Standard Liège 0-1 Juventus: Juventus giành chiến thắng
Standard Liège đối đầu Juventus trong trận giao hữu CLB tại Stade Maurice Dufrasne. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01:00 ngày 26/07/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Standard Liège tiếp đón Juventus.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Standard Liège 56 - 44 Juventus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Standard Liège 57 - 43 Juventus, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Zeki Çelik vào sân thay Federico Gatti.
- 46'Thay người
Phút 46' (): João Mário vào sân thay Durmiši Arman.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Fabio Miretti vào sân thay Vasilije Adžić.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Justin Oboavwoduo vào sân thay Adin Licina.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Mattia Perin vào sân thay Michele Di Gregorio.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Lucas Pirard vào sân thay Matthieu Epolo.
- 50'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Standard Liège 54 - 46 Juventus, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 55'BÀN THẮNG! Juventus (0-1)
Phút 55': Fabio Miretti () lập công (kiến tạo: Andrea Cambiaso). Tỷ số: 0 - 1.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Standard Liège 53 - 47 Juventus, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Bernard Nguene vào sân thay Timothé Nkada.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Rayan Touzghar vào sân thay Alexis Trouillet.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Juan Cabal vào sân thay Lloyd Kelly.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Destiny Elimoghale vào sân thay Jérémie Boga.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Augusto Owusu vào sân thay Manuel Locatelli.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Daniele Rugani vào sân thay Andrea Cambiaso.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Fabio Miretti () nhận thẻ vàng.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Mohammed El Hankouri vào sân thay Casper Nielsen.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Henry Lawrence vào sân thay Marlon Fossey.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Standard Liège 57 - 43 Juventus, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 1.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Dennis Eckert Ayensa vào sân thay Salieu Drammeh.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Daan Dierckx vào sân thay Adnane Abid.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Charli Spoden vào sân thay Ibrahim Karamoko.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Tobias Mohr vào sân thay Gustav Julius Mortensen.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Ibe Hautekiet rời sân.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Noah Sy vào sân thay Marco Ilaimaharitra.
- 85'Thay người
Phút 85' (): Javier Gil vào sân thay Justin Oboavwoduo.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.
- KTKết thúc: Standard Liège 0-1 Juventus
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 02:54 26/07/2026
Thông tin trận đấu
Standard Liège sẽ chạm trán Juventus trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/07/2026 tại Stade Maurice Dufrasne.
Đây là cuộc so tài giữa Standard Liège và Juventus, nhưng các thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá ưu thế cụ thể của mỗi đội hoặc đưa ra nhận định sâu hơn về diễn biến chuyên môn.
Điểm đáng chú ý
Stade Maurice Dufrasne là địa điểm tổ chức trận đấu. Trong bối cảnh dữ liệu về nhân sự và chiến thuật chưa đầy đủ, những lựa chọn của ban huấn luyện cùng cách hai đội tiếp cận trận giao hữu sẽ là yếu tố cần theo dõi khi bóng lăn.
Trận đấu được xác định thuộc Giao hữu CLB và không có thông tin về vòng đấu, mục tiêu cụ thể hay kết quả cần đạt của Standard Liège và Juventus. Do đó, nhận định trước trận chỉ dừng ở việc xác nhận lịch thi đấu, địa điểm và cặp đấu.
Nhận định
Standard Liège vs Juventus là cuộc đối đầu diễn ra tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01:00 ngày 26/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán kết quả cụ thể.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)