 điểm tích lũy. Thành tích này giúp đoàn quân áo đỏ duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dẫn đầu và mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng ở nửa trên bảng xếp hạng. Việc sớm tạo dựng nền tảng điểm số ổn định mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho đội bóng trước các thử thách khó khăn.

Ở chiều ngược lại, Paris Saint Germain đang khởi đầu mùa giải tương đối chật vật. Đại diện thủ đô tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 2 điểm. Thứ hạng hiện tại tạo áp lực không nhỏ lên vai các cầu thủ khách, buộc họ phải nhanh chóng tìm kiếm những kết quả tích cực để giải tỏa gánh nặng tâm lý và thu hẹp cách biệt với các đối thủ phía trên.

Phong độ gần đây và cán cân thành tích

Nhìn vào phong độ ở 3 trận gần nhất, Stade Brestois 29 thể hiện sự kiên cường đáng kể. Đội chủ sân Stade Francis-Le-Blé giành được 1 chiến thắng trước khi trải qua 2 trận hòa liên tiếp. Dù phải chia điểm ở 2 lượt đấu gần nhất, thành tích bất bại trong quãng thời gian này cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng duy trì cự ly đội hình tương đối hiệu quả của họ.

Trái lại, Paris Saint Germain chưa thể tìm lại nhịp điệu thi đấu thăng hoa. Đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 1 trận thua trong 3 lần ra sân gần nhất. Sự thiếu sắc bén ở những thời khắc quyết định khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quý giá, qua đó nối dài chuỗi trận chưa biết đến mùi thắng lợi.

Dẫu vậy, quá khứ đối đầu vẫn đang nghiêng hoàn toàn về phía Paris Saint Germain. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên cho thấy ưu thế tuyệt đối thuộc về đội khách với trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Stade Brestois 29 chưa giành được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào. Lịch sử vượt trội sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Paris Saint Germain tự tin hơn khi hành quân xa nhà.

Cục diện giằng co tại Stade Francis-Le-Blé

Màn chạm trán sắp tới hứa hẹn diễn ra với nhiều toan tính chiến thuật. Stade Brestois 29 nắm giữ lợi thế sân bãi cùng thứ hạng cao hơn, do đó việc tổ chức một thế trận kỷ luật và chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa giúp họ duy trì mạch điểm số ổn định. Sự tự tin từ việc bám sát nhóm dẫn đầu có thể trở thành đòn bẩy để đội chủ nhà phá vỡ thế bất lợi trước đối thủ kỵ rơ.

Trong khi đó, Paris Saint Germain đối diện bài toán phải tìm lại sự hiệu quả trong lối chơi. Trước một đối thủ đang có trạng thái tinh thần tốt và khát khao giữ vững vị trí ở nửa trên, đội khách cần sự tập trung cao độ nếu muốn tái hiện bản lĩnh từng giúp họ áp đảo trong các lần gặp gỡ trước đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 0 thắng 0 hòa Paris Saint Germain · 5 thắng Paris Saint Germain 1 - 0 Stade Brestois 29 PSG Stade Brestois 29 0 - 3 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 7 - 0 Stade Brestois 29 PSG Stade Brestois 29 0 - 3 Paris Saint Germain PSG Stade Brestois 29 2 - 5 Paris Saint Germain PSG

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T H H B H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T B H H B 3 Trận 0-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 4 3 1 0 +4 10 H T T T 2 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 3 Lyon 4 2 2 0 +4 8 H T H T … 6 Strasbourg 4 2 1 1 +1 7 H T T B 7 Stade Brestois 29 3 1 2 0 +1 5 T H H 8 Lorient 4 1 2 1 0 5 H T B H … 13 Auxerre 4 1 0 3 -6 3 T B B B 14 Paris Saint Germain 3 0 2 1 -1 2 B H H 15 Le Mans 3 0 2 1 -1 2 H B H …

Tình hình lực lượng Stade Brestois 29 ✚ R. Cagnon (Shoulder Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) ✚ N. Edjouma (Muscle Injury) ✚ R. Cagnon (Shoulder Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) ✚ N. Edjouma (Muscle Injury) Paris Saint Germain Không có thông tin