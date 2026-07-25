Standard Liège 0-1 Juventus: Juventus giành chiến thắng Standard Liège đối đầu Juventus trong trận giao hữu CLB tại Stade Maurice Dufrasne. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01:00 ngày 26/07/2026.

Standard Liège 0 - 1 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Standard Liège tiếp đón Juventus.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 56 - 44 Juventus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 57 - 43 Juventus, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz.

46' Thay người Phút 46' (): Zeki Çelik vào sân thay Federico Gatti.

46' Thay người Phút 46' (): João Mário vào sân thay Durmiši Arman.

46' Thay người Phút 46' (): Fabio Miretti vào sân thay Vasilije Adžić.

46' Thay người Phút 46' (): Justin Oboavwoduo vào sân thay Adin Licina.

46' Thay người Phút 46' (): Mattia Perin vào sân thay Michele Di Gregorio.

46' Thay người Phút 46' (): Lucas Pirard vào sân thay Matthieu Epolo.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 54 - 46 Juventus, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 0.

55' BÀN THẮNG! Juventus (0-1) Phút 55': Fabio Miretti () lập công (kiến tạo: Andrea Cambiaso). Tỷ số: 0 - 1.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Standard Liège 53 - 47 Juventus, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 1.

63' Thay người Phút 63' (): Bernard Nguene vào sân thay Timothé Nkada.

63' Thay người Phút 63' (): Rayan Touzghar vào sân thay Alexis Trouillet.

68' Thay người Phút 68' (): Juan Cabal vào sân thay Lloyd Kelly.

68' Thay người Phút 68' (): Destiny Elimoghale vào sân thay Jérémie Boga.

68' Thay người Phút 68' (): Augusto Owusu vào sân thay Manuel Locatelli.

68' Thay người Phút 68' (): Daniele Rugani vào sân thay Andrea Cambiaso.

69' Thẻ vàng Phút 69': Fabio Miretti () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Mohammed El Hankouri vào sân thay Casper Nielsen.

69' Thay người Phút 69' (): Henry Lawrence vào sân thay Marlon Fossey.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Standard Liège 57 - 43 Juventus, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 1.

76' Thay người Phút 76' (): Dennis Eckert Ayensa vào sân thay Salieu Drammeh.

76' Thay người Phút 76' (): Daan Dierckx vào sân thay Adnane Abid.

76' Thay người Phút 76' (): Charli Spoden vào sân thay Ibrahim Karamoko.

76' Thay người Phút 76' (): Tobias Mohr vào sân thay Gustav Julius Mortensen.

76' Thay người Phút 76' (): Ibe Hautekiet rời sân.

76' Thay người Phút 76' (): Noah Sy vào sân thay Marco Ilaimaharitra.

85' Thay người Phút 85' (): Javier Gil vào sân thay Justin Oboavwoduo.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.

KT Kết thúc: Standard Liège 0-1 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:54 26/07/2026

Đội hình chính thức Standard Liège Sơ đồ 4-5-1 Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 1 Matthieu Epolo 13 Marlon Fossey 3 Gustav Julius Mortensen 25 Ibe Hautekiet 20 Ibrahim Karamoko 11 Adnane Abid 22 Alexis Trouillet 94 Casper Nielsen 23 Marco Ilaimaharitra 15 Salieu Drammeh 59 Timothé Nkada 16 Michele Di Gregorio 15 Pierre Kalulu 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 27 Andrea Cambiaso 5 Manuel Locatelli 12 Douglas Luiz 46 Adin Licina 17 Vasilije Adžić 13 Jérémie Boga 47 Durmiši Arman Dự bị Standard Liège 7 Tobias Mohr 10 Dennis Eckert Ayensa 17 Bernard Nguene 18 Henry Lawrence 19 René Mitongo 21 Lucas Pirard 27 Mohammed El Hankouri 29 Daan Dierckx 33 Charli Spoden Juventus 1 Mattia Perin 2 Zeki Çelik 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 25 João Mário 29 Arthur Melo 32 Juan Cabal Cập nhật đội hình lúc 00:55 26/07/2026

Standard Liège Thống kê Juventus 54% Kiểm soát bóng 46% 11 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 4 7 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Fabio Miretti Juventus 1 bàn Andrea Cambiaso Juventus 1 kiến tạo · điểm 7.26 Manuel Locatelli Juventus Điểm 7.31

Thông tin trận đấu

Standard Liège sẽ chạm trán Juventus trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/07/2026 tại Stade Maurice Dufrasne.

Đây là cuộc so tài giữa Standard Liège và Juventus, nhưng các thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá ưu thế cụ thể của mỗi đội hoặc đưa ra nhận định sâu hơn về diễn biến chuyên môn.

Điểm đáng chú ý

Stade Maurice Dufrasne là địa điểm tổ chức trận đấu. Trong bối cảnh dữ liệu về nhân sự và chiến thuật chưa đầy đủ, những lựa chọn của ban huấn luyện cùng cách hai đội tiếp cận trận giao hữu sẽ là yếu tố cần theo dõi khi bóng lăn.

Trận đấu được xác định thuộc Giao hữu CLB và không có thông tin về vòng đấu, mục tiêu cụ thể hay kết quả cần đạt của Standard Liège và Juventus. Do đó, nhận định trước trận chỉ dừng ở việc xác nhận lịch thi đấu, địa điểm và cặp đấu.

Nhận định

Standard Liège vs Juventus là cuộc đối đầu diễn ra tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01:00 ngày 26/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán kết quả cụ thể.

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