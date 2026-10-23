Stade Brestois 29 1-2 Nice: Nice giành chiến thắng Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, hơn Nice một điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 29 1 - 2 Nice Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Nice.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Stade Brestois 29 54% - 46% Nice, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0) Phút 15': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Stade Brestois 29 43% - 57% Nice, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Nice, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Nice, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

54' Thay người Phút 54' (Nice): Hamza Koutoune vào sân thay Jonathan Clauss.

58' Thẻ vàng Phút 58': Hamza Koutoune (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

61' BÀN THẮNG! Nice (1-1) Phút 61': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công (kiến tạo: Mohamed Amoura). Tỷ số: 1 - 1.

62' Thẻ vàng Phút 62': Kamory Doumbia (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Gauthier Hein.

64' Thẻ vàng Phút 64': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 46% - 54% Nice, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

68' Thẻ vàng Phút 68': Sepe Elye Wahi (Nice) nhận thẻ vàng (Dissent).

70' Thay người Phút 70' (Stade Brestois 29): Noah Edjouma vào sân thay Pathé Mboup.

70' Thay người Phút 70' (Stade Brestois 29): Joseph Nonge vào sân thay Mama Baldé.

71' Thẻ vàng Phút 71': Bradley Locko (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Nice): Isak Jansson vào sân thay Mohamed Amoura.

76' Thay người Phút 76' (Nice): Djibril Coulibaly vào sân thay Axel Witsel.

78' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 48% - 52% Nice, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Stade Brestois 29): Mamady Diambou vào sân thay Joris Chotard.

80' Thay người Phút 80' (Stade Brestois 29): Ibrahim Yayiya Kanté vào sân thay Kamory Doumbia.

83' BÀN THẮNG! Nice (1-2) Phút 83': Sofiane Diop (Nice) lập công (kiến tạo: Sepe Elye Wahi). Tỷ số: 1 - 2.

85' Thẻ vàng Phút 85': Yehvann Diouf (Nice) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

87' Thay người Phút 87' (Stade Brestois 29): Mathis Lainé vào sân thay Hugo Magnetti.

90' Thẻ vàng Phút 90': Niels Nkounkou (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Olivier Pantaloni (Nice) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+7' VAR Phút 90+7': Phạt đền được công nhận — Ibrahim Yayiya Kanté (Stade Brestois 29).

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': Isak Jansson (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

90+10' Hỏng phạt đền Phút 90+10': Kenny Lala (Stade Brestois 29) sút hỏng phạt đền.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 49% - 51% Nice, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 0 - 4.

KT Kết thúc: Stade Brestois 29 1-2 Nice Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:43 24/10/2026

Đội hình chính thức Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni 1 E. Selvik 70 K. Lala 29 L. Tousart 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 17 Mama Baldé 23 K. Doumbia 9 P. Mboup 19 L. Ajorque 23 Y. Diouf 36 A. Seidu 55 Ndayishimiye 5 Mohamed Abdelmonem 92 J. Clauss 6 H. Boudaoui 28 A. Witsel 27 N. Nkounkou 7 G. Hein 9 M. Amoura 11 E. Wahi Dự bị Stade Brestois 29 18 J. Bourgault 39 D. N´Guessan 7 Nonge Boende 30 M. Patouillet 20 L. Zogbe 21 Ibrahim Yayiya Kante 11 N. Edjouma 6 M. Diambou 32 C. Laine M. Nice 39 D. Coulibaly 10 S. Diop 21 I. Jansson 84 H. Koutoune 35 Mandza Tsiendi 41 D. Morana 29 N. Ngoumou 77 T. Boulhendi 8 M. Sanson Cập nhật đội hình lúc 01:17 24/10/2026

Stade Brestois 29 Thống kê Nice 51% Kiểm soát bóng 49% 13 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 2 3 Phạt góc 7 15 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 4 0 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật E. Wahi Nice 1 bàn · 1 kiến tạo L. Ajorque Stade Brestois 29 1 bàn S. Diop Nice 1 bàn M. Amoura Nice 1 kiến tạo · điểm 6.61

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 9 điểm. Họ tiếp Nice, đội xếp hạng 13 với 8 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stade Francis-Le-Blé. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm và ba bậc trên bảng xếp hạng, nên kết quả có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Stade Brestois 29 bám sát nhóm đầu

Với 9 điểm, Stade Brestois 29 đang ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí giúp đội chủ nhà giữ khoảng cách khá gần với nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí đó.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Stade Brestois 29 chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất là kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng và một trận hòa. Hai trận thua nằm ở phần cũ hơn của chuỗi này, cho thấy đội bóng đã có dấu hiệu lấy lại thăng bằng.

Nice cần một trận đấu để thay đổi vị trí

Nice đang đứng hạng 13 với 8 điểm, kém đối thủ một điểm. Chỉ một kết quả tích cực ở trận này cũng đủ để họ rút ngắn hoặc xóa bỏ khoảng cách với chủ nhà, tùy vào diễn biến của cả bảng xếp hạng.

Phong độ của Nice trong 5 trận gần nhất có nhiều biến động: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Họ vừa thua ở trận gần nhất, nhưng trước đó có hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có khả năng tạo ra những trận thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Nice thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội rất cân bằng, và những trận đấu giữa họ thường khó phân thắng bại. Hai kết quả hòa càng nhấn mạnh xu hướng đó.

Dù vậy, Nice nhỉnh hơn một chút về số trận thắng trong loạt đối đầu gần đây. Điều này khiến chủ nhà không thể chủ quan, dù đang xếp trên về điểm số và thứ hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở cạnh nhau trên bảng xếp hạng nên sự thận trọng có thể là yếu tố chi phối thế trận. Với Stade Brestois 29, bài toán là biến lợi thế sân nhà thành điểm số để giữ vững vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Nice, đây là cơ hội để vượt lên ngay trên sân của đối thủ trực tiếp.

Phong độ chưa đồng đều của cả hai cũng cho thấy đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế. Với hai kết quả hòa trong 5 lần gặp gần nhất, một trận đấu chặt chẽ và cạnh tranh sát sao là kịch bản dễ xảy ra.

Nhận định

Xét về vị trí, điểm số và yếu tố sân nhà, Stade Brestois 29 nhỉnh hơn một chút. Nhưng khoảng cách chỉ một điểm, phong độ dao động và lịch sử đối đầu cân bằng khiến Nice hoàn toàn có thể tạo bất ngờ. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến vị trí của cả hai đội ở khu vực giữa bảng và nhóm bám đuổi phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 1 thắng 2 hòa Nice · 2 thắng Nice 2 - 2 Stade Brestois 29 Hòa Stade Brestois 29 4 - 1 Nice SB2 Nice 6 - 0 Stade Brestois 29 NIC Stade Brestois 29 0 - 1 Nice NIC Stade Brestois 29 0 - 0 Nice Hòa

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất H T H B B 7 Trận 2-3-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới Nice 5 trận gần nhất B T T B H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Paris FC 7 4 2 1 +5 14 T B T H T … 9 Marseille 7 3 0 4 +4 9 T T B B B 10 Stade Brestois 29 7 2 3 2 +3 9 H T B B T 11 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 12 Auxerre 7 3 0 4 -6 9 T B T T B 13 Nice 7 2 2 3 -3 8 B T T B H 14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T …

Tình hình lực lượng Stade Brestois 29 ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury) Nice ✚ A. Abdi (Muscle Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ A. Abdi (Muscle Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury)