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Stade Brestois 29 2-0 Lyon: Stade Brestois 29 giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 18:14

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Lyon 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h15 ngày 08/11/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 292 - 0LyonKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Stade Brestois 29 tiếp đón Lyon.

  • 12'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 13% - 87% Lyon, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 22'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0)

    Phút 22': Noah Edjouma (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Kamory Doumbia). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 25% - 75% Lyon, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 27% - 73% Lyon, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Corentin Tolisso (Lyon) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Lyon): Mads Bidstrup vào sân thay Noah Teye Nartey.

  • 61'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 62'VAR

    Phút 62': Phạt đền bị hủy — Kail Boudache (Lyon).

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Kail Boudache (Lyon) nhận thẻ vàng.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Stade Brestois 29): Pathé Mboup vào sân thay Mama Baldé.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Stade Brestois 29): Giovani Versini vào sân thay Noah Edjouma.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lyon): Ernest Nuamah vào sân thay Kail Boudache.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lyon): Abner Vinicius vào sân thay Nicolás Tagliafico.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Stade Brestois 29): Mamady Diambou vào sân thay Kamory Doumbia.

  • 73'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lyon): Julien Duranville vào sân thay Keito Nakamura.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lyon): Alejandro Gomes Rodríguez vào sân thay Khalis Merah.

  • 85'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 31% - 69% Lyon, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 3.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+4'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (2-0)

    Phút 90+4': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Stade Brestois 29 2-0 Lyon

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:09 09/11/2026

Đội hình chính thức
Stade Brestois 29
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer
Lyon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jorge Maciel
1
E. Selvik
70
K. Lala
29
L. Tousart
4
G. Lloris
2
B. Locko
13
J. Chotard
8
H. Magnetti
17
Mama Baldé
23
K. Doumbia
11
N. Edjouma
19
L. Ajorque
1
D. Greif
13
Z. Athekame
21
R. Kluivert
19
M. Niakhaté
3
N. Tagliafico
99
N. Nartey
6
T. Tessmann
8
C. Tolisso
26
K. Boudache
18
K. Merah
11
Keito Nakamura
Dự bị
Stade Brestois 29
18 J. Bourgault6 M. Diambou21 Ibrahim Yayiya Kante9 P. Mboup39 D. N´Guessan7 Nonge Boende30 M. Patouillet10 G. Versini20 L. Zogbe
Lyon
24 J. Duranville32 Alejandro Gomes Rodriguez85 N. Kamara22 Clinton Mata7 E. Nuamah40 R. Descamps2 M. Bidstrup20 F. Bacher16 Abner
Cập nhật đội hình lúc 22:47 08/11/2026
Stade Brestois 29Thống kêLyon
31%
Kiểm soát bóng
69%
13
Dứt điểm
10
6
Trúng đích
2
1
Phạt góc
8
14
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
N. Edjouma
N. Edjouma
Stade Brestois 29
1 bàn
L. Ajorque
L. Ajorque
Stade Brestois 29
1 bàn
K. Doumbia
K. Doumbia
Stade Brestois 29
1 kiến tạo · điểm 7.7
L. Tousart
L. Tousart
Stade Brestois 29
Điểm 7.43
T. Tessmann
T. Tessmann
Lyon
Điểm 7.22

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Lyon tại Stade Francis-Le-Blé lúc 23h15 ngày 08/11/2026 là dịp để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Hiện Stade Brestois 29 xếp hạng 11 với 12 điểm, kém Lyon đang đứng thứ 4 đúng 5 điểm.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng

Lyon đang giữ vị trí thứ 4 với 17 điểm, trong khi Stade Brestois 29 xếp thứ 11 với 12 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng.

Với Stade Brestois 29, một kết quả tích cực trước đối thủ nằm trong tốp 4 sẽ giúp đội bám sát nhóm trên hơn. Với Lyon, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí hiện tại.

Phong độ: chủ nhà đang lên, Lyon thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, tạo thêm niềm tin trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Lyon cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng thua 2 trận và hòa 1 trận. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định dù đang xếp cao hơn trên bảng điểm.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lyon chiếm ưu thế với 3 chiến thắng. Stade Brestois 29 thắng 1 trận và hòa 1 trận. Thành tích này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi gặp Stade Brestois 29.

Tuy vậy, đội chủ nhà từng giành chiến thắng trước Lyon trong chuỗi đối đầu đó, nên họ có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ ở trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Stade Brestois 29 cần giữ được tinh thần sau chiến thắng gần nhất và tận dụng yếu tố sân nhà để gây áp lực lên đối thủ. Với đội chủ nhà, mục tiêu rõ ràng là thu hẹp khoảng cách 5 điểm với nhóm đầu.

Ngược lại, Lyon cần chứng minh vị thế của một đội đứng thứ 4 bằng sự chắc chắn hơn so với chuỗi phong độ có thắng, hòa, thua đan xen. Cuộc đối đầu giữa một đội đang bám đuổi và một đội đang giữ vị trí cao được kỳ vọng sẽ mang đến một trận đấu cân bằng.

Nhận định

Lyon có lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng. Stade Brestois 29 có yếu tố sân nhà và đang có đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất. Đây là trận đấu có thể tạo ra những biến động đáng chú ý ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Stade Brestois 29 · 1 thắng1 hòaLyon · 3 thắng
19/01/2026
Lyon
2 - 1
Stade Brestois 29
LYO
03/11/2025
Stade Brestois 29
0 - 0
Lyon
Hòa
02/03/2025
Lyon
2 - 1
Stade Brestois 29
LYO
11/01/2025
Stade Brestois 29
2 - 1
Lyon
SB2
15/04/2024
Lyon
4 - 3
Stade Brestois 29
LYO
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
TBHTH
9
Trận
3-3-3
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
12
Thủng lưới
Lyon
5 trận gần nhất
HTBBT
9
Trận
5-2-2
T-H-B
15
Ghi (TB 1.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain10721+1223TTTTT
2Paris FC10622+720TTBTB
3Lille9531+618THHTB
4Lyon9522+817TBTBT
5Rennes9513+116BTBTB
10Toulouse10343+113TBHTH
11Stade Brestois 299333+412TBHTB
12Lorient9333-112BHTTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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