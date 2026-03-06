Starlink V2: SpaceX chuẩn bị cung cấp tốc độ Internet 5G từ không gian cho smartphone Thế hệ vệ tinh Starlink V2 của SpaceX hứa hẹn cung cấp tốc độ Internet tương đương 5G, hỗ trợ gọi thoại và xem video trực tiếp trên smartphone mà không cần đổi phần cứng.

Tài khoản Starlink vừa chính thức công bố trên mạng xã hội X về khả năng vượt trội của thế hệ vệ tinh V2. Theo đó, hệ thống mới sẽ cho phép người dùng thực hiện các tác vụ đòi hỏi băng thông lớn như xem video trực tuyến, lướt web và gọi thoại một cách liền mạch từ không gian. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực biến các vệ tinh thành những trạm phát sóng di động ngoài trái đất.

Công nghệ Direct to Cell và khả năng tương thích vượt trội

Tiến bộ kỹ thuật này tập trung vào dịch vụ Starlink Mobile, trước đây được biết đến với tên gọi Direct to Cell. Điểm đáng chú ý nhất của công nghệ này là sự tương thích hoàn toàn với các dòng điện thoại thông minh hiện có trên thị trường. Người dùng sẽ không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào về phần cứng hay cài đặt phức tạp để tiếp cận mạng lưới này.

Hiện tại, dịch vụ Starlink Mobile đã có mặt tại 32 quốc gia trên sáu châu lục. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, hệ thống chủ yếu hỗ trợ nhắn tin và truyền tải dữ liệu cơ bản tại các vùng trắng sóng mặt đất. Sự xuất hiện của vệ tinh V2 được kỳ vọng sẽ nâng cấp trải nghiệm này lên tiêu chuẩn 5G, xóa bỏ khoảng cách về tốc độ giữa mạng vệ tinh và mạng viễn thông truyền thống.

Sự nâng cấp mạnh mẽ về thông số kỹ thuật

So với thế hệ vệ tinh V1, Starlink V2 sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng hơn đáng kể. SpaceX cho biết thế hệ mới có mật độ dữ liệu cao hơn gấp 100 lần và khả năng thông lượng cao hơn 20 lần. Khi mạng lưới được hoàn thiện, tốc độ truy cập Internet kỳ vọng sẽ đạt mức 150 Mbps.

Thông số Vệ tinh thế hệ V1 Vệ tinh thế hệ V2 Mật độ dữ liệu Cơ bản Cao hơn 100 lần Thông lượng Cơ bản Cao hơn 20 lần Tốc độ kỳ vọng - 150 Mbps

Để tối ưu hóa trải nghiệm, SpaceX đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác viễn thông, điển hình là nhà mạng T-Mobile. Mục tiêu của sự hợp tác này là tạo ra sự chuyển đổi liền mạch giữa trạm phát sóng mặt đất và vệ tinh, giúp người dùng không gặp tình trạng gián đoạn cuộc gọi hay sụt giảm chất lượng kết nối khi di chuyển qua các vùng địa lý khác nhau.

Thách thức trong việc triển khai và lộ trình tương lai

Mặc dù mang lại tiềm năng to lớn, việc triển khai Starlink V2 vẫn đối mặt với những thách thức về logictics. Do kích thước lớn và trọng lượng nặng hơn nhiều so với các phiên bản cũ, tiến độ phủ sóng của vệ tinh V2 phụ thuộc mật thiết vào khả năng vận chuyển của tên lửa Starship. Trong thời gian chờ đợi Starship hoàn thiện, SpaceX đang ưu tiên phóng các phiên bản V2 Mini để lấp đầy khoảng trống vùng phủ sóng.

Theo các báo cáo từ Tom’s Hardware, lộ trình triển khai đầy đủ của gói dịch vụ nâng cấp này dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất vào năm 2027. Starlink tiếp tục khẳng định vai trò là giải pháp viễn thông thiết yếu cho các khu vực hẻo lánh, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp mà hạ tầng mặt đất không thể tiếp cận.