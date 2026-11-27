Stade Brestois 29 1-0 Paris FC: Stade Brestois 29 giành chiến thắng Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ hai với 23 điểm. Họ làm khách của Stade Brestois 29 lúc 02h45 ngày 28/11/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 29 1 - 0 Paris FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Paris FC.

2' Thẻ vàng Phút 2': Pierre Lees Melou (Paris FC) nhận thẻ vàng (Handball).

13' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 40% - 60% Paris FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

21' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0) Phút 21': Luck Zogbe (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Kamory Doumbia). Tỷ số: 1 - 0.

27' Stade Brestois 29 ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 47% - 53% Paris FC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Lucas Tousart (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Luca Koleosho (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 39% - 61% Paris FC, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Paris FC): Ilan Kebbal vào sân thay Moses Simon.

45' Thay người Phút 45' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Adama Camara.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 37% - 63% Paris FC, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 1.

60' Thẻ vàng Phút 60': Ilan Kebbal (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Stade Brestois 29): Giovani Versini vào sân thay Noah Edjouma.

63' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 34% - 66% Paris FC, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 7 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Pierre Lees Melou.

73' Thay người Phút 73' (Stade Brestois 29): Mama Baldé vào sân thay Pathé Mboup.

73' Thay người Phút 73' (Stade Brestois 29): Mamady Diambou vào sân thay Kamory Doumbia.

75' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 34% - 66% Paris FC, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 8 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': Egil Selvik (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

80' Thay người Phút 80' (Paris FC): Otavio vào sân thay Hamari Traore.

80' Thay người Phút 80' (Paris FC): Jonathan Ikoné vào sân thay Luca Koleosho.

87' Paris FC ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 34% - 66% Paris FC, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 8 - 2.

KT Kết thúc: Stade Brestois 29 1-0 Paris FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:37 28/11/2026

Đội hình chính thức Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior 1 E. Selvik 20 L. Zogbe 29 L. Tousart 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 11 N. Edjouma 23 K. Doumbia 9 P. Mboup 19 L. Ajorque 1 K. Trapp 17 A. Camara 31 S. Chergui 42 D. Coppola 14 H. Traoré 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 27 M. Simon 7 P. Pagis 15 L. Koleosho 9 L. Sinayoko Dự bị Stade Brestois 29 18 J. Bourgault 6 M. Diambou 39 D. N´Guessan 70 K. Lala 21 Ibrahim Yayiya Kante 17 Mama Baldé 7 Nonge Boende 30 M. Patouillet 10 G. Versini Paris FC 10 I. Kebbal 11 J. Krasso 23 R. Matondo 5 M. Mbow 16 O. Nkambadio 6 Otávio 8 E. Zabi 93 J. Ikoné 4 V. Marchetti Cập nhật đội hình lúc 02:19 28/11/2026

Stade Brestois 29 Thống kê Paris FC 34% Kiểm soát bóng 66% 17 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 8 3 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 4 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Zogbe Stade Brestois 29 1 bàn K. Doumbia Stade Brestois 29 1 kiến tạo · điểm 7.4 E. Selvik Stade Brestois 29 Điểm 8.17 J. Chotard Stade Brestois 29 Điểm 7.6 L. Tousart Stade Brestois 29 Điểm 7.26 B. Locko Stade Brestois 29 Điểm 7.22

Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ hai với 23 điểm. Để giữ vững tham vọng đó, đội khách cần một kết quả tốt trên sân của Stade Brestois 29, đội đứng hạng 6 với 18 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 28/11/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Paris FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Paris FC bước vào trận với phong độ đáng chú ý: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, sau đó là một trận thua và một trận thắng trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp Paris FC duy trì vị trí thứ hai, nơi họ có thể theo sát nhóm đầu. Với đội đang bám đuổi ngôi đầu, mỗi trận đấu đều là cơ hội để giữ khoảng cách và gây áp lực lên đối thủ phía trên.

Stade Brestois 29 không chịu lép vế

Chủ nhà cũng có phong độ không kém. Stade Brestois 29 thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, nhưng trước đó thua 1 trận và hòa 1 trận trong chuỗi 5 trận. Đội đang đứng thứ 6 với 18 điểm, kém Paris FC 5 điểm.

Việc đang có đà thắng và được thi đấu trên sân nhà giúp Stade Brestois 29 có đủ cơ sở để tự tin. Với họ, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên bằng một chiến thắng trước đối thủ đang đứng thứ hai.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 2 trận, hòa 1 trận và Paris FC thắng 2 trận. Thế cân bằng này cho thấy khó có bên nào được xem là chiếm ưu thế rõ rệt khi hai đội gặp nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều bước vào trận với tâm lý hưng phấn nhờ chuỗi thắng gần đây. Vì vậy, đây nhiều khả năng là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao, nơi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội có thể tạo ra khác biệt.

Paris FC có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Ngược lại, Stade Brestois 29 có lợi thế sân nhà và đang thắng 3 trận liên tiếp.

Nhận định

Nhìn chung, Paris FC là đội có phong độ nhỉnh hơn và đang ở vị trí cao hơn, nên vẫn giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, Stade Brestois 29 có chuỗi thắng gần nhất và thành tích đối đầu cân bằng, nên trận đấu hứa hẹn giằng co đến phút cuối.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 2 thắng 1 hòa Paris FC · 2 thắng Paris FC 4 - 0 Stade Brestois 29 PF Stade Brestois 29 1 - 2 Paris FC PF Paris FC 0 - 1 Stade Brestois 29 SB2 Stade Brestois 29 1 - 1 Paris FC Hòa Paris FC 0 - 1 Stade Brestois 29 SB2

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T T T B H 11 Trận 5-3-3 T-H-B 19 Ghi (TB 1.7) 12 Thủng lưới Paris FC 5 trận gần nhất T T T B T 11 Trận 7-2-2 T-H-B 21 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 11 7 2 2 +11 23 T T T B T 3 Lille 11 6 3 2 +6 21 B T T H H … 5 Marseille 11 6 0 5 +7 18 B T T T T 6 Stade Brestois 29 11 5 3 3 +7 18 T T T B H 7 Nice 11 5 2 4 +2 17 B T T T B …

Tình hình lực lượng Stade Brestois 29 ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) Paris FC ✚ N. Sangui (Muscle Injury)