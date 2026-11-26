Starlink tại Việt Nam: Internet vệ tinh qua Viettel cần tối thiểu 10,89 triệu đồng ban đầu Viettel Telecom cung cấp Internet vệ tinh Starlink từ 26/11 với cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, tốc độ trên 400 Mbps, độ trễ 20-50 ms trong điều kiện tiêu chuẩn.

Viettel Telecom công bố cung cấp Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam từ ngày 26/11, dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Để bắt đầu sử dụng, người dùng cần chuẩn bị tối thiểu 10,89 triệu đồng, gồm bộ thiết bị đầu cuối từ 9,3 triệu đồng và cước tháng đầu tiên từ 1,59 triệu đồng.

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink chính thức có thêm kênh phân phối tại thị trường Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin công bố, người dùng có thể đăng ký các gói Internet vệ tinh quỹ đạo thấp qua Viettel, với nhiều lựa chọn thiết bị và dịch vụ cho nhu cầu trên đất liền, vùng biển ven bờ và ngoài khơi.

Starlink khác cáp quang và mạng di động ở điểm nào?

Khác với Internet cáp quang hay mạng di động 4G, 5G, Starlink truyền dữ liệu qua hệ thống vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, thường gọi là LEO (Low Earth Orbit). Kết nối được thiết lập trực tiếp từ vệ tinh tới thiết bị đầu cuối.

Nhờ cách truyền này, dịch vụ không phụ thuộc vào việc kéo cáp quang hay xây dựng trạm phát sóng tại nơi sử dụng. Đây là phương án kết nối bổ sung cho những khu vực mà hạ tầng viễn thông truyền thống khó tiếp cận.

Tốc độ trên 400 Mbps và độ trễ 20-50 ms: con số nói lên điều gì?

Theo thông tin về dịch vụ, trong điều kiện tiêu chuẩn, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, với độ trễ từ 20 đến 50 ms. Độ trễ là khoảng thời gian dữ liệu di chuyển giữa thiết bị và hệ thống mạng. Chỉ số này càng thấp thì kết nối phản hồi càng nhanh.

Với các thông số này, Starlink có thể đáp ứng những nhu cầu như họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường hoặc giám sát camera từ xa. Tuy nhiên, đây là thông số trong điều kiện tiêu chuẩn, không đồng nghĩa mọi địa điểm và thời điểm sử dụng đều đạt tốc độ tương tự.

Hạng mục Thông tin từ nhà cung cấp Thiết bị đầu cuối chính hãng Từ 9,3 triệu đồng (giá ưu đãi giai đoạn đầu) Cước thuê bao Từ 1,59 triệu đồng/tháng Chi phí ban đầu tối thiểu 10,89 triệu đồng (thiết bị và tháng đầu tiên) Tốc độ tải xuống Trên 400 Mbps (điều kiện tiêu chuẩn) Độ trễ 20-50 ms Hỗ trợ Tiếng Việt, 24/7

Hai nhóm gói cước Local và Global dành cho ai?

Hiện Viettel phân phối ba dòng thiết bị, đi kèm hai nhóm gói cước chính. Nhóm Local hướng đến nhu cầu kết nối trên đất liền và khu vực biển ven bờ. Trong khi đó, nhóm Global phục vụ các hoạt động có phạm vi di chuyển rộng hơn, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải và giàn khoan ngoài khơi.

Người dùng có thể tự lắp đặt thiết bị hoặc chọn dịch vụ kỹ thuật tận nơi của nhà mạng. Viettel cũng cung cấp bảo hành chính hãng, xuất hóa đơn tài chính và hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt liên tục 24/7.

Bài toán vùng sâu, hải đảo và đường truyền dự phòng

Tại miền núi, hải đảo hoặc nơi dân cư phân tán, việc kéo cáp quang có thể gặp khó khăn do chi phí đầu tư lớn hoặc điều kiện thi công không thuận lợi. Theo nguồn tin, các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, khu nghỉ dưỡng biệt lập, công trường xây dựng mới hay đoàn khảo sát có thể thiết lập kết nối mà không cần chờ hạ tầng cáp quang. Hệ thống cũng có thể dùng nguồn điện linh hoạt như pin dự phòng hoặc năng lượng mặt trời.

Không chỉ phục vụ nơi chưa có kết nối, Internet vệ tinh còn được định hướng làm đường truyền dự phòng cho nhà máy, cơ sở y tế và trung tâm điều hành doanh nghiệp. Khi hạ tầng viễn thông mặt đất gặp sự cố, kết nối vệ tinh có thể giúp duy trì truyền dữ liệu. Trong tình huống thiên tai, bão lũ hoặc sạt lở làm gián đoạn mạng mặt đất, công nghệ này có thể hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ duy trì liên lạc.

Lộ trình pháp lý trước ngày triển khai

Theo đại diện Viettel Telecom, việc bổ sung Internet vệ tinh giúp nhà mạng hoàn thiện hệ sinh thái kết nối đa tầng, kết hợp hạ tầng mặt đất và hệ thống truyền dẫn từ không gian. Khách hàng nhờ đó có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện địa lý, nhu cầu vận hành và khả năng chi trả.

Trước khi công bố, Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác thương mại với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào cuối tháng 9/2026. Đến ngày 16/11/2026, doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trên phạm vi toàn quốc.

Nhìn lại: chi phí ban đầu và phạm vi phù hợp

Với chi phí ban đầu gần 10,9 triệu đồng, dịch vụ được định hướng phục vụ các nhu cầu kết nối chuyên biệt, từ sản xuất, kinh doanh đến liên lạc tại những khu vực có hạ tầng hạn chế. Việc Viettel tham gia phân phối Starlink mở rộng lựa chọn Internet tại Việt Nam, nhất là với người dùng ở địa bàn khó triển khai mạng truyền thống hoặc tổ chức cần đường truyền dự phòng.