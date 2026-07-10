Steam Deck nhận bản cập nhật Beta mới: Nâng cấp Remote Play và sửa lỗi hiển thị Bản cập nhật Preview/Beta mới của Valve mang đến tùy chọn 59.94 FPS cho Remote Play, sửa lỗi tỷ lệ UI trong Desktop Mode và mở rộng hỗ trợ tay cầm chơi game thế hệ mới.

Valve vừa chính thức phát hành bản cập nhật mới cho Steam Deck thông qua kênh Preview và Beta, tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện người dùng và tối ưu hóa hiệu suất truyền phát không dây. Đây là nỗ lực mới nhất của hãng nhằm hoàn thiện trải nghiệm trên thiết bị chơi game cầm tay phổ biến này trước khi đưa các tính năng mới vào bản cập nhật ổn định (Stable).

The Steam Deck.

Khắc phục lỗi hiển thị giao diện trong Desktop Mode

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong bản cập nhật lần này là việc xử lý lỗi tỷ lệ giao diện (UI scaling). Cụ thể, Valve đã khắc phục tình trạng hiển thị sai kích thước của chế độ Big Picture khi người dùng sử dụng Steam Deck ở chế độ màn hình nền (Desktop Mode). Việc điều chỉnh này giúp các thành phần giao diện hiển thị đúng tỷ lệ, mang lại sự nhất quán và dễ dàng thao tác hơn trên màn hình nhỏ hoặc khi kết nối với màn hình ngoài.

Bên cạnh đó, một lỗi nhỏ liên quan đến phần xem trước ghi chú cập nhật (Patch Notes) trong mục Cài đặt cũng đã được xử lý. Trước đó, hệ thống đôi khi hiển thị sai nội dung của các kênh cập nhật khác nhau, gây nhầm lẫn cho người dùng khi theo dõi các thay đổi phần mềm.

Nâng cấp mạnh mẽ cho tính năng Remote Play

Remote Play – tính năng cho phép truyền phát trò chơi từ PC sang Steam Deck – nhận được nhiều cải tiến đáng chú ý về mặt kỹ thuật:

Bổ sung giới hạn khung hình: Valve đã thêm tùy chọn 59.94 FPS vào danh sách giới hạn tốc độ khung hình, giúp người dùng kiểm soát hiệu suất truyền phát chính xác hơn.

Valve đã thêm tùy chọn 59.94 FPS vào danh sách giới hạn tốc độ khung hình, giúp người dùng kiểm soát hiệu suất truyền phát chính xác hơn. Ổn định khung hình tự động: Hiện tượng sụt giảm khung hình khi đặt ở chế độ tự động đã được giảm thiểu đáng kể, giúp quá trình chơi game mượt mà hơn.

Hiện tượng sụt giảm khung hình khi đặt ở chế độ tự động đã được giảm thiểu đáng kể, giúp quá trình chơi game mượt mà hơn. Tối ưu bộ giải mã: Lỗi quá tải bộ giải mã video (video decoder) khi kích hoạt băng thông không giới hạn (unlimited bandwidth) đã được khắc phục. Điều này đặc biệt có lợi cho những người dùng sở hữu hệ thống mạng tốc độ cao, đảm bảo phiên truyền phát ổn định và không bị gián đoạn.

Mở rộng hỗ trợ phần cứng và sửa lỗi tay cầm

Bản cập nhật cũng mở rộng khả năng tương thích của Steam Input cho các thiết bị ngoại vi mới. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hỗ trợ cho tay cầm PDP Afterglow Wave (cả bản có dây và không dây) và các dòng tay cầm Turtle Beach dành cho Nintendo Switch 2. Đây là tín hiệu cho thấy Valve luôn sẵn sàng cập nhật để hỗ trợ các phần cứng chơi game thế hệ mới nhất.

Đối với những người dùng vẫn đang sử dụng Steam Controller, Valve đã sửa một lỗi liên quan đến firmware khiến thiết bị đôi khi tự động kích hoạt nhấn nút B liên tục. Việc sửa lỗi này giúp tăng độ bền và độ chính xác cho tay cầm huyền thoại của hãng.

Cách tham gia trải nghiệm sớm

Hiện tại, các tính năng này mới chỉ xuất hiện trên kênh Preview và Beta để thử nghiệm cộng đồng. Để cài đặt, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào phần Settings (Cài đặt). Chọn mục System (Hệ thống). Tại phần System Update Channel, chuyển sang Preview hoặc Beta.

Sau khi trải qua giai đoạn thử nghiệm và phản hồi từ người dùng, Valve sẽ sớm tích hợp các cải tiến này vào phiên bản phần mềm chính thức cho toàn bộ người sở hữu Steam Deck.