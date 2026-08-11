Stade Brestois 29 2-0 Lyon: Stade Brestois 29 giành chiến thắng Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Lyon 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h15 ngày 08/11/2026 tại Stade Francis-Le-Blé.

Stade Brestois 29 2 - 0 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Lyon.

12' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 13% - 87% Lyon, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

22' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0) Phút 22': Noah Edjouma (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Kamory Doumbia). Tỷ số: 1 - 0.

24' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 25% - 75% Lyon, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

36' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 27% - 73% Lyon, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': Corentin Tolisso (Lyon) nhận thẻ vàng (Dissent).

58' Thay người Phút 58' (Lyon): Mads Bidstrup vào sân thay Noah Teye Nartey.

61' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 2.

62' VAR Phút 62': Phạt đền bị hủy — Kail Boudache (Lyon).

63' Thẻ vàng Phút 63': Kail Boudache (Lyon) nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (Stade Brestois 29): Pathé Mboup vào sân thay Mama Baldé.

67' Thay người Phút 67' (Stade Brestois 29): Giovani Versini vào sân thay Noah Edjouma.

67' Thay người Phút 67' (Lyon): Ernest Nuamah vào sân thay Kail Boudache.

67' Thay người Phút 67' (Lyon): Abner Vinicius vào sân thay Nicolás Tagliafico.

73' Thay người Phút 73' (Stade Brestois 29): Mamady Diambou vào sân thay Kamory Doumbia.

73' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 30% - 70% Lyon, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Lyon): Julien Duranville vào sân thay Keito Nakamura.

79' Thay người Phút 79' (Lyon): Alejandro Gomes Rodríguez vào sân thay Khalis Merah.

85' Lyon ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 31% - 69% Lyon, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 3.

90' Thẻ vàng Phút 90': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (2-0) Phút 90+4': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Stade Brestois 29 2-0 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:09 09/11/2026

Đội hình chính thức Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jorge Maciel 1 E. Selvik 70 K. Lala 29 L. Tousart 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 17 Mama Baldé 23 K. Doumbia 11 N. Edjouma 19 L. Ajorque 1 D. Greif 13 Z. Athekame 21 R. Kluivert 19 M. Niakhaté 3 N. Tagliafico 99 N. Nartey 6 T. Tessmann 8 C. Tolisso 26 K. Boudache 18 K. Merah 11 Keito Nakamura Dự bị Stade Brestois 29 18 J. Bourgault 6 M. Diambou 21 Ibrahim Yayiya Kante 9 P. Mboup 39 D. N´Guessan 7 Nonge Boende 30 M. Patouillet 10 G. Versini 20 L. Zogbe Lyon 24 J. Duranville 32 Alejandro Gomes Rodriguez 85 N. Kamara 22 Clinton Mata 7 E. Nuamah 40 R. Descamps 2 M. Bidstrup 20 F. Bacher 16 Abner Cập nhật đội hình lúc 22:47 08/11/2026

Stade Brestois 29 Thống kê Lyon 31% Kiểm soát bóng 69% 13 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 2 1 Phạt góc 8 14 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật N. Edjouma Stade Brestois 29 1 bàn L. Ajorque Stade Brestois 29 1 bàn K. Doumbia Stade Brestois 29 1 kiến tạo · điểm 7.7 L. Tousart Stade Brestois 29 Điểm 7.43 T. Tessmann Lyon Điểm 7.22

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Lyon tại Stade Francis-Le-Blé lúc 23h15 ngày 08/11/2026 là dịp để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Hiện Stade Brestois 29 xếp hạng 11 với 12 điểm, kém Lyon đang đứng thứ 4 đúng 5 điểm.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng

Lyon đang giữ vị trí thứ 4 với 17 điểm, trong khi Stade Brestois 29 xếp thứ 11 với 12 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng.

Với Stade Brestois 29, một kết quả tích cực trước đối thủ nằm trong tốp 4 sẽ giúp đội bám sát nhóm trên hơn. Với Lyon, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí hiện tại.

Phong độ: chủ nhà đang lên, Lyon thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, tạo thêm niềm tin trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Lyon cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng thua 2 trận và hòa 1 trận. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định dù đang xếp cao hơn trên bảng điểm.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lyon chiếm ưu thế với 3 chiến thắng. Stade Brestois 29 thắng 1 trận và hòa 1 trận. Thành tích này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi gặp Stade Brestois 29.

Tuy vậy, đội chủ nhà từng giành chiến thắng trước Lyon trong chuỗi đối đầu đó, nên họ có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ ở trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Stade Brestois 29 cần giữ được tinh thần sau chiến thắng gần nhất và tận dụng yếu tố sân nhà để gây áp lực lên đối thủ. Với đội chủ nhà, mục tiêu rõ ràng là thu hẹp khoảng cách 5 điểm với nhóm đầu.

Ngược lại, Lyon cần chứng minh vị thế của một đội đứng thứ 4 bằng sự chắc chắn hơn so với chuỗi phong độ có thắng, hòa, thua đan xen. Cuộc đối đầu giữa một đội đang bám đuổi và một đội đang giữ vị trí cao được kỳ vọng sẽ mang đến một trận đấu cân bằng.

Nhận định

Lyon có lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng. Stade Brestois 29 có yếu tố sân nhà và đang có đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất. Đây là trận đấu có thể tạo ra những biến động đáng chú ý ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 1 thắng 1 hòa Lyon · 3 thắng Lyon 2 - 1 Stade Brestois 29 LYO Stade Brestois 29 0 - 0 Lyon Hòa Lyon 2 - 1 Stade Brestois 29 LYO Stade Brestois 29 2 - 1 Lyon SB2 Lyon 4 - 3 Stade Brestois 29 LYO

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T B H T H 9 Trận 3-3-3 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 12 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất H T B B T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 3 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 4 Lyon 9 5 2 2 +8 17 T B T B T 5 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B … 10 Toulouse 10 3 4 3 +1 13 T B H T H 11 Stade Brestois 29 9 3 3 3 +4 12 T B H T B 12 Lorient 9 3 3 3 -1 12 B H T T B …