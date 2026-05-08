Stade Briochin 1-2 Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 giành chiến thắng Stade Briochin có lợi thế từ thành tích đối đầu, trong khi Stade Brestois 29 bước vào trận giao hữu sau 3 trận gần nhất không thắng.

Stade Briochin 1 - 2 Stade Brestois 29 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Briochin tiếp đón Stade Brestois 29.

9' BÀN THẮNG! Stade Briochin (1-0) Phút 9': K. Kenneh (Stade Briochin) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

18' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-1) Phút 18': R. Del Castillo (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

30' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-2) Phút 30': M. Balde (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

41' Thẻ đỏ Phút 41': (Stade Briochin) nhận thẻ đỏ.

41' Thẻ đỏ Phút 41': M. Balde (Stade Brestois 29) nhận thẻ đỏ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

68' Thay người Phút 68' (Stade Brestois 29): L. Tousart vào sân thay L. Ajorque.

68' Thay người Phút 68' (Stade Brestois 29): A. Camblan vào sân thay H. Makalou.

68' Thay người Phút 68' (Stade Brestois 29): B. Locko vào sân thay L. Zogbe.

68' Thay người Phút 68' (Stade Brestois 29): K. Lala vào sân thay R. Le Guen.

KT Kết thúc: Stade Briochin 1-2 Stade Brestois 29 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 06/08/2026

Stade Briochin chạm trán Stade Brestois 29 trong khuôn khổ Giao hữu CLB lúc 23h00 ngày 05/08/2026. Lợi thế tâm lý đang nghiêng về Stade Briochin khi đội bóng này thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất, còn Stade Brestois 29 chưa giành chiến thắng trong 3 trận gần đây.

Phong độ Stade Brestois 29 đặt ra dấu hỏi

Stade Brestois 29 trải qua 3 trận gần nhất với 2 trận hòa và 1 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa tạo được sự ổn định cần thiết, đặc biệt ở khả năng chuyển những màn trình diễn cân bằng thành chiến thắng.

Trận hòa mới nhất cho thấy Stade Brestois 29 vẫn có thể duy trì thế trận đủ chắc chắn để tránh thất bại. Tuy nhiên, trận thua xen giữa hai kết quả hòa cũng phản ánh rằng đội bóng có thể gặp khó khi đối thủ tạo được sức ép liên tục hoặc khai thác tốt những thời điểm mất cân bằng.

Stade Briochin có ưu thế từ đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Stade Briochin thắng 2 trận, hòa 0 trận và Stade Brestois 29 thắng 1 trận. Xu hướng này không tạo ra sự bảo đảm cho cuộc đối đầu sắp tới, nhưng giúp Stade Briochin có thêm cơ sở tâm lý khi bước vào trận đấu.

Đáng chú ý, việc không có trận hòa nào trong 3 lần gặp gần nhất cho thấy cặp đấu này thường tạo ra khác biệt rõ ràng giữa hai đội. Vì vậy, khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn, nhất là khi Stade Brestois 29 cần chấm dứt chuỗi kết quả không như kỳ vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra cách vận hành và mức độ hiệu quả trong các phương án triển khai. Stade Briochin nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế đối đầu để chơi chủ động hơn, đồng thời gây áp lực lên đối thủ ngay từ những giai đoạn đầu.

Trong khi đó, Stade Brestois 29 cần ưu tiên sự cân bằng. Sau 2 trận hòa và 1 trận thua ở 3 lần ra sân gần nhất, đội bóng này phải cải thiện khả năng duy trì thế trận xuyên suốt, thay vì chỉ hướng đến việc kiểm soát từng thời điểm riêng lẻ.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân có thể trở thành nền tảng cho thế trận. Đội nào giữ được cự ly đội hình hợp lý, luân chuyển bóng chắc chắn và hạn chế sai sót khi chuyển trạng thái sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt. Với Stade Brestois 29, khả năng phản ứng sau những thời điểm bị gây sức ép sẽ đặc biệt quan trọng.

Nhận định Stade Briochin vs Stade Brestois 29

Stade Briochin bước vào trận đấu với lợi thế đối đầu rõ ràng, trong khi Stade Brestois 29 cần tìm lại sự ổn định sau chuỗi 3 trận gần nhất không có chiến thắng. Dù vậy, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có chưa cho thấy đủ cơ sở để khẳng định một kịch bản cụ thể.

Nhìn chung, Stade Briochin có thể tự tin hơn nhờ thành tích thắng 2 trong 3 lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Stade Brestois 29 vẫn có khả năng tạo ra thế trận chặt chẽ nếu duy trì được sự cân bằng và hạn chế những sai lầm đã khiến đội bóng không đạt kết quả tốt trong thời gian gần đây.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Stade Briochin · 2 thắng 0 hòa Stade Brestois 29 · 1 thắng Stade Brestois 29 1 - 2 Stade Briochin SB Stade Briochin 0 - 1 Stade Brestois 29 SB2 Stade Briochin 2 - 0 Stade Brestois 29 SB

Stade Briochin 5 trận gần nhất H T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Stade Brestois 29 5 trận gần nhất H B H H B 3 Trận 0-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới