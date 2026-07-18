Stade Brestois 29 2-2 Concarneau: Hai đội chia điểm Stade Brestois 29 có lợi thế trong lịch sử đối đầu với Concarneau, nhưng trận giao hữu vẫn khó đoán khi dữ liệu phong độ hai đội còn hạn chế

Stade Brestois 29 2 - 2 Concarneau Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Concarneau.

19' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0) Phút 19': L. Ajorque (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

35' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (2-0) Phút 35': L. Ajorque (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

80' BÀN THẮNG! Concarneau (2-1) Phút 80': (Concarneau) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

85' BÀN THẮNG! Concarneau (2-2) Phút 85': (Concarneau) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: Stade Brestois 29 2-2 Concarneau Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Stade Brestois 29 sẽ đối đầu Concarneau trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23h ngày 18/07/2026. Đây là trận đấu mà sự cân bằng giữa mục tiêu thử nghiệm và kết quả thực tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận cuộc so tài.

Do là một trận giao hữu, ban huấn luyện hai bên có thể ưu tiên đánh giá nhân sự và vận hành lối chơi. Tuy nhiên, không khí cạnh tranh vẫn hiện hữu, đặc biệt khi Stade Brestois 29 đang nắm ưu thế trong những lần chạm trán gần đây.

Stade Brestois 29 chiếm ưu thế đối đầu

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Stade Brestois 29 giành 2 chiến thắng, trong khi Concarneau thắng 1 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này.

Xu hướng trên cho thấy Stade Brestois 29 thường có khả năng tạo khác biệt tốt hơn khi chạm trán Concarneau. Dù vậy, các kết quả trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo, nhất là ở một trận giao hữu khi đội hình và cách sử dụng cầu thủ có thể thay đổi.

Concarneau cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Phong độ gần nhất của Concarneau được ghi nhận là một thất bại. Dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về đối thủ, thời điểm hay diễn biến trận đấu, vì vậy chưa thể đánh giá sâu hơn về nguyên nhân khiến đội bóng này không có kết quả thuận lợi.

Điều Concarneau cần cải thiện trước Stade Brestois 29 là khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu. Một cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống ở khu vực trung lộ có thể giúp họ giảm sức ép từ đối thủ.

Trận đấu phụ thuộc vào cách hai đội sử dụng lực lượng

Không có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai bên. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định Stade Brestois 29 hay Concarneau sẽ lựa chọn hệ thống nào.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách hai đội cân bằng giữa thử nghiệm và tính hiệu quả. Stade Brestois 29 có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ thành tích đối đầu tốt hơn, trong khi Concarneau cần thể hiện phản ứng tích cực sau thất bại gần nhất.

Nhận định trước trận

Stade Brestois 29 là đội có ưu thế rõ hơn về lịch sử đối đầu, nhưng dữ liệu phong độ hiện tại chưa đủ để tạo ra khoảng cách chắc chắn giữa hai bên. Concarneau vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng áp đảo tuyệt đối. Stade Brestois 29 được đánh giá nhỉnh hơn nhờ 2 chiến thắng trong 3 lần gặp gần nhất, còn Concarneau sẽ phải chứng minh khả năng đứng vững sau kết quả không thuận lợi mới đây.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 2 thắng 0 hòa Concarneau · 1 thắng Concarneau 1 - 2 Stade Brestois 29 SB2 Stade Brestois 29 2 - 1 Concarneau SB2 Concarneau 3 - 2 Stade Brestois 29 CON

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Concarneau 5 trận gần nhất B B H H H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới