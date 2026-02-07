Steam Frame sắp ra mắt: Valve âm thầm phát hành driver không dây cho kính VR mới Sau khi ra mắt Steam Controller và Steam Machine, Valve đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho kính VR Steam Frame khi chính thức chuyển trạng thái driver sang Released trên SteamDB.

Valve dường như đang tiến rất gần đến ngày ra mắt chính thức của Steam Frame, mẫu kính thực tế ảo (VR) thế hệ mới của hãng. Những dấu hiệu mới nhất từ hệ thống SteamDB cho thấy quá trình chuẩn bị về phần mềm đã hoàn tất, mở đường cho việc thương mại hóa thiết bị phần cứng cuối cùng trong bộ ba sản phẩm mới của "ông lớn" ngành game.

The Steam Frame.

Dấu ấn từ SteamDB: Driver Wireless Adapter đã sẵn sàng

Trong danh sách phần cứng mới nhất của Valve, Steam Controller và Steam Machine đã chính thức lên kệ, chỉ còn duy nhất Steam Frame là thiết bị vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Mặc dù Valve vẫn giữ im lặng về ngày ra mắt cũng như giá bán, nhưng một cập nhật quan trọng trên SteamDB đã tiết lộ lộ trình sắp tới.

Cụ thể, Valve vừa phát hành bản cập nhật mới cho Steam Frame Wireless Adapter Driver. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc driver này hiện đã được liệt kê là một công cụ dành cho Windows (Windows tool) và trạng thái được chuyển sang "Released" (Đã phát hành). Trong ngành sản xuất phần cứng, việc hoàn thiện driver và phần mềm hỗ trợ thường là bước cuối cùng ngay trước khi sản phẩm được tung ra thị trường công cộng.

Steam Frame Wireless Adapter Driver listed on SteamDB.

Dấu hiệu từ đội ngũ thử nghiệm và lộ trình ra mắt

Một chi tiết đáng chú ý khác là dữ liệu từ SteamDB hiển thị khoảng 21 người đang sử dụng bản cập nhật driver mới này. Đây có thể là những người thử nghiệm nội bộ hoặc các đơn vị đánh giá (reviewers) đã được tiếp cận sớm với thiết bị. Việc phân phối các đơn vị dùng thử thường là tín hiệu cho thấy một sự kiện công bố chính thức đang đến rất gần.

Dựa trên tiền lệ từ Steam Machine, Valve đã công bố giá bán và ngày phát hành chỉ khoảng một tuần sau khi các bài đánh giá bắt đầu xuất hiện. Nếu Valve tiếp tục áp dụng quy trình này, giới công nghệ có thể kỳ vọng những thông tin chi tiết về giá và ngày mở bán của Steam Frame sẽ được tiết lộ trong tương lai gần, có thể ngay trong tuần tới.

Hệ sinh thái phần cứng dần hoàn thiện

Bên cạnh việc cập nhật driver, Valve cũng đã bắt đầu gán xếp hạng tương thích cho các trò chơi trên Steam Frame. Động thái này tương tự như cách hãng đã làm với Steam Deck, giúp người dùng biết rõ những tựa game nào sẽ hoạt động mượt mà nhất trên thiết bị VR mới ngay khi sở hữu.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ driver không dây đến hệ thống đánh giá tương thích game cho thấy Valve đang muốn đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất cho Steam Frame, củng cố vị thế của hãng trong thị trường thiết bị thực tế ảo cao cấp.